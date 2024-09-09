Незабаром будуть результати розслідування щодо авіакатастрофи F-16, ми не збираємося їх приховувати, - Сирський
Очікується, що незабаром будуть відомі результати розслідування щодо авіакатастрофи F-16 в Україні.
Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"наші пілоти пройшли підготовку. Вони проходили підготовку в навчальних закладах наших країн-партнерів, і, звісно, були відібрані найкращі пілоти, які вже мали досвід ефективного використання літаків, що стоять на озброєнні українських Збройних Сил. Звичайно, вони приїхали добре навчені, як підтвердили і наші партнери, і отримали всі дозволи на експлуатацію цих літаків", - наголосив він.
За словами Сирського, наразі спеціальна комісія Міноборони проводить розслідування для з'ясування всіх фактів катастрофи F-16.
"Але перед цим я хочу сказати, що пілот, який загинув, він збив дві ракети і він просто атакував, переслідуючи третю крилату ракету, використовуючи бортове озброєння. Думаю, незабаром будуть відомі результати розслідування. І, з одного боку, ми не збираємося цього приховувати, а з іншого боку, ефективність використання цих літаків доведена результатами - знищення чотирьох крилатих ракет парою F-16. Це, безумовно, посилить нашу обороноздатність, насамперед у боротьбі з крилатими ракетами противника", - додав головнокомандувач.
Відповідаючи на питання, чи міг це бути дружній вогонь, Сирський зазначив: "Я не можу коментувати те, де ще немає результату (розслідування. - Ред.)".
Нагадаємо, ввечері 29 серпня в Генеральному штабі України підтвердили втрату винищувача F-16 під час російського ракетного удару по Україні.
Перед цим стало відомо, що 26 серпня під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь.
Заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що винищувач F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Меся був збитий ЗРК Patriot через дискоординацію між підрозділами.
У п'ятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряними силами ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Бо вже приховують. А ото "розслідування" - це намагання видумати якусь версію, щоб у ворота влізла, людей не розізлила і зади "керівництва" прикрила.
1) тепер не факт що нам ще дадуть Ф16
2) вбили одного з найкращих пілотів
3) звільнили неугодного командувача
по друге: але, як що, вже почали лапяти язиком, то, коли будуть результати, тоді збери брифінг та донеси, до бидла.
як, же, ****, заїбав, цей безкінечний балаган 95.
вже можна не старатися. масляков подох. назад в мааскву не візьмуть.
Ракетний удар по полтавському інституту чудово показав, як НЕ приховали результати розслідувань ударів по навчальних центрах ЗСУ у 2022му та які пАтужні (ЖОДНИХ) висновки зробили.