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Новини Війна
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РФ та КНДР не мають обмежень на удари по Україні, а ми змушені воювати зі зв’язаними за спиною руками, - Кулеба

Кулеба закликав дозволити бити по території РФ

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі українські діти шкільного віку та їхні батьки мирно спали вдома перед початком навчального року. Росія запустила 35 ракет і 23 дрони, поки люди спали. На щастя, українська ППО врятувала життя, але цивільна інфраструктура була пошкоджена. Деякими з балістичних ракет, випущених сьогодні вранці, були KN-23 з Північної Кореї", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, російський та північнокорейський режими не мають жодних обмежень на далекобійні удари по будь-якій точці України.

"Водночас захищаючись від цих двох варварських воєнних машин, Україна змушена воювати зі зв'язаними за спиною руками. Хіба це не абсурд? Партнерам України давно пора облишити безпідставні побоювання і зняти обмеження на законне право України на самооборону відповідно до Статуту ООН, яке включає в себе право завдавати ударів по будь-яким законним військовим цілям на території РФ", - зазначив глава МЗС.

Також читайте: Операція на Курщині продемонструвала, що російські "червоні лінії" є порожніми, - Кулеба

Також він зазначив, що використання Росією північнокорейських боєприпасів у війні проти України не лише порушує міжнародне право і ставить під загрозу життя українців, але й може суттєво погіршити безпекову ситуацію на Корейському півострові, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та в світі.

"Зростаюча військова співпраця між Путіним і Кімом становить серйозну загрозу безпеці як для Європи, так і для Азії. Ми закликаємо наших азійських партнерів розглянути можливість збільшення військової допомоги Україні. Чим сильнішою буде Україна і чим менш успішними будуть російський і північнокорейський диктатори, тим стабільнішою і безпечнішою будуть і Європа, і Азія", - підсумував Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба у Брюсселі зустрівся з Боррелем: Обговорили далекобійні удари, ППО і військову допомогу

Обстріл України у ніч на 2 вересня 2024 року

Російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. У столиці працювала ППО. Згодом у КМВА показали наслідки російської атаки на місто. У Києві через ворожий обстріл 2 людини постраждали. Росіяни пошкодили мечеть на Нивках.

Також уночі під ударом перебував Харків. На Київщині через російську ракетну атаку пошкоджено 3 приватні будинки та 2 автомобілі. Окрім того, "Шахеди" атакували Полтавщину: уламками пошкоджено промпідприємство.

Також читайте: Кулеба під час зустрічі з Сікорським обговорив можливість збиття ракет і дронів над Україною та постачання МіГ-29

Автор: 

обстріл (28365) зброя (7451) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+16
Ви дебіли закопали перед війною власну зброю ..то хто вам винен,ідіотам?
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02.09.2024 12:59
+7
А хто не дає робити власні ракети? Єрмак ?
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02.09.2024 13:02
+7
Партнери! Де грім-2, я вас питаю??? Де вільха?
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02.09.2024 13:09
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Ви дебіли закопали перед війною власну зброю ..то хто вам винен,ідіотам?
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02.09.2024 12:59 Відповісти
цур Вас, Кулеба не знає як тримати воювати лопатою зі зв'язаними за спиною руками Джерело:
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02.09.2024 13:01 Відповісти
Тому шо в нас своіх далекобіиних ракет або нема або дуже мало - а Захід не спішить ні з наданням ні з дозволом
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02.09.2024 13:00 Відповісти
А хто не дає робити власні ракети? Єрмак ?
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02.09.2024 13:02 Відповісти
Знаю, що при попередниках ЮЖМАШ розділяли на мали підприємства.
Днепряне це знають, а журналисти
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02.09.2024 13:05 Відповісти
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02.09.2024 13:15 Відповісти
Трирічна робота з подолання кризи на заводі https://lb.ua/tag/4228_yuzhmash "Південмаш" (м. Дніпро) зведена нанівець діями Державної виконавчої служби Міністерства юстиції, яка, незважаючи на рішення судів на користь "Південмашу", арештувала всі рахунки підприємства і хоче стягнути із заводу 40 млн грн, пише https://www.obozrevatel.com/finance/economy/76580-ispolnitelnaya-sluzhba-zablokirovala-scheta-yuzhmasha-rukovodstvo-zavoda.htm "Обозреватель" .

