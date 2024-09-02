РФ и КНДР не имеют ограничений на удары по Украине, а мы вынуждены воевать со связанными за спиной руками, - Кулеба

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью украинские дети школьного возраста и их родители мирно спали дома перед началом учебного года. Россия запустила 35 ракет и 23 дрона, пока люди спали. К счастью, украинская ПВО спасла жизни, но гражданская инфраструктура была повреждена. Некоторые из баллистических ракет, выпущенные сегодня утром, были KN-23 из Северной Кореи", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, российский и северокорейский режимы не имеют никаких ограничений на дальнобойные удары по любой точке Украины.

"В то же время защищаясь от этих двух варварских военных машин, Украина вынуждена воевать со связанными за спиной руками. Разве это не абсурд? Партнерам Украины давно пора оставить безосновательные опасения и снять ограничения на законное право Украины на самооборону в соответствии с Уставом ООН, которое включает в себя право наносить удары по любым законным военным целям на территории РФ", - отметил глава МИД.

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Также он отметил, что использование Россией северокорейских боеприпасов в войне против Украины не только нарушает международное право и ставит под угрозу жизни украинцев, но и может существенно ухудшить ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире.

"Растущее военное сотрудничество между Путиным и Кимом представляет серьезную угрозу безопасности как для Европы, так и для Азии. Мы призываем наших азиатских партнеров рассмотреть возможность увеличения военной помощи Украине. Чем сильнее будет Украина и чем менее успешными будут российский и северокорейский диктаторы, тем стабильнее и безопаснее будут и Европа, и Азия", - подытожил Кулеба.

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Обстрел Украины в ночь на 2 сентября 2024 года

В ночь на 2 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В столице работала ПВО. Впоследствии в КГВА показали последствия российской атаки на город. В Киеве из-за вражеского обстрела 2 человека пострадали. Россияне повредили мечеть на Нивках.

Также ночью под ударом находился Харьков. В Киевской области из-за российской ракетной атаки повреждены 3 частных дома и 2 автомобиля. Кроме того, "Шахеды" атаковали Полтавскую область: обломками повреждено промпредприятие.

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