Лише 9% українців вважають, що Telegram варто повністю заборонити, - опитування КМІС

Лише 9% українців вважають, що месенджер Telegram потрібно повністю заборонити в Україні.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Натомість 26% вважають, що його не варто жодним чином контролювати.

"Більшість українців (54%) вважають, що не варто повністю забороняти, а треба запровадити певні обмеження і контроль – як-от блокування окремих каналів тощо", - зазначають соціологи.

Навіть серед тих, хто вважає загрозу дуже серйозною, лише 15% виступають зараз за повну заборону Telegram в Україні.

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Респондентам, які не підтримують повну заборону Telegram ставилося додаткове запитання, чи вони підтримають заборону, якщо власники месенджера відмовляться блокувати певні канали. Кожному респонденту пропонували лише один з типів Telegram-каналів, які в гіпотетичному сценарії власники відмовлялися блокувати.

"Отже, у разі якщо власники Телеграм категорично відмовляються блокувати канали, що поширюють російську пропаганду і дезінформацію, то в такому разі 60% українців підтримали би повну заборону Телеграм (не підтримали би – 32%).

Водночас помітно вища підтримка заборони (на рівні переважної більшості суспільства), якщо власники Телеграм не блокують канали, які використовуються російськими окупантами для зв’язку, а також якщо не блокують канали з поширення наркотиків. Так, у разі відмови блокувати канали російських окупантів, які використовуються для зв’язку, 71% підтримають заборону (не підтримають – 21%). У разі відмови блокувати канали з поширення наркотиків 70% підтримають заборону (не підтримають – 20%)", - свідчить опитування.

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