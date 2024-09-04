"Укрзализныця" сообщила о локальных обесточениях из-за российской атаки

После ракетной атаки РФ "Укрзализныця" сообщает о нескольких временных обесточиваниях, в частности на Львовщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

Как отмечается, выведены резервные тепловозы, с минимальными задержками отправляем поезда:

№ 59 Киев-Чоп,

№ 91 Киев-Львов,

№ 25/135 Одесса-Ясиня, Черновцы,

№ 11 Одесса-Львов,

№ 149 Полтава-Черновцы,

№ 746 Львов-Киев,

№ 368 Ужгород-Ковель.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг атаковал железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях.

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По данным мэра Андрея Садового, 6 человек пострадали. Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв.