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місцеве самоврядування (310) УДАР (82) Чернігів (766)

УДАР вимагає зняти політичну облогу Чернігова, - заява партії

Чернігівська міськрада

Партія "УДАР Віталія Кличка" вимагає від влади зняти політичну облогу Чернігова. Атаки політиків від влади на Чернігів та місцеве самоврядування руйнують фундамент демократії, заради якої українці б‘ються сьогодні з ворогом.

Про це йдеться у політичній заяві УДАРу, оприлюдненій на сайті партії, інформує Цензор.НЕТ.

Приводом для заяви стали чергові обшуки в Чернігівській міськраді заради документів 7-річної давнини, які є у відкритому доступі. Проте атаки на місцеве самоврядування Чернігова тривають вже давно, зазначають в УДАРі.

"Облога Чернігова російськими загарбниками тривала понад один місяць. Атаки політиків від влади на Чернігів зокрема та місцеве самоврядування в цілому тривають не перший рік. Вимагаємо від влади зняти політичну облогу Чернігова! Місцеве самоврядування – фундамент демократії. Обшуки, тиск, залякування, погрози, підозри, незаконне стеження руйнують цей фундамент. Цього неможливо не помітити. З цим неможливо змиритися", - йдеться в заяві "УДАРу Віталія Кличка".

В партії наголошують: Україна потребує сильної та захищеної демократії, щоб стати повноцінним членом європейської родини та цивілізованого світу.

"Демократія – це показник спільних цінностей, одна з яких – недопустимість диктатури. Дотримання в державі демократичних принципів потрібні нашим захисникам, щоб бути впевненими, що їх країну, за яку вони ризикують життям, чекає незалежне демократичне майбутнє. Демократія потрібна Україні для Перемоги. Демократична і сильна Україна не потрібна лише ворогу. Так вже було в 2014 році, коли декому здалося, що демократія – неважлива. Наслідки тих часів добре відомі: відповідальність – неминуча", - зазначають в УДАРі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії "тиловиків у погонах" у зв’язці з чиновниками загрожують функціонуванню Чернігова, – Ломако про викрадення депутата

В заяві повідомляється, що 5 вересня Чернігівську міську раду вкотре заблокували озброєні силовики. Застосували силу та паралізували роботу всіх структурних підрозділів, зокрема тих, які займаються забезпеченням ЗСУ, підготовкою Чернігова до опалювального сезону тощо. Раніше були інші спроби впливу на місцеве самоврядування Чернігова за допомогою силовиків.

"До цього влада через силовиків неодноразово намагалася зривати сесію міськради, силовим шляхом не допускати депутатів до зали. До цього – мінували приміщення. До цього – на центральному рівні заблокували виділення громадою Києва 25 млн грн. допомоги чернігівцям на фортифікації. До цього – вручали підозри, викликали на "бесіди", залякували депутатів... До цього – незаконно через ручні суди зняли обраного громадою міського голову. Цілий серіал з елементами диктатури", - резюмують в УДАРі.

Раніше в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив про обшуки в Чернігівській мерії та заявив, що розцінює це як продовження політичного тиску.

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Топ коментарі
+18
Мстиве зелене лайно ніяк не заспокоїться.
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06.09.2024 18:38
+16
Удар рівно як і Кличко наразі реальні Патріоти України, а ви,коли таку хе.....ню
пишите
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06.09.2024 18:36
+6
У нас вся країна у політичної облозі зеленського, а не одно місто.
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06.09.2024 19:57
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З гробу партія заговорила, чи що?
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06.09.2024 18:22 Відповісти
Крадуть, як живі.
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06.09.2024 18:33 Відповісти
Удар рівно як і Кличко наразі реальні Патріоти України, а ви,коли таку хе.....ню
пишите
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06.09.2024 18:36 Відповісти
Ти зеленобот?
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06.09.2024 21:44 Відповісти
Мстиве зелене лайно ніяк не заспокоїться.
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06.09.2024 18:38 Відповісти
Так, бо Київський мер так само не здав московитам місто, як і Чернігівський. І створювали тероборону, на відміну від зєліних слуг і верещуків, які розміновували і відводили війська
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07.09.2024 02:35 Відповісти
Обєднання придбаної партії Атрошенко із Ударом - стала загрозою...
План по знищенню загрози в дії...
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06.09.2024 18:45 Відповісти
партия Ароши должна всем составом сидеть в тюрьме
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06.09.2024 20:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UWAPTGvza9w&t=44s

https://www.youtube.com/watch?v=Eg1Omqx6yvE

Коментарі зайві.
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06.09.2024 18:52 Відповісти
У нас вся країна у політичної облозі зеленського, а не одно місто.
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06.09.2024 19:57 Відповісти
партия "Удар" п@здует на йух . Без вас продажные п@дорасы со-своими барыгами разберемся p.s житель Че
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06.09.2024 20:02 Відповісти
Нет, на йух пойдешь ты. Уважай демократию, на этих выборах в Чернигове победил родной дом ,который обьединен с Ударом. Уважай выбор жителей Чернигова.
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06.09.2024 21:46 Відповісти
Чернігівске ...
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06.09.2024 20:09 Відповісти
ЗЕлики виконують спецоперацію кремля "слуга народа", а влада Чернігова виконує волю українців - не лягають під зелену плісняву.
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06.09.2024 20:11 Відповісти
"УДАР вимагає зняти політичну облогу " - в переводе " не мешайте нам красть"
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06.09.2024 20:26 Відповісти
Роблять все, щоб місцеву палату зробити не дієвою.
Таким чином військова адміністрація буде головною.
Приклад руйнації місцевого самоврядування, і як алгоритм ліквідація децентралізації.
Короче повернення до центру, центр махає потім всі роблять.
ЄС це на болті вертіло такі принципи
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06.09.2024 21:28 Відповісти
 
 