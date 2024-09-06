На юге за сутки уничтожено 52 оккупанта и 25 единиц вооружения и военной техники. Зафиксирован пролет 124 разведывательных БПЛА россиян
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 52 оккупанта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 52 человека.
Также россияне потеряли 25 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 портативная станция радиоэлектронной борьбы;
- 5 артиллерийских систем;
- 16 единиц авто-бронетехники;
- 2 разведывательных БпЛА;
- 1 мотоцикл.
Также украинские защитники поразили 1 полевой пункт боеснабжения, 6 блиндажей и 1 место запуска БпЛА.
Ситуация в операционной зоне Сил обороны юга
Кроме того сообщается, что в операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.
Так, на Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции 5 раз. Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли.
На Ореховском направлении враг совершил 1 штурм, успеха не имел. Силы обороны продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию позиций.
Также за минувшие сутки в операционной зоне зафиксировано пролет 124 разведывательных БпЛА.
"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий враг за прошедшие сутки применил 202 FPV-дронов, сбросил с БпЛА различных модификаций 205 осколочных боеприпасов", - добавили в Силах обороны юга.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 622 720 российских захватчиков.
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