По меньшей мере 7 памятников архитектуры местного значения повреждены в результате атаки на Львов.

Из-за сегодняшней ночной атаки во Львове повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения, расположенных в буферной зоне ЮНЕСКО.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, памятники расположены, в частности, на улицах Коновальца и Кокорудза.



Все дома расположены в историческом ареале и буферной зоне ЮНЕСКО. Они есть в государственном реестре недвижимых памятников Украины.

Глава ОВА добавил, как только экстренные службы предоставят туда доступ, комиссия из представителей органов охраны культурного наследия города и области начнет работать на объектах и составлять акты обследования.

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Напомним, в результате ночной атаки по Львову на улице Коновальца пострадал областной Центр спортивной медицины и реабилитации, расположенный в вилле Юзефы Франц, которая датируется 1893 годом, и является памятником архитектуры местного значения.

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых.