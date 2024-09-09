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Новини Війна
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Олександр Сирський (504) F16 F-16 (638)

Незабаром будуть результати розслідування щодо авіакатастрофи F-16, ми не збираємося їх приховувати, - Сирський

Ефективність f-16

Очікується, що незабаром будуть відомі результати розслідування щодо авіакатастрофи F-16 в Україні.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"наші пілоти пройшли підготовку. Вони проходили підготовку в навчальних закладах наших країн-партнерів, і, звісно, ​​були відібрані найкращі пілоти, які вже мали досвід ефективного використання літаків, що стоять на озброєнні українських Збройних Сил. Звичайно, вони приїхали добре навчені, як підтвердили і наші партнери, і отримали всі дозволи на експлуатацію цих літаків", - наголосив він.

За словами Сирського, наразі спеціальна комісія Міноборони проводить розслідування для з'ясування всіх фактів катастрофи F-16.

Також читайте: У США вважають, що дружній вогонь, імовірно, не був причиною катастрофи F-16, - NYT

"Але перед цим я хочу сказати, що пілот, який загинув, він збив дві ракети і він просто атакував, переслідуючи третю крилату ракету, використовуючи бортове озброєння. Думаю, незабаром будуть відомі результати розслідування. І, з одного боку, ми не збираємося цього приховувати, а з іншого боку, ефективність використання цих літаків доведена результатами - знищення чотирьох крилатих ракет парою F-16. Це, безумовно, посилить нашу обороноздатність, насамперед у боротьбі з крилатими ракетами противника", - додав головнокомандувач.

Відповідаючи на питання, чи міг це бути дружній вогонь, Сирський зазначив: "Я не можу коментувати те, де ще немає результату (розслідування. - Ред.)".

Нагадаємо, ввечері 29 серпня в Генеральному штабі України підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.

Перед цим стало відомо, що 26 серпня під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь.

Заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що винищувач F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами.

У п'ятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряними силами ЗСУ.

Автор: 
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Топ коментарі
+9
Розслідування не завершене а Олещука вже зняли. Це і була задача безуглої від зермака.
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09.09.2024 09:32
+6
Правду не скажуть, але головне, щоб зробили висновки - ми не можемо дозволити собі втрачати таких кваліфікованих пілотів.
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09.09.2024 09:41
+5
"...ми не збираємося їх приховувати..."

Бо вже приховують. А ото "розслідування" - це намагання видумати якусь версію, щоб у ворота влізла, людей не розізлила і зади "керівництва" прикрила.
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09.09.2024 09:33
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Розслідування не завершене а Олещука вже зняли. Це і була задача безуглої від зермака.
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09.09.2024 09:32 Відповісти
"...ми не збираємося їх приховувати..."

Бо вже приховують. А ото "розслідування" - це намагання видумати якусь версію, щоб у ворота влізла, людей не розізлила і зади "керівництва" прикрила.
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09.09.2024 09:33 Відповісти
"не збираємося цього приховувати..." tak tak - polny otchot v kremlj nezabudte otpraviti
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09.09.2024 09:38 Відповісти
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09.09.2024 09:56 Відповісти
za korabeļom pšov
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09.09.2024 09:57 Відповісти
Правду не скажуть, але головне, щоб зробили висновки - ми не можемо дозволити собі втрачати таких кваліфікованих пілотів.
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09.09.2024 09:41 Відповісти
не виключає що узілєнскіє збили спеціально!
1) тепер не факт що нам ще дадуть Ф16
2) вбили одного з найкращих пілотів
3) звільнили неугодного командувача
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09.09.2024 10:13 Відповісти
Варіанти можуть бути різні, згоден, але F-16 дадуть точно, аби було кому на них літати.
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09.09.2024 10:27 Відповісти
блд..звідки такі довбні як ти беруться? то це зєля чи татаров чи єрмак особисто збивали? Чи Олещук якого звільнили? Чи хто? Ну-мо, блд...поворуши, якщо є чим...чи ти як безугла танок на кістах виконуєш?
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09.09.2024 10:33 Відповісти
ну так шевели мозгами. кроты не только зеленский и его окружение, а кроты везде, вплоть до солдата или
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09.09.2024 14:21 Відповісти
Цікаво, якого цапа-відбувайла призначать?
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09.09.2024 09:43 Відповісти
Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Олещука після втрати F-16 і пілота
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09.09.2024 09:48 Відповісти
по перше: це внутрішня справа зсу. бидлу не обов'язково знати, хто і які робить помилки, в армії під час війни!
по друге: але, як що, вже почали лапяти язиком, то, коли будуть результати, тоді збери брифінг та донеси, до бидла.

як, же, ****, заїбав, цей безкінечний балаган 95.
вже можна не старатися. масляков подох. назад в мааскву не візьмуть.
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09.09.2024 09:43 Відповісти
Приховувати не збираєтесь, а *********?
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09.09.2024 09:50 Відповісти
Для цього є спеціально навчена безумна істота.
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09.09.2024 10:12 Відповісти
Безугла i не приховуе
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09.09.2024 10:07 Відповісти
3.14здить як дихає. зечмо на пресусі навіть не згадав про трагедію, про яку вже знав.
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09.09.2024 10:10 Відповісти
а що з розслідуванням падіння гвинтокрила в Броварах? де результати?
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09.09.2024 10:34 Відповісти
"Не збиратися" та "не мати можливості" приховати через широке коло зацікавлених- то різні речі.
Ракетний удар по полтавському інституту чудово показав, як НЕ приховали результати розслідувань ударів по навчальних центрах ЗСУ у 2022му та які пАтужні (ЖОДНИХ) висновки зробили.
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09.09.2024 11:08 Відповісти
Значіть знову збрешуть.
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09.09.2024 11:36 Відповісти
Та і не зможете приховати. США проводить розслідування.
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09.09.2024 11:57 Відповісти
Як з монастирським? Чи джусом?
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09.09.2024 19:16 Відповісти
 
 