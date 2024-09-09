В скором времени будут результаты расследования относительно авиакатастрофы F-16, мы не собираемся их скрывать, - Сырский

Ожидается, что вскоре будут известны результаты расследования относительно авиакатастрофы F-16 в Украине.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"наши пилоты прошли подготовку. Они проходили подготовку в учебных заведениях наших стран-партнеров, и, конечно, были отобраны лучшие пилоты, которые уже имели опыт эффективного использования самолетов, стоящих на вооружении украинских Вооруженных Сил. Конечно, они приехали хорошо обученные, как подтвердили и наши партнеры, и получили все разрешения на эксплуатацию этих самолетов", - подчеркнул он.

По словам Сырского, сейчас специальная комиссия Минобороны проводит расследование для выяснения всех фактов катастрофы F-16.

Читайте: В США считают, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной крушения F-16, - NYT

"Но перед этим я хочу сказать, что пилот, который погиб, он сбил две ракеты и он просто атаковал, преследуя третью крылатую ракету, используя бортовое вооружение. Думаю, вскоре будут известны результаты расследования. И, с одной стороны, мы не собираемся этого скрывать, а с другой стороны, эффективность использования этих самолетов доказана результатами - уничтожение четырех крылатых ракет парой F-16. Это, безусловно, усилит нашу обороноспособность, прежде всего в борьбе с крылатыми ракетами противника", - добавил главнокомандующий.

Отвечая на вопрос, мог ли это быть дружественный огонь, Сырский отметил: "Я не могу комментировать то, где еще нет результата (расследования. - Ред.)".

Напомним, вечером 29 августа в Генеральном штабе Украины подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Перед этим стало известно, что 26 августа во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

В пятницу, 30 августа, президент Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ.