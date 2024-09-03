В Украине появятся многофункциональные морские безэкипажные системы, - Сухаревский

Очень скоро в Украине появятся многофункциональные морские безэкипажные системы, которые будут обеспечивать наши морские границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом интервью ArmyInform рассказал командующий Сил беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский.

Сухаревский отметил, что сегодня благодаря использованию морских систем Черноморский флот РФ почти сошел с арены, "сбежал из Севастополя".

"Это всемирно известный факт, что Украина дала бой на море без флота. Поэтому в этом заслуга как раз и новорожденной тактики, и стратегии действий на море", - подчеркнул он.

Кроме того, командующий анонсировал появление новых морских безэкипажных систем.

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"Многофункциональные морские безэкипажные системы - это то, что очень скоро увидит мир, увидит наше государство. Они будут обеспечивать наши морские границы. Это наша цель, и мы к ней уверенно идем", - отметил Сухаревский.

Также отметил, что наземные роботизированные комплексы связаны с целым рядом вызовов.

"У нас достаточно наукоемкое производство, но мы пока только на начальном этапе, идет разработка институционального полигона, на котором это все тестируется, испытываются тактики и тому подобное. Наземные системы выполняют много различных действий, кроме того, есть системы дистанционного минирования, эвакуации раненых. Мы смотрим на годы вперед, и нас интересует организация системы на долгие годы", - подчеркнул Сухаревский.

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Напомним, ранее сообщалось, что на вооружение в ВСУ принято более 170 образцов беспилотных систем.