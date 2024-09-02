РФ та КНДР не мають обмежень на удари по Україні, а ми змушені воювати зі зв’язаними за спиною руками, - Кулеба
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі українські діти шкільного віку та їхні батьки мирно спали вдома перед початком навчального року. Росія запустила 35 ракет і 23 дрони, поки люди спали. На щастя, українська ППО врятувала життя, але цивільна інфраструктура була пошкоджена. Деякими з балістичних ракет, випущених сьогодні вранці, були KN-23 з Північної Кореї", - наголосив міністр.
За словами Кулеби, російський та північнокорейський режими не мають жодних обмежень на далекобійні удари по будь-якій точці України.
"Водночас захищаючись від цих двох варварських воєнних машин, Україна змушена воювати зі зв'язаними за спиною руками. Хіба це не абсурд? Партнерам України давно пора облишити безпідставні побоювання і зняти обмеження на законне право України на самооборону відповідно до Статуту ООН, яке включає в себе право завдавати ударів по будь-яким законним військовим цілям на території РФ", - зазначив глава МЗС.
Також він зазначив, що використання Росією північнокорейських боєприпасів у війні проти України не лише порушує міжнародне право і ставить під загрозу життя українців, але й може суттєво погіршити безпекову ситуацію на Корейському півострові, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та в світі.
"Зростаюча військова співпраця між Путіним і Кімом становить серйозну загрозу безпеці як для Європи, так і для Азії. Ми закликаємо наших азійських партнерів розглянути можливість збільшення військової допомоги Україні. Чим сильнішою буде Україна і чим менш успішними будуть російський і північнокорейський диктатори, тим стабільнішою і безпечнішою будуть і Європа, і Азія", - підсумував Кулеба.
Обстріл України у ніч на 2 вересня 2024 року
Російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. У столиці працювала ППО. Згодом у КМВА показали наслідки російської атаки на місто. У Києві через ворожий обстріл 2 людини постраждали. Росіяни пошкодили мечеть на Нивках.
Також уночі під ударом перебував Харків. На Київщині через російську ракетну атаку пошкоджено 3 приватні будинки та 2 автомобілі. Окрім того, "Шахеди" атакували Полтавщину: уламками пошкоджено промпідприємство.
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тримативоювати лопатою зі зв'язаними за спиною руками Джерело:
Днепряне це знають, а журналисти
Голова профспілкової організації "Південмашу" Валерій Васильєв і заступник директора Сергій Захарченко заявили журналістам у Києві про загрозу зриву міжнародного контракту "Південмашу" на виробництво ракет-носіїв "Зеніт" для програм "Морський старт" і "Наземний старт", який підприємство уклало з компанією S7 Sea Launch Limited у квітні 2017 року.
"Усі попередні безпрецедентні заходи державної підтримки "Південмашу" (як списання боргів минулих періодів на 400 млн грн) - виявляться витраченими даремно, оскільки арешт рахунків спричинить неможливість виконати контракти, робота за якими дозволяла підприємству до кінця 2017 року вийти на беззбитковий рівень , - сказав голова профкому Валерій Васильєв. - Порівняно з 2016 роком у нас намічалося зростання виробництва в 2,5 разу. І на такому старті нас збивають. Це не по-державному!"
Внаслідок арешту рахунків "Південмашу" за рішенням Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції підприємство не може працювати і виконувати контракти і накопичує заборгованість за електроенергію, і сім тисяч співробітників уже два місяці не отримують заробітну плату.