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местное самоуправление (251) УДАР (912) Чернигов (862)

УДАР потребовал снять политическую осаду Чернигова, - заявление партии

Чернігівська міськрада

Партия "УДАР Виталия Кличко" требует от власти снять политическую осаду Чернигова. Атаки политиков от власти на Чернигов и местное самоуправление разрушают фундамент демократии, ради которой украинцы бьются сегодня с врагом.

Об этом говорится в политическом заявлении УДАРа, обнародованном на сайте партии, информирует Цензор.НЕТ.

Поводом для заявления стали очередные обыски в Черниговском горсовете ради документов 7-летней давности, которые есть в открытом доступе. Однако атаки на местное самоуправление Чернигова продолжаются уже давно, отмечают в УДАРе.

"Осада Чернигова российскими захватчиками длилась более одного месяца. Атаки политиков от власти на Чернигов в частности и местное самоуправление в целом продолжаются не первый год. Требуем от власти снять политическую осаду Чернигова! Местное самоуправление - фундамент демократии. Обыски, давление, запугивание, угрозы, подозрения, незаконная слежка разрушают этот фундамент. Этого невозможно не заметить. С этим невозможно смириться", - говорится в заявлении "УДАРа Виталия Кличко".

В партии отмечают: Украина нуждается в сильной и защищенной демократии, чтобы стать полноценным членом европейской семьи и цивилизованного мира.

"Демократия - это показатель общих ценностей, одна из которых - недопустимость диктатуры. Соблюдение в государстве демократических принципов нужны нашим защитникам, чтобы быть уверенными, что их страну, за которую они рискуют жизнью, ждет независимое демократическое будущее. Демократия нужна Украине для Победы. Демократическая и сильная Украина не нужна только врагу. Так уже было в 2014 году, когда некоторым показалось, что демократия - неважна. Последствия тех времен хорошо известны: ответственность - неизбежна", - отмечают в УДАРе.

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В заявлении сообщается, что 5 сентября Черниговский городской совет в очередной раз заблокировали вооруженные силовики. Применили силу и парализовали работу всех структурных подразделений, в частности тех, которые занимаются обеспечением ВСУ, подготовкой Чернигова к отопительному сезону и тому подобное. Ранее были другие попытки влияния на местное самоуправление Чернигова с помощью силовиков.

"До этого власть через силовиков неоднократно пыталась срывать сессию горсовета, силовым путем не допускать депутатов в зал. До этого - минировали помещения. До этого - на центральном уровне заблокировали выделение громадой Киева 25 млн грн помощи черниговцам на фортификации. До этого - вручали подозрения, вызывали на "беседы", запугивали депутатов... До этого - незаконно через ручные суды сняли избранного громадой городского голову. Целый сериал с элементами диктатуры", - резюмируют в УДАРе.

Ранее и. о. городского головы Чернигова Александр Ломако сообщил об обысках в Черниговской мэрии и заявил, что расценивает это как продолжение политического давления.
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Топ комментарии
+18
Мстиве зелене лайно ніяк не заспокоїться.
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06.09.2024 18:38
+16
Удар рівно як і Кличко наразі реальні Патріоти України, а ви,коли таку хе.....ню
пишите
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06.09.2024 18:36
+6
У нас вся країна у політичної облозі зеленського, а не одно місто.
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06.09.2024 19:57
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З гробу партія заговорила, чи що?
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06.09.2024 18:22 Ответить
Крадуть, як живі.
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06.09.2024 18:33 Ответить
Удар рівно як і Кличко наразі реальні Патріоти України, а ви,коли таку хе.....ню
пишите
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06.09.2024 18:36 Ответить
Ти зеленобот?
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06.09.2024 21:44 Ответить
Мстиве зелене лайно ніяк не заспокоїться.
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06.09.2024 18:38 Ответить
Так, бо Київський мер так само не здав московитам місто, як і Чернігівський. І створювали тероборону, на відміну від зєліних слуг і верещуків, які розміновували і відводили війська
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07.09.2024 02:35 Ответить
Обєднання придбаної партії Атрошенко із Ударом - стала загрозою...
План по знищенню загрози в дії...
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06.09.2024 18:45 Ответить
партия Ароши должна всем составом сидеть в тюрьме
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06.09.2024 20:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UWAPTGvza9w&t=44s

https://www.youtube.com/watch?v=Eg1Omqx6yvE

Коментарі зайві.
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06.09.2024 18:52 Ответить
У нас вся країна у політичної облозі зеленського, а не одно місто.
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06.09.2024 19:57 Ответить
партия "Удар" п@здует на йух . Без вас продажные п@дорасы со-своими барыгами разберемся p.s житель Че
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06.09.2024 20:02 Ответить
Нет, на йух пойдешь ты. Уважай демократию, на этих выборах в Чернигове победил родной дом ,который обьединен с Ударом. Уважай выбор жителей Чернигова.
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06.09.2024 21:46 Ответить
Чернігівске ...
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06.09.2024 20:09 Ответить
ЗЕлики виконують спецоперацію кремля "слуга народа", а влада Чернігова виконує волю українців - не лягають під зелену плісняву.
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06.09.2024 20:11 Ответить
"УДАР вимагає зняти політичну облогу " - в переводе " не мешайте нам красть"
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06.09.2024 20:26 Ответить
Роблять все, щоб місцеву палату зробити не дієвою.
Таким чином військова адміністрація буде головною.
Приклад руйнації місцевого самоврядування, і як алгоритм ліквідація децентралізації.
Короче повернення до центру, центр махає потім всі роблять.
ЄС це на болті вертіло такі принципи
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06.09.2024 21:28 Ответить
 
 