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Новости Война
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РФ и КНДР не имеют ограничений на удары по Украине, а мы вынуждены воевать со связанными за спиной руками, - Кулеба

Кулеба закликав дозволити бити по території РФ

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью украинские дети школьного возраста и их родители мирно спали дома перед началом учебного года. Россия запустила 35 ракет и 23 дрона, пока люди спали. К счастью, украинская ПВО спасла жизни, но гражданская инфраструктура была повреждена. Некоторые из баллистических ракет, выпущенные сегодня утром, были KN-23 из Северной Кореи", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, российский и северокорейский режимы не имеют никаких ограничений на дальнобойные удары по любой точке Украины.

"В то же время защищаясь от этих двух варварских военных машин, Украина вынуждена воевать со связанными за спиной руками. Разве это не абсурд? Партнерам Украины давно пора оставить безосновательные опасения и снять ограничения на законное право Украины на самооборону в соответствии с Уставом ООН, которое включает в себя право наносить удары по любым законным военным целям на территории РФ", - отметил глава МИД.

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Также он отметил, что использование Россией северокорейских боеприпасов в войне против Украины не только нарушает международное право и ставит под угрозу жизни украинцев, но и может существенно ухудшить ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире.

"Растущее военное сотрудничество между Путиным и Кимом представляет серьезную угрозу безопасности как для Европы, так и для Азии. Мы призываем наших азиатских партнеров рассмотреть возможность увеличения военной помощи Украине. Чем сильнее будет Украина и чем менее успешными будут российский и северокорейский диктаторы, тем стабильнее и безопаснее будут и Европа, и Азия", - подытожил Кулеба.

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Обстрел Украины в ночь на 2 сентября 2024 года

В ночь на 2 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В столице работала ПВО. Впоследствии в КГВА показали последствия российской атаки на город. В Киеве из-за вражеского обстрела 2 человека пострадали. Россияне повредили мечеть на Нивках.

Также ночью под ударом находился Харьков. В Киевской области из-за российской ракетной атаки повреждены 3 частных дома и 2 автомобиля. Кроме того, "Шахеды" атаковали Полтавскую область: обломками повреждено промпредприятие.

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Автор: 

обстрел (27043) оружие (10208) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+16
Ви дебіли закопали перед війною власну зброю ..то хто вам винен,ідіотам?
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02.09.2024 12:59
+7
А хто не дає робити власні ракети? Єрмак ?
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02.09.2024 13:02
+7
Партнери! Де грім-2, я вас питаю??? Де вільха?
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02.09.2024 13:09
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Правила форума Совет форумчан
Ви дебіли закопали перед війною власну зброю ..то хто вам винен,ідіотам?
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02.09.2024 12:59 Ответить
цур Вас, Кулеба не знає як тримати воювати лопатою зі зв'язаними за спиною руками Джерело:
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02.09.2024 13:01 Ответить
Тому шо в нас своіх далекобіиних ракет або нема або дуже мало - а Захід не спішить ні з наданням ні з дозволом
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02.09.2024 13:00 Ответить
А хто не дає робити власні ракети? Єрмак ?
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02.09.2024 13:02 Ответить
Знаю, що при попередниках ЮЖМАШ розділяли на мали підприємства.
Днепряне це знають, а журналисти
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02.09.2024 13:05 Ответить
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02.09.2024 13:15 Ответить
Трирічна робота з подолання кризи на заводі https://lb.ua/tag/4228_yuzhmash "Південмаш" (м. Дніпро) зведена нанівець діями Державної виконавчої служби Міністерства юстиції, яка, незважаючи на рішення судів на користь "Південмашу", арештувала всі рахунки підприємства і хоче стягнути із заводу 40 млн грн, пише https://www.obozrevatel.com/finance/economy/76580-ispolnitelnaya-sluzhba-zablokirovala-scheta-yuzhmasha-rukovodstvo-zavoda.htm "Обозреватель" .

