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Новини Війна
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Рінкевичс після удару РФ по Полтаві: Обмеження для України на застосування усієї зброї проти Росії має бути скасовано

рінкевичс

Президент Латвії Едаргс Рінкевичс після удару РФ по Полтаві, внаслідок якого загинули 47 осіб, закликав скасувати обмеження на застосування західної зброї для ударів по РФ.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Росія вбила 41 людину і поранила ще 180 внаслідок удару по Полтаві. Ще раз: обмеження для України на застосування усієї зброї проти Росії мають бути скасовані. Це не про ескалацію, а про життя невинних людей", - наголосив він.

Удар РФ по Полтаві 3 вересня 2024 року

Як повідомлялося, вранці 3 вересня у Полтавській громаді лунали вибухи. Згодом нардепка Мар'яна Безугла натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місцю шикування у Полтаві. В ОВА заявили, що сьогодні на Полтавщині страшний день. 

В Міноборони своєю чергою зазначили, що російський агресор завдав варварського удару по одному з навчальних закладів міста.

Внаслідок російського обстрілу відомо про 47 загиблих та 206 поранених.

Читайте: Відзавтра на Полтавщині триденна жалоба

Автор: 

зброя (7454) Полтава (555) Рінкевичс Едгарс (177)


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Топ коментарі
+6
В тому ж Курську -бєлгороді- воронежі є купа військових ВУЗів, частин. В межах навіть простого хаймарса, удари яких дозволено. І в свиностополі...
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03.09.2024 17:35
+4
чекати виборів нового президента США.
Кого Трампа, чи Ґаріс? Там однаково..якє їхало-такє здибало
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03.09.2024 17:33
+3
Черговий пук і озабочєнность
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03.09.2024 17:26
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І, закликати?
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03.09.2024 17:24 Відповісти
ДБР відкрило справу щодо недбалості військових через російський ракетний удар по Полтаві
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03.09.2024 17:25 Відповісти
Черговий пук і озабочєнность
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03.09.2024 17:26 Відповісти
щас снова висунєцца абосраний амєріканскій кавбой і апять скажет-ніззя...
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03.09.2024 17:26 Відповісти
Та ніхто і немає сумнівів, що країни Балтії, Польща виступають за удари західною зброєю дальнього радіусу дії по території рашки.
Навіть Франція та Британія не проти цього.
Але озираються на Вашингтон.
А от Байден проти.
І нічого з цим не вдієш.
Лишається чекати виборів нового президента США.
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03.09.2024 17:28 Відповісти
чекати виборів нового президента США.
Кого Трампа, чи Ґаріс? Там однаково..якє їхало-такє здибало
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03.09.2024 17:33 Відповісти
Не однаково. При харріс буде те шо й зараз - по 100 мільйонів раз в три місяці. При Трампу допомогу надсилатимуть вже росії...
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03.09.2024 17:38 Відповісти
після заклику адекватної людини почуємо ква-ква співчуття від "обережних союзників"
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03.09.2024 17:30 Відповісти
А навіщо скасовувати? Свою "потужну ракетну програму" завалили, а тепер скасуйте. Так не буває, спочатку потрібно відновити своє, а потім вимагати від інших.
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03.09.2024 17:32 Відповісти
***** сказало в лютому 2022,що Україна буде плацдармом, а великогуманний і принциповий в усіх питаннях Захід з цим погодився - головне,щоб не було ескалації. Все йде за планом - вся Україна стала полем бою, тільки українців,які тут живуть ніхто не запитував.
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03.09.2024 17:33 Відповісти
В тому ж Курську -бєлгороді- воронежі є купа військових ВУЗів, частин. В межах навіть простого хаймарса, удари яких дозволено. І в свиностополі...
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03.09.2024 17:35 Відповісти
Русня повинна відчути на своій шкірі все ,
що відчувають
украінці , адже ми їх ніколи не чіпали і не нападали 😡
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03.09.2024 17:46 Відповісти
 
 