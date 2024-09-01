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Новости Война
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Ситуация критическая, но для Украины положение дел выглядит лучше, чем три месяца назад, - президент Финляндии Стубб о российском вторжении

Александр Стубб

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что ситуация в российской войне против Украины критическая, но лучше, чем три месяца назад.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Стубб отметил, что трудно оценить, когда закончится война, которая длится уже более 2,5 лет.

"Ситуация критическая, но для Украины положение дел выглядит лучше, чем три месяца назад", - добавил президент.

Он считает, что начало разговоров о мире - это "положительный момент".

Стубб подчеркнул, что условиями достижения мира, который выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, стало возвращение территорий, гарантии безопасности, привлечение к ответственности военных преступников и восстановление страны.

"Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это потребуется", - заверил финский глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Финляндии Стубб призвал снять для Украины ограничения на удары вглубь РФ: Они абсурдны

Он отметил, что Финляндия выбрала свою сторону, что усложняет задачу стать посредником в переговорах.

Стубба также спросили о том, почему Украину ограничивают в использовании западного оружия для ударов внутри России.

По его словам, никаких ограничений быть не должно, пока Украина делает это для самообороны и в рамках международного права, однако удары не должны приходиться на гражданские объекты.

Ранее Стубб назвал ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по территории России "абсурдными" и призвал партнеров снять их.

Читайте также: Лучший способ достичь мира – поставлять Украине оружие, - президент Финляндии Стубб

Автор: 

Финляндия (959) Стубб Александр (80)


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Топ комментарии
+5
Щось я не доганяю, як "Ситуація критична, але для України стан справ виглядає краще, ніж три місяці тому" для нас це може бути добрим?

Все одно, що лікар каже: Ви хворі на рак, четверта стадія, смертельна, але загалом у вас справи нічого так... Поки ви живі...
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01.09.2024 19:08
+2
"За його словами, жодних обмежень бути не повинно, поки Україна робить це для самооборони і в рамках міжнародного права, однак удари не повинні припадати на цивільні об'єкти"
-------
Так, обмежень бути не повинно..., але вони є.
Коли Ірак напав на Кувейт, чомусь на ту агресію деякі з країн НАТО відреагували геть інакше...
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01.09.2024 19:03
+2
Стан справ настільки покращився, що дніпряни вже замислюються на рахунок пакування валіз.
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01.09.2024 21:16
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"За його словами, жодних обмежень бути не повинно, поки Україна робить це для самооборони і в рамках міжнародного права, однак удари не повинні припадати на цивільні об'єкти"
-------
Так, обмежень бути не повинно..., але вони є.
Коли Ірак напав на Кувейт, чомусь на ту агресію деякі з країн НАТО відреагували геть інакше...
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01.09.2024 19:03 Ответить
Двойные стандарты. Это другое.
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01.09.2024 19:44 Ответить
Щось я не доганяю, як "Ситуація критична, але для України стан справ виглядає краще, ніж три місяці тому" для нас це може бути добрим?

Все одно, що лікар каже: Ви хворі на рак, четверта стадія, смертельна, але загалом у вас справи нічого так... Поки ви живі...
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01.09.2024 19:08 Ответить
"Ситуація критична", але "виглядає краще, ніж 3 місяці тому" , "розмови про мир - позитивний момент"...
Це як зрозуміти?
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01.09.2024 19:13 Ответить
краще, ніж 3 місяці тому (Курская операция), розмови про мир - позитивний момент(Саммит Мира), ситуація критична( все остальное).
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01.09.2024 19:21 Ответить
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що у питанні переговорів між Росією та Україною "досягнуто точки, коли їх потрібно починати". Та назвав бажання президента України Володимира Зеленського бачити російську сторону на другому саміті миру є "правильним розігруванням карт".

Як інформує , про це Стубб заявив в інтерв'ю https://www.lemonde.fr/international/article/2024/07/27/alexander-stubb-president-finlandais-a-propos-de-la-guerre-en-ukraine-nous-arrivons-a-un-point-ou-les-negociations-doivent-commencer_6259403_3210.html Le Monde.

Він зазначив, що Україна наразі перебуває у набагато сильнішій позиції, ніж два місяці тому. Сили оборони отримують обладнання та кошти, необхідні для утримання своїх позицій. Джерело:

30 липня 2024-го року... Щось таке меле цей Стубб, що на голову не натягнеш. "Ми в дупі, але насправді все чудово."
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01.09.2024 19:17 Ответить
Роздвоєння особистості?
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01.09.2024 19:42 Ответить
Стан справ настільки покращився, що дніпряни вже замислюються на рахунок пакування валіз.
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01.09.2024 21:16 Ответить
Президент має рацію. Вже усі зрозуміли, що відбувалося в Омані.
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01.09.2024 22:11 Ответить
Те що ядерний монстр з усієї сили напав на маленьку безядерну позаблокову країну , вже само по собі це критично
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01.09.2024 22:58 Ответить
 
 