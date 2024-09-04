По меньшей мере 7 памятников архитектуры местного значения повреждены в результате атаки на Львов.
Из-за сегодняшней ночной атаки во Львове повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения, расположенных в буферной зоне ЮНЕСКО.
Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, памятники расположены, в частности, на улицах Коновальца и Кокорудза.
Все дома расположены в историческом ареале и буферной зоне ЮНЕСКО. Они есть в государственном реестре недвижимых памятников Украины.
Глава ОВА добавил, как только экстренные службы предоставят туда доступ, комиссия из представителей органов охраны культурного наследия города и области начнет работать на объектах и составлять акты обследования.
Напомним, в результате ночной атаки по Львову на улице Коновальца пострадал областной Центр спортивной медицины и реабилитации, расположенный в вилле Юзефы Франц, которая датируется 1893 годом, и является памятником архитектуры местного значения.
Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых.
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