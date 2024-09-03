Ринкевичс после удара РФ по Полтаве: Ограничения для Украины на применение всего оружия против России должны быть отменены

Президент Латвии Эдаргс Ринкевичс после удара РФ по Полтаве, в результате которого погибли 47 человек, призвал отменить ограничения на применение западного оружия для ударов по РФ.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Россия убила 41 человека и ранила еще 180 в результате удара по Полтаве. Еще раз: ограничения для Украины на применение всего оружия против России должны быть отменены. Это не об эскалации, а о жизни невинных людей", - подчеркнул он.

Удар РФ по Полтаве 3 сентября 2024 года

Как сообщалось, утром 3 сентября в Полтавской громаде раздавались взрывы. Впоследствии нардеп Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве. В ОВА заявили, что сегодня на Полтавщине страшный день.

В Минобороны в свою очередь отметили, что российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города.

В результате российского обстрела известно о 47 погибших и 206 раненых.

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