"Укрзалізниця" повідомила про локальні знеструмлення через російську атаку
Після ракетної атаки РФ "Укрзалізниця" повідомляє про декілька тимчасових знеструмлень, зокрема на Львівщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".
Як зазначається, виведено резервні тепловози, з мінімальними затримками відправляємо поїзди:
№ 59 Київ-Чоп,
№ 91 Київ-Львів,
№ 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці,
№ 11 Одеса-Львів,
№ 149 Полтава-Чернівці,
№ 746 Львів-Київ,
№ 368 Ужгород-Ковель.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог атакував залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Сумській і Дніпропетровській областях.
Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За даними мера Андрія Садового, 6 людей постраждали. Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух.
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