Голова профспілкової організації "Південмашу" Валерій Васильєв і заступник директора Сергій Захарченко заявили журналістам у Києві про загрозу зриву міжнародного контракту "Південмашу" на виробництво ракет-носіїв "Зеніт" для програм "Морський старт" і "Наземний старт", який підприємство уклало з компанією S7 Sea Launch Limited у квітні 2017 року.

"Усі попередні безпрецедентні заходи державної підтримки "Південмашу" (як списання боргів минулих періодів на 400 млн грн) - виявляться витраченими даремно, оскільки арешт рахунків спричинить неможливість виконати контракти, робота за якими дозволяла підприємству до кінця 2017 року вийти на беззбитковий рівень , - сказав голова профкому Валерій Васильєв. - Порівняно з 2016 роком у нас намічалося зростання виробництва в 2,5 разу. І на такому старті нас збивають. Це не по-державному!"

Внаслідок арешту рахунків "Південмашу" за рішенням Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції підприємство не може працювати і виконувати контракти і накопичує заборгованість за електроенергію, і сім тисяч співробітників уже два місяці не отримують заробітну плату.
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02.09.2024 13:16 Відповісти
Може працівників державної виконавчої служби відправити на фронт , нехай своєю шкурою відчують результати своєї праці
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02.09.2024 13:18 Відповісти
Вже є паляниця! Чим тобі не ракета?
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02.09.2024 13:06 Відповісти
Партнери! Де грім-2, я вас питаю??? Де вільха?
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02.09.2024 13:09 Відповісти
Може нам заважає турбо піздінг, кротівництво та недолугість влади ?
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02.09.2024 13:17 Відповісти
Кулібін добре працюєш пальцями в Твіттері - вибачте; ПОТУЖНО
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02.09.2024 13:18 Відповісти
у нас партнери та гаранти. Не те, що у росії.
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02.09.2024 13:24 Відповісти
Скажи Кулеба, хто нам на Покровсько-Торецькому напрямку «руки за спиною зв'язав»? США? Європа?
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02.09.2024 13:27 Відповісти
А росія купувала ракети в кореї, а потім на весь світ просила в неї дозволу на застосування?? а коли ви в магазині купуєте хліб, ви питаєте дозволу в продавця його споживати?? А коли хтось продає, хіба не знає, що придбають для використання??!!!
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02.09.2024 13:32 Відповісти
Тому що найвеличніший закатав ракетну програму в асфальт, і тепер винуватий захід шо не дає стрілять своїми ракетами по русні, а були б свої - ні в кого дозволу просити не нада було б
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02.09.2024 13:35 Відповісти
лопату кидай по москве, дрянь продажная
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02.09.2024 14:04 Відповісти
Так своєю зброєю можете бити, куди хочете. За 3 роки війни вже можна було поставити на конвеєр виробництво того ж самого Грому і пуляти по паРаші, ні в кого не питаючи дозволу. Але, зелена шобла хоче і на путіна сісти і рибку з'їсти? Витрачати гроші на свою оборонку - ні, будемо клянчити озброєння партнерів, а потім нити, що вони не дають нам дозволу бити по паРаші.
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02.09.2024 14:10 Відповісти
А год назад такое сказать---серканул, серко? Ведь до выборов было тогда ещё далеко в США, мог бы---танцор диско ты наш прогрессивный и рискнуть, или....
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02.09.2024 15:18 Відповісти
Гаранти державної безпеки України по Будапештському меморандуму США та Великобританія повинні повернути вилучену УКРАЇНСЬКУ зброю у повному обсязі та без усіляких обмежень у її використанні. На той момент Україна мала 176 МБР (130 SS-19 і 46 SS-24) з ядерними боєголовками - Міжконтинентальна Балістична Ракета - максимальна дальність 10 000 км, 43 стратегічні бомбардувальників (23 Ту-95 і 20 Ту-160), 2 (90 Ту-16, 70 Ту-22, 81 Ту-22М), 20 літаків ІЛ-78 для дозаправки в повітрі, 245 ударних винищувачів Су-24, 80 модернізованих великовагових перехоплювачів МіГ-25 та 260 винищувачів МіГ-29 та Су- 27.
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02.09.2024 15:40 Відповісти
позиватися проти них треба
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03.09.2024 01:28 Відповісти
 
 