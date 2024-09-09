Лише 9% українців вважають, що Telegram варто повністю заборонити, - опитування КМІС
Лише 9% українців вважають, що месенджер Telegram потрібно повністю заборонити в Україні.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Натомість 26% вважають, що його не варто жодним чином контролювати.
"Більшість українців (54%) вважають, що не варто повністю забороняти, а треба запровадити певні обмеження і контроль – як-от блокування окремих каналів тощо", - зазначають соціологи.
Навіть серед тих, хто вважає загрозу дуже серйозною, лише 15% виступають зараз за повну заборону Telegram в Україні.
Респондентам, які не підтримують повну заборону Telegram ставилося додаткове запитання, чи вони підтримають заборону, якщо власники месенджера відмовляться блокувати певні канали. Кожному респонденту пропонували лише один з типів Telegram-каналів, які в гіпотетичному сценарії власники відмовлялися блокувати.
"Отже, у разі якщо власники Телеграм категорично відмовляються блокувати канали, що поширюють російську пропаганду і дезінформацію, то в такому разі 60% українців підтримали би повну заборону Телеграм (не підтримали би – 32%).
Водночас помітно вища підтримка заборони (на рівні переважної більшості суспільства), якщо власники Телеграм не блокують канали, які використовуються російськими окупантами для зв’язку, а також якщо не блокують канали з поширення наркотиків. Так, у разі відмови блокувати канали російських окупантів, які використовуються для зв’язку, 71% підтримають заборону (не підтримають – 21%). У разі відмови блокувати канали з поширення наркотиків 70% підтримають заборону (не підтримають – 20%)", - свідчить опитування.
Будь ласка, зачекайте...
А світовим глобалістам дуже кортить прикрити цей "острівець свободи поглядів", бо немає можливості тримати під контролем людські точки зору, маніпулювати свідомістю читачів...
Тому і почались переслідування Дурова, а сам месенджер намагаються знищити.
Як я вже сказав вище, головне - грамотно фільтрувати усю цю інформацію і відбирати для себе корисне. А от це, на жаль, вміють робити далеко не всі наші люди..
Тим хто тут ще є живий, а не з ЦІПСО, і схвалює такі рішення... бажаю щоб ви залишись жити в цій країні назавжди. І росіянам того ж самого, тільки ще більшою мірою, обидва стада баранів того варті. Чорні воронки вже здобули? Гулагів вам побільше. НКВС. Голодоморів. одностроїв, колючий дріт, концтаборів, вівчарок і нарешті здобутий омріяний порядок. Укркомнагляд. Військових в хату, для перевірки ідейності, хто не в вишиванці розстріляти. Ви ті самі москалі, один народ, плоть від плоті.
Зєля теж направо і наліво розповідав про прєкрасуню Украіну єго будущєго. І що, і де? Все навпаки.
У кожного свої пріоритети в житті пане Змій. Я живу за тими що процитував.
менше свого дурного часу згаєш
Опрос общественного мнения в отношении того, чего не будет.
Выступил у@банов и рассказал, что телеграмм легко закрыть.
А я уверен, что ничего с телеграмм не произойдет. Я пользовался ВК для прослушивания музыки до 2022 года, хотя его заблокировали!!!
Такой же бред будет и с телегой.
Нет чтоб научить население правилам безопасности в интернете.
Я не сливаю в ТГ и ВК никакой важной информации. В ВК вообще кроме плейлиста ничего нет. ТГ использую как звонилку. Какой вред это наносить нац.безопасности Украины непонятно. Можно запретить письменность, ведь россияне умеют писать.
Далеко не кожний буде возитись з ВПН, скоріше просто перейде на ВатсАпп.
Але це треба зробити крок назустріч. Якщо в ВатсАпп перейдуть ті блогери і структури, канали яких цікаві пересічним, то перейдуть і пересічні. Інакше - не спрацює.
А от чому вони, цікаві, не переходять на ВатсАпп - оце вже питання.
Личный пример: у меня есть машина Volvo V70 1997 года. Я езжу на ней с 2007. Она ведро с гвоздями с того же 2007. Но, когда у меня есть возможность (в моём городе она не отвечает экологическим нормам, поэтому только в определенные дни) покататься на ней по городу, я сажусь в неё и радуюсь как ребенок, что она завелась.
Это я к тому, что есть привычка. Я пользовался виндовс XP, пока её поддержка не прекратилась.
Возможно ватсап лучше телеги, но люди любят предсказуемость.
Тому - тут щось інше. Якщо зручно - то чим саме? Були ж месенджери і до тєлєги, якими люди користувались доти, доки на тєлєгу сіли.
Давай дерев'яний кацапський сервіс.
Ахах... Вы очень забавны...
Чи тебе дивує, що німці писали німецткою?
- всякому своё, каждому по его заслугам - классический принцип https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C справедливости .
А німці писали "Seine".
У меня в плэйлисте более 10000 трэков с 2007 по сегодняшний день. Многие трэки в принципе неизвестных исполнителей и потому не находятся ни в спотифай, ни в YM.
Это все равно что ты бы вместо покупки нормальной машины искал на черном рынке Жигули со свастикой.
Дяді, який намагаєттся зекономити на покупці ліцензій, навряд підійде антикварне авто за всі гроші Світу.
До того ж, закладаюся, що у авто росіянського ампіратора нічого російського нема, крім самого ампіратора. 😁
Один суцільний телемарафон має бути, в тому числі - у месенджерах
ФСБ-шні соцмережі та телемарафон - саме те.
Заборону Телеграму треба було би почати із заборони акаунтів українських держструктур і держчиновників. А то виходить, що про шкідливість Теолеграму нам розказують, наприклад, речники ГУР, користуючись акаунтом ГУР у Телеграмі. Так це шизофренія, однако...
Тільки ось мені здається що діло не в тому чий він. А в тому який він.