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Новости Война
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Александр Сырский (482) F-16 (518)

В скором времени будут результаты расследования относительно авиакатастрофы F-16, мы не собираемся их скрывать, - Сырский

Ефективність f-16

Ожидается, что вскоре будут известны результаты расследования относительно авиакатастрофы F-16 в Украине.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"наши пилоты прошли подготовку. Они проходили подготовку в учебных заведениях наших стран-партнеров, и, конечно, были отобраны лучшие пилоты, которые уже имели опыт эффективного использования самолетов, стоящих на вооружении украинских Вооруженных Сил. Конечно, они приехали хорошо обученные, как подтвердили и наши партнеры, и получили все разрешения на эксплуатацию этих самолетов", - подчеркнул он.

По словам Сырского, сейчас специальная комиссия Минобороны проводит расследование для выяснения всех фактов катастрофы F-16.

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"Но перед этим я хочу сказать, что пилот, который погиб, он сбил две ракеты и он просто атаковал, преследуя третью крылатую ракету, используя бортовое вооружение. Думаю, вскоре будут известны результаты расследования. И, с одной стороны, мы не собираемся этого скрывать, а с другой стороны, эффективность использования этих самолетов доказана результатами - уничтожение четырех крылатых ракет парой F-16. Это, безусловно, усилит нашу обороноспособность, прежде всего в борьбе с крылатыми ракетами противника", - добавил главнокомандующий.

Отвечая на вопрос, мог ли это быть дружественный огонь, Сырский отметил: "Я не могу комментировать то, где еще нет результата (расследования. - Ред.)".

Напомним, вечером 29 августа в Генеральном штабе Украины подтвердили потерю истребителя F-16 во время российского ракетного удара по Украине.

Перед этим стало известно, что 26 августа во время отражения российского ракетного удара погиб летчик Алексей Месь.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

В пятницу, 30 августа, президент Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ.
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Топ комментарии
+9
Розслідування не завершене а Олещука вже зняли. Це і була задача безуглої від зермака.
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09.09.2024 09:32
+6
Правду не скажуть, але головне, щоб зробили висновки - ми не можемо дозволити собі втрачати таких кваліфікованих пілотів.
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09.09.2024 09:41
+5
"...ми не збираємося їх приховувати..."

Бо вже приховують. А ото "розслідування" - це намагання видумати якусь версію, щоб у ворота влізла, людей не розізлила і зади "керівництва" прикрила.
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09.09.2024 09:33
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Розслідування не завершене а Олещука вже зняли. Це і була задача безуглої від зермака.
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09.09.2024 09:32 Ответить
"...ми не збираємося їх приховувати..."

Бо вже приховують. А ото "розслідування" - це намагання видумати якусь версію, щоб у ворота влізла, людей не розізлила і зади "керівництва" прикрила.
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09.09.2024 09:33 Ответить
"не збираємося цього приховувати..." tak tak - polny otchot v kremlj nezabudte otpraviti
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09.09.2024 09:38 Ответить
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09.09.2024 09:56 Ответить
za korabeļom pšov
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09.09.2024 09:57 Ответить
Правду не скажуть, але головне, щоб зробили висновки - ми не можемо дозволити собі втрачати таких кваліфікованих пілотів.
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09.09.2024 09:41 Ответить
не виключає що узілєнскіє збили спеціально!
1) тепер не факт що нам ще дадуть Ф16
2) вбили одного з найкращих пілотів
3) звільнили неугодного командувача
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09.09.2024 10:13 Ответить
Варіанти можуть бути різні, згоден, але F-16 дадуть точно, аби було кому на них літати.
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09.09.2024 10:27 Ответить
блд..звідки такі довбні як ти беруться? то це зєля чи татаров чи єрмак особисто збивали? Чи Олещук якого звільнили? Чи хто? Ну-мо, блд...поворуши, якщо є чим...чи ти як безугла танок на кістах виконуєш?
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09.09.2024 10:33 Ответить
ну так шевели мозгами. кроты не только зеленский и его окружение, а кроты везде, вплоть до солдата или
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09.09.2024 14:21 Ответить
Цікаво, якого цапа-відбувайла призначать?
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09.09.2024 09:43 Ответить
Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Олещука після втрати F-16 і пілота
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09.09.2024 09:48 Ответить
по перше: це внутрішня справа зсу. бидлу не обов'язково знати, хто і які робить помилки, в армії під час війни!
по друге: але, як що, вже почали лапяти язиком, то, коли будуть результати, тоді збери брифінг та донеси, до бидла.

як, же, ****, заїбав, цей безкінечний балаган 95.
вже можна не старатися. масляков подох. назад в мааскву не візьмуть.
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09.09.2024 09:43 Ответить
Приховувати не збираєтесь, а *********?
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09.09.2024 09:50 Ответить
Для цього є спеціально навчена безумна істота.
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09.09.2024 10:12 Ответить
Безугла i не приховуе
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09.09.2024 10:07 Ответить
3.14здить як дихає. зечмо на пресусі навіть не згадав про трагедію, про яку вже знав.
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09.09.2024 10:10 Ответить
а що з розслідуванням падіння гвинтокрила в Броварах? де результати?
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09.09.2024 10:34 Ответить
"Не збиратися" та "не мати можливості" приховати через широке коло зацікавлених- то різні речі.
Ракетний удар по полтавському інституту чудово показав, як НЕ приховали результати розслідувань ударів по навчальних центрах ЗСУ у 2022му та які пАтужні (ЖОДНИХ) висновки зробили.
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09.09.2024 11:08 Ответить
Значіть знову збрешуть.
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09.09.2024 11:36 Ответить
Та і не зможете приховати. США проводить розслідування.
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09.09.2024 11:57 Ответить
Як з монастирським? Чи джусом?
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09.09.2024 19:16 Ответить
 
 