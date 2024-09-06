На півдні за добу знищено 52 окупанти і 25 одиниць озброєння та військової техніки. Зафіксовано проліт 124 розвідувальних БпЛА росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 52 окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 52 особи.

Також росіяни втратили 25 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 портативна станція радіоелектронної боротьби;

5 артилерійських систем;

16 одиниць авто-бронетехніки;

2 розвідувальні БпЛА;

1 мотоцикл.

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Також українські захисники уразили 1 польовий пункт боєпостачання, 6 бліндажів та 1 місце запуску БпЛА.

Ситуація в операційній зоні Сил оборони півдня

Крім того повідомляється, що в операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.

Так, на Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції 5 разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли.



На Оріхівському напрямку ворог здійснив 1 штурм, успіху не мав. Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій.



Також за минулу добу в операційній зоні зафіксовано проліт 124 розвідувальних БпЛА.

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"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій ворог минулої доби застосував 202 FPV-дронів, скинув з БпЛА різних модифікацій 205 осколкових боєприпасів", - додали в Силах оборони півдня.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 622 720 російських загарбників.