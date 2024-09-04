Щонайменше 7 пам’яток архітектури місцевого значення пошкоджено внаслідок атаки на Львів

Через сьогоднішню нічну атаку у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення, розташованих у буферній зоні ЮНЕСКО.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, пам'ятки розташовані, зокрема, на вулицях Коновальця та Кокорудза.



Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам’яток України.

Голова ОВА додав, щойно екстрені служби нададуть туди доступ, комісія з представників органів охорони культурної спадщини міста та області почне працювати на обʼєктах і складати акти обстеження.

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Нагадаємо, унаслідок нічної атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації, розташований у віллі Юзефи Франц, яка датується 1893 роком, і є памʼяткою архітектури місцевого значення.

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених.