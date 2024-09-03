Рінкевичс після удару РФ по Полтаві: Обмеження для України на застосування усієї зброї проти Росії має бути скасовано
Президент Латвії Едаргс Рінкевичс після удару РФ по Полтаві, внаслідок якого загинули 47 осіб, закликав скасувати обмеження на застосування західної зброї для ударів по РФ.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Росія вбила 41 людину і поранила ще 180 внаслідок удару по Полтаві. Ще раз: обмеження для України на застосування усієї зброї проти Росії мають бути скасовані. Це не про ескалацію, а про життя невинних людей", - наголосив він.
Удар РФ по Полтаві 3 вересня 2024 року
Як повідомлялося, вранці 3 вересня у Полтавській громаді лунали вибухи. Згодом нардепка Мар'яна Безугла натякнула на те, що сьогодні російські окупанти вдарили по місцю шикування у Полтаві. В ОВА заявили, що сьогодні на Полтавщині страшний день.
В Міноборони своєю чергою зазначили, що російський агресор завдав варварського удару по одному з навчальних закладів міста.
Внаслідок російського обстрілу відомо про 47 загиблих та 206 поранених.
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Навіть Франція та Британія не проти цього.
Але озираються на Вашингтон.
А от Байден проти.
І нічого з цим не вдієш.
Лишається чекати виборів нового президента США.
Кого Трампа, чи Ґаріс? Там однаково..якє їхало-такє здибало
що відчувають
украінці , адже ми їх ніколи не чіпали і не нападали 😡