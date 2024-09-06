УДАР потребовал снять политическую осаду Чернигова, - заявление партии

Партия "УДАР Виталия Кличко" требует от власти снять политическую осаду Чернигова. Атаки политиков от власти на Чернигов и местное самоуправление разрушают фундамент демократии, ради которой украинцы бьются сегодня с врагом.

Об этом говорится в политическом заявлении УДАРа, обнародованном на сайте партии, информирует Цензор.НЕТ.

Поводом для заявления стали очередные обыски в Черниговском горсовете ради документов 7-летней давности, которые есть в открытом доступе. Однако атаки на местное самоуправление Чернигова продолжаются уже давно, отмечают в УДАРе.

"Осада Чернигова российскими захватчиками длилась более одного месяца. Атаки политиков от власти на Чернигов в частности и местное самоуправление в целом продолжаются не первый год. Требуем от власти снять политическую осаду Чернигова! Местное самоуправление - фундамент демократии. Обыски, давление, запугивание, угрозы, подозрения, незаконная слежка разрушают этот фундамент. Этого невозможно не заметить. С этим невозможно смириться", - говорится в заявлении "УДАРа Виталия Кличко".

В партии отмечают: Украина нуждается в сильной и защищенной демократии, чтобы стать полноценным членом европейской семьи и цивилизованного мира.

"Демократия - это показатель общих ценностей, одна из которых - недопустимость диктатуры. Соблюдение в государстве демократических принципов нужны нашим защитникам, чтобы быть уверенными, что их страну, за которую они рискуют жизнью, ждет независимое демократическое будущее. Демократия нужна Украине для Победы. Демократическая и сильная Украина не нужна только врагу. Так уже было в 2014 году, когда некоторым показалось, что демократия - неважна. Последствия тех времен хорошо известны: ответственность - неизбежна", - отмечают в УДАРе.

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В заявлении сообщается, что 5 сентября Черниговский городской совет в очередной раз заблокировали вооруженные силовики. Применили силу и парализовали работу всех структурных подразделений, в частности тех, которые занимаются обеспечением ВСУ, подготовкой Чернигова к отопительному сезону и тому подобное. Ранее были другие попытки влияния на местное самоуправление Чернигова с помощью силовиков.

"До этого власть через силовиков неоднократно пыталась срывать сессию горсовета, силовым путем не допускать депутатов в зал. До этого - минировали помещения. До этого - на центральном уровне заблокировали выделение громадой Киева 25 млн грн помощи черниговцам на фортификации. До этого - вручали подозрения, вызывали на "беседы", запугивали депутатов... До этого - незаконно через ручные суды сняли избранного громадой городского голову. Целый сериал с элементами диктатуры", - резюмируют в УДАРе.

Ранее и. о. городского головы Чернигова Александр Ломако сообщил об обысках в Черниговской мэрии и заявил, что расценивает это как продолжение политического давления.