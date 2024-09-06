УДАР вимагає зняти політичну облогу Чернігова, - заява партії

Партія "УДАР Віталія Кличка" вимагає від влади зняти політичну облогу Чернігова. Атаки політиків від влади на Чернігів та місцеве самоврядування руйнують фундамент демократії, заради якої українці б‘ються сьогодні з ворогом.

Про це йдеться у політичній заяві УДАРу, оприлюдненій на сайті партії, інформує Цензор.НЕТ.

Приводом для заяви стали чергові обшуки в Чернігівській міськраді заради документів 7-річної давнини, які є у відкритому доступі. Проте атаки на місцеве самоврядування Чернігова тривають вже давно, зазначають в УДАРі.

"Облога Чернігова російськими загарбниками тривала понад один місяць. Атаки політиків від влади на Чернігів зокрема та місцеве самоврядування в цілому тривають не перший рік. Вимагаємо від влади зняти політичну облогу Чернігова! Місцеве самоврядування – фундамент демократії. Обшуки, тиск, залякування, погрози, підозри, незаконне стеження руйнують цей фундамент. Цього неможливо не помітити. З цим неможливо змиритися", - йдеться в заяві "УДАРу Віталія Кличка".

В партії наголошують: Україна потребує сильної та захищеної демократії, щоб стати повноцінним членом європейської родини та цивілізованого світу.

"Демократія – це показник спільних цінностей, одна з яких – недопустимість диктатури. Дотримання в державі демократичних принципів потрібні нашим захисникам, щоб бути впевненими, що їх країну, за яку вони ризикують життям, чекає незалежне демократичне майбутнє. Демократія потрібна Україні для Перемоги. Демократична і сильна Україна не потрібна лише ворогу. Так вже було в 2014 році, коли декому здалося, що демократія – неважлива. Наслідки тих часів добре відомі: відповідальність – неминуча", - зазначають в УДАРі.

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В заяві повідомляється, що 5 вересня Чернігівську міську раду вкотре заблокували озброєні силовики. Застосували силу та паралізували роботу всіх структурних підрозділів, зокрема тих, які займаються забезпеченням ЗСУ, підготовкою Чернігова до опалювального сезону тощо. Раніше були інші спроби впливу на місцеве самоврядування Чернігова за допомогою силовиків.

"До цього влада через силовиків неодноразово намагалася зривати сесію міськради, силовим шляхом не допускати депутатів до зали. До цього – мінували приміщення. До цього – на центральному рівні заблокували виділення громадою Києва 25 млн грн. допомоги чернігівцям на фортифікації. До цього – вручали підозри, викликали на "бесіди", залякували депутатів... До цього – незаконно через ручні суди зняли обраного громадою міського голову. Цілий серіал з елементами диктатури", - резюмують в УДАРі.

Раніше в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив про обшуки в Чернігівській мерії та заявив, що розцінює це як продовження політичного тиску.