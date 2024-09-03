Ринкевичс после удара РФ по Полтаве: Ограничения для Украины на применение всего оружия против России должны быть отменены
Президент Латвии Эдаргс Ринкевичс после удара РФ по Полтаве, в результате которого погибли 47 человек, призвал отменить ограничения на применение западного оружия для ударов по РФ.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Россия убила 41 человека и ранила еще 180 в результате удара по Полтаве. Еще раз: ограничения для Украины на применение всего оружия против России должны быть отменены. Это не об эскалации, а о жизни невинных людей", - подчеркнул он.
Удар РФ по Полтаве 3 сентября 2024 года
Как сообщалось, утром 3 сентября в Полтавской громаде раздавались взрывы. Впоследствии нардеп Марьяна Безуглая намекнула на то, что сегодня российские оккупанты ударили по месту построения в Полтаве. В ОВА заявили, что сегодня на Полтавщине страшный день.
В Минобороны в свою очередь отметили, что российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города.
В результате российского обстрела известно о 47 погибших и 206 раненых.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Навіть Франція та Британія не проти цього.
Але озираються на Вашингтон.
А от Байден проти.
І нічого з цим не вдієш.
Лишається чекати виборів нового президента США.
Кого Трампа, чи Ґаріс? Там однаково..якє їхало-такє здибало
що відчувають
украінці , адже ми їх ніколи не чіпали і не нападали 😡