Голова профспілкової організації "Південмашу" Валерій Васильєв і заступник директора Сергій Захарченко заявили журналістам у Києві про загрозу зриву міжнародного контракту "Південмашу" на виробництво ракет-носіїв "Зеніт" для програм "Морський старт" і "Наземний старт", який підприємство уклало з компанією S7 Sea Launch Limited у квітні 2017 року.

"Усі попередні безпрецедентні заходи державної підтримки "Південмашу" (як списання боргів минулих періодів на 400 млн грн) - виявляться витраченими даремно, оскільки арешт рахунків спричинить неможливість виконати контракти, робота за якими дозволяла підприємству до кінця 2017 року вийти на беззбитковий рівень , - сказав голова профкому Валерій Васильєв. - Порівняно з 2016 роком у нас намічалося зростання виробництва в 2,5 разу. І на такому старті нас збивають. Це не по-державному!"

Внаслідок арешту рахунків "Південмашу" за рішенням Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції підприємство не може працювати і виконувати контракти і накопичує заборгованість за електроенергію, і сім тисяч співробітників уже два місяці не отримують заробітну плату.
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02.09.2024 13:16 Ответить
Може працівників державної виконавчої служби відправити на фронт , нехай своєю шкурою відчують результати своєї праці
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02.09.2024 13:18 Ответить
Вже є паляниця! Чим тобі не ракета?
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02.09.2024 13:06 Ответить
Партнери! Де грім-2, я вас питаю??? Де вільха?
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02.09.2024 13:09 Ответить
Може нам заважає турбо піздінг, кротівництво та недолугість влади ?
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02.09.2024 13:17 Ответить
Кулібін добре працюєш пальцями в Твіттері - вибачте; ПОТУЖНО
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02.09.2024 13:18 Ответить
у нас партнери та гаранти. Не те, що у росії.
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02.09.2024 13:24 Ответить
Скажи Кулеба, хто нам на Покровсько-Торецькому напрямку «руки за спиною зв'язав»? США? Європа?
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02.09.2024 13:27 Ответить
А росія купувала ракети в кореї, а потім на весь світ просила в неї дозволу на застосування?? а коли ви в магазині купуєте хліб, ви питаєте дозволу в продавця його споживати?? А коли хтось продає, хіба не знає, що придбають для використання??!!!
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02.09.2024 13:32 Ответить
Тому що найвеличніший закатав ракетну програму в асфальт, і тепер винуватий захід шо не дає стрілять своїми ракетами по русні, а були б свої - ні в кого дозволу просити не нада було б
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02.09.2024 13:35 Ответить
лопату кидай по москве, дрянь продажная
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02.09.2024 14:04 Ответить
Так своєю зброєю можете бити, куди хочете. За 3 роки війни вже можна було поставити на конвеєр виробництво того ж самого Грому і пуляти по паРаші, ні в кого не питаючи дозволу. Але, зелена шобла хоче і на путіна сісти і рибку з'їсти? Витрачати гроші на свою оборонку - ні, будемо клянчити озброєння партнерів, а потім нити, що вони не дають нам дозволу бити по паРаші.
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02.09.2024 14:10 Ответить
А год назад такое сказать---серканул, серко? Ведь до выборов было тогда ещё далеко в США, мог бы---танцор диско ты наш прогрессивный и рискнуть, или....
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02.09.2024 15:18 Ответить
Гаранти державної безпеки України по Будапештському меморандуму США та Великобританія повинні повернути вилучену УКРАЇНСЬКУ зброю у повному обсязі та без усіляких обмежень у її використанні. На той момент Україна мала 176 МБР (130 SS-19 і 46 SS-24) з ядерними боєголовками - Міжконтинентальна Балістична Ракета - максимальна дальність 10 000 км, 43 стратегічні бомбардувальників (23 Ту-95 і 20 Ту-160), 2 (90 Ту-16, 70 Ту-22, 81 Ту-22М), 20 літаків ІЛ-78 для дозаправки в повітрі, 245 ударних винищувачів Су-24, 80 модернізованих великовагових перехоплювачів МіГ-25 та 260 винищувачів МіГ-29 та Су- 27.
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02.09.2024 15:40 Ответить
позиватися проти них треба
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03.09.2024 01:28 Ответить
 
 