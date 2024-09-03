В Україні з’являться багатофункціональні морські безекіпажні системи, - Сухаревський

Дуже скоро в Україні з'являться багатофункціональні морські безекіпажні системи, які забезпечуватимуть наші морські кордони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інтерв'ю ArmyInform розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський.

Сухаревський зауважив, що сьогодні завдяки використанню морських систем Чорноморський флот РФ майже зійшов з арени, "втік із Севастополя".

"Це всесвітньо відомий факт, що Україна дала бій на морі без флоту. Тому в цьому заслуга якраз і новонародженої тактики, і стратегії дій на морі", - наголосив він.

Крім того, командувач анонсував появу нових морських безекіпажних систем.

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"Багатофункціональні морські безекіпажні системи - це те, що дуже скоро побачить світ, побачить наша держава. Вони будуть забезпечувати наші морські кордони. Це наша мета, і ми до неї впевнено йдемо", - зазначив Сухаревський.

Також зазначив, що наземні роботизовані комплекси пов’язані з цілою низкою викликів.

"У нас досить наукомістке виробництво, але ми наразі лише на початковому етапі, триває розробка інституційного полігону, на якому це все тестується, випробовуються тактики тощо. Наземні системи виконують багато різних дій, окрім того, є системи дистанційного мінування, евакуації поранених. Ми дивимось на роки вперед, і нас цікавить організація системи на довгі роки", - наголосив Сухаревський.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на озброєння у ЗСУ прийнято понад 170 зразків безпілотних систем.