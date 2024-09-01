Ситуация критическая, но для Украины положение дел выглядит лучше, чем три месяца назад, - президент Финляндии Стубб о российском вторжении

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что ситуация в российской войне против Украины критическая, но лучше, чем три месяца назад.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Стубб отметил, что трудно оценить, когда закончится война, которая длится уже более 2,5 лет.

"Ситуация критическая, но для Украины положение дел выглядит лучше, чем три месяца назад", - добавил президент.

Он считает, что начало разговоров о мире - это "положительный момент".

Стубб подчеркнул, что условиями достижения мира, который выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, стало возвращение территорий, гарантии безопасности, привлечение к ответственности военных преступников и восстановление страны.

"Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это потребуется", - заверил финский глава государства.

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Он отметил, что Финляндия выбрала свою сторону, что усложняет задачу стать посредником в переговорах.

Стубба также спросили о том, почему Украину ограничивают в использовании западного оружия для ударов внутри России.

По его словам, никаких ограничений быть не должно, пока Украина делает это для самообороны и в рамках международного права, однако удары не должны приходиться на гражданские объекты.

Ранее Стубб назвал ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по территории России "абсурдными" и призвал партнеров снять их.

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