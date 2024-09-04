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"Укрзалізниця" повідомила про локальні знеструмлення через російську атаку

Укрзалізниця виводить тепловози через перебої в енергосистемі

Після ракетної атаки РФ "Укрзалізниця" повідомляє про декілька тимчасових знеструмлень, зокрема на Львівщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

Як зазначається, виведено резервні тепловози, з мінімальними затримками відправляємо поїзди:
№ 59 Київ-Чоп,
№ 91 Київ-Львів,
№ 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці,
№ 11 Одеса-Львів,
№ 149 Полтава-Чернівці,
№ 746 Львів-Київ,
№ 368 Ужгород-Ковель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілів: "Укрзалізниця" попередила про запізнення низки поїздів

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог атакував залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Сумській і Дніпропетровській областях.

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За даними мера Андрія Садового, 6 людей постраждали. Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух.

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04.09.2024 07:34 Відповісти
 
 