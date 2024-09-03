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Новости Война
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Ринкевичс после удара РФ по Полтаве: Ограничения для Украины на применение всего оружия против России должны быть отменены

рінкевичс

Президент Латвии Эдаргс Ринкевичс после удара РФ по Полтаве, в результате которого погибли 47 человек, призвал отменить ограничения на применение западного оружия для ударов по РФ.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Россия убила 41 человека и ранила еще 180 в результате удара по Полтаве. Еще раз: ограничения для Украины на применение всего оружия против России должны быть отменены. Это не об эскалации, а о жизни невинных людей", - подчеркнул он.

Удар РФ по Полтаве 3 сентября 2024 года

Как сообщалось, утром 3 сентября в Полтавской громаде раздавались взрывы. Впоследствии нардеп Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве. В ОВА заявили, что сегодня на Полтавщине страшный день.

В Минобороны в свою очередь отметили, что российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города.

В результате российского обстрела известно о 47 погибших и 206 раненых.

Читайте: С завтрашнего дня на Полтавщине трехдневный траур

Автор: 

оружие (10210) Тахтаулове (764) Ринкевичс Эдгарс (143)


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Топ комментарии
+6
В тому ж Курську -бєлгороді- воронежі є купа військових ВУЗів, частин. В межах навіть простого хаймарса, удари яких дозволено. І в свиностополі...
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03.09.2024 17:35
+4
чекати виборів нового президента США.
Кого Трампа, чи Ґаріс? Там однаково..якє їхало-такє здибало
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03.09.2024 17:33
+3
Черговий пук і озабочєнность
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03.09.2024 17:26
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І, закликати?
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03.09.2024 17:24 Ответить
ДБР відкрило справу щодо недбалості військових через російський ракетний удар по Полтаві
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03.09.2024 17:25 Ответить
Черговий пук і озабочєнность
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03.09.2024 17:26 Ответить
щас снова висунєцца абосраний амєріканскій кавбой і апять скажет-ніззя...
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03.09.2024 17:26 Ответить
Та ніхто і немає сумнівів, що країни Балтії, Польща виступають за удари західною зброєю дальнього радіусу дії по території рашки.
Навіть Франція та Британія не проти цього.
Але озираються на Вашингтон.
А от Байден проти.
І нічого з цим не вдієш.
Лишається чекати виборів нового президента США.
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03.09.2024 17:28 Ответить
чекати виборів нового президента США.
Кого Трампа, чи Ґаріс? Там однаково..якє їхало-такє здибало
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03.09.2024 17:33 Ответить
Не однаково. При харріс буде те шо й зараз - по 100 мільйонів раз в три місяці. При Трампу допомогу надсилатимуть вже росії...
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03.09.2024 17:38 Ответить
після заклику адекватної людини почуємо ква-ква співчуття від "обережних союзників"
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03.09.2024 17:30 Ответить
А навіщо скасовувати? Свою "потужну ракетну програму" завалили, а тепер скасуйте. Так не буває, спочатку потрібно відновити своє, а потім вимагати від інших.
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03.09.2024 17:32 Ответить
***** сказало в лютому 2022,що Україна буде плацдармом, а великогуманний і принциповий в усіх питаннях Захід з цим погодився - головне,щоб не було ескалації. Все йде за планом - вся Україна стала полем бою, тільки українців,які тут живуть ніхто не запитував.
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03.09.2024 17:33 Ответить
В тому ж Курську -бєлгороді- воронежі є купа військових ВУЗів, частин. В межах навіть простого хаймарса, удари яких дозволено. І в свиностополі...
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03.09.2024 17:35 Ответить
Русня повинна відчути на своій шкірі все ,
що відчувають
украінці , адже ми їх ніколи не чіпали і не нападали 😡
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03.09.2024 17:46 Ответить
 
 