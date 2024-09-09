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блокування (637) Telegram (270) месенджери (47)

Лише 9% українців вважають, що Telegram варто повністю заборонити, - опитування КМІС

Ставлення до блокування Telegram в Україні

Лише 9% українців вважають, що месенджер Telegram потрібно повністю заборонити в Україні.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Натомість 26% вважають, що його не варто жодним чином контролювати.

"Більшість українців (54%) вважають, що не варто повністю забороняти, а треба запровадити певні обмеження і контроль – як-от блокування окремих каналів тощо", - зазначають соціологи.

Ставлення до блокування Telegram в Україні

Навіть серед тих, хто вважає загрозу дуже серйозною, лише 15% виступають зараз за повну заборону Telegram в Україні.

Також читайте: Фінансовий успіх Telegram опинився під загрозою через затримання Дурова, – FT

Респондентам, які не підтримують повну заборону Telegram ставилося додаткове запитання, чи вони підтримають заборону, якщо власники месенджера відмовляться блокувати певні канали. Кожному респонденту пропонували лише один з типів Telegram-каналів, які в гіпотетичному сценарії власники відмовлялися блокувати.

"Отже, у разі якщо власники Телеграм категорично відмовляються блокувати канали, що поширюють російську пропаганду і дезінформацію, то в такому разі 60% українців підтримали би повну заборону Телеграм (не підтримали би – 32%).

Водночас помітно вища підтримка заборони (на рівні переважної більшості суспільства), якщо власники Телеграм не блокують канали, які використовуються російськими окупантами для зв’язку, а також якщо не блокують канали з поширення наркотиків. Так, у разі відмови блокувати канали російських окупантів, які використовуються для зв’язку, 71% підтримають заборону (не підтримають – 21%). У разі відмови блокувати канали з поширення наркотиків 70% підтримають заборону (не підтримають – 20%)", - свідчить опитування.

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Ставлення до блокування Telegram в Україні

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Топ коментарі
+25
Усе, що повязано з кацапами, НАКУЙ
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09.09.2024 12:13
+21
люди з телеграмом ідіоти, як колись люди з вконтахте. Просто залежні...
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09.09.2024 12:14
+17
Давайте вияснимо !
я за
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09.09.2024 12:11
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Тільки це російський сервіс, і вже не одноразово і наші сбу і західні говорили шо фсб можуть мати доступ до серверів телеграму. Також були фотки в неті де один з керівників телеграму разом з фсб-шником з москви відпочивабть на охоті. А чули шо у Франції нещодавно заарештували Дурова? )
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11.09.2024 10:24 Відповісти
Якщо це такий поганий російський сервіс, чому там вільно створюють і ведуть свої канали пропагандисти Зе і Єрмака, є канали про-Порошенківські, є і відверто націоналістичні українські канали... Звісно так саме є і канали рашистських Z-патріотів. Тобто в ТГ є плюралізм ідеологій, є можливість вільно обирати те, що тобі подобається читати і коментувати.
А світовим глобалістам дуже кортить прикрити цей "острівець свободи поглядів", бо немає можливості тримати під контролем людські точки зору, маніпулювати свідомістю читачів...
Тому і почались переслідування Дурова, а сам месенджер намагаються знищити.
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11.09.2024 11:59 Відповісти
А чому до мене питання що цим фсб-шний сервісом хтось користується? ) Я сказав свою думку чому я ним не користуюсь, і чому не варто ним користуватись українцям. В першу чергу це навіть з моральної точки зору. А ви так завзято захищаєте той "острівець свободи поглядів" ніби бот )
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11.09.2024 18:32 Відповісти
Захищаю не тому, що "ніби бот", а тому, що реально не бачу звідки ще можна отримувати більш повну і об'єктивну інформацію про війну, економіку, дайджест правових новел тощо... Жоден сайт чи телеканал не дає більш достовірної інформації про внутрішні і зовнішні загрози, прильоти, не дає можливості так відслідковувати суспільну думку навколо всіх цих подій, як ТГ.
Як я вже сказав вище, головне - грамотно фільтрувати усю цю інформацію і відбирати для себе корисне. А от це, на жаль, вміють робити далеко не всі наші люди..
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11.09.2024 22:40 Відповісти
Все зрозуміло. Якщо рузкій мір в голові то це надовго
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12.09.2024 09:20 Відповісти
А Дурова "переслідують" через те що телеграмом успішно користуються терористи в свої цілях і наркоторговці
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11.09.2024 18:35 Відповісти
Це маячня, насправді. Переслідують його не за це, не будьте такі наївні. Це вже якесь навіювання телемарафону.
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11.09.2024 22:42 Відповісти
І причому тут марафон? Я його ні разу не бачив. А у вас є беззаперечні докази за що його "переслідують"? ))) Може це ви наївні? ).
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12.09.2024 09:32 Відповісти
Для вас Дуров прямо герой, мученик
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12.09.2024 09:36 Відповісти
Гарантую що буду присвячувати мінімум півгодини робочого дня, щоб кожна людина яка буде того потребувати, отримала доступ. Гітлер та Сталін нервово палять в сторінці, ви їх перевершили, ушльопки тоталітарні. Можете підтертися цим "опитуванням". Боти напоготові мабуть вже влітати з "всенародними одобрямсами" в наступну тему, про запровадження Нацбанком лімітів відповідно до доходів?

Тим хто тут ще є живий, а не з ЦІПСО, і схвалює такі рішення... бажаю щоб ви залишись жити в цій країні назавжди. І росіянам того ж самого, тільки ще більшою мірою, обидва стада баранів того варті. Чорні воронки вже здобули? Гулагів вам побільше. НКВС. Голодоморів. одностроїв, колючий дріт, концтаборів, вівчарок і нарешті здобутий омріяний порядок. Укркомнагляд. Військових в хату, для перевірки ідейності, хто не в вишиванці розстріляти. Ви ті самі москалі, один народ, плоть від плоті.
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09.09.2024 12:54 Відповісти
Тобто ви за об'єдінєніє славян.
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09.09.2024 13:00 Відповісти
Мені байдуже на об'єднання слов'ян, сам слов'янизм доволі спірний термін. Якщо б мене цікавило таке об'єднання, то виключно в рамках західних слов'ян та Балто-чорноморського союзу. Тому що це найбільш привабливі країни, доволі консервативні, без БЛМ, але в той же час демократичні.
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09.09.2024 13:55 Відповісти
Якщо ми такі однакові з руснею, то русня неодмінно забере нас, бо маленька диктатура ніколи не переможе велику диктатуру. Треба визнати це і просто зараз прийняти мягкую форулу міра ім. мєдвєдєва, чи не так?
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09.09.2024 13:57 Відповісти
Не зовсім. Диктатури коли небудь здохнуть, обидві, а Україна залишиться. Російська імперія здохла, разом з імператором, СРСР теж, а Україна ще є. У нас навіть було 30 відносно вільних років. Треба прийняти не м'яку формулу медведєва, а жорстку Трампа. Тому що просто іншого виходу не буде. А ще це дозволить всім зберегти обличчя. Запасайтесь шампанським.
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09.09.2024 17:01 Відповісти
https://www.yahoo.com/news/trump-makes-shocking-promise-ex-203510256.html Ось це "жорстка формула" Трампа по відношенню до росії (та Ірану)?
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09.09.2024 17:41 Відповісти
Мені більше https://hromadske.ua/posts/bombarduvalniki-ssha-zdatni-nesti-yadernu-zbroyu-vpershe-proletili-nad-**********-dlya-chogo-ce-i-yak-vidreaguvala-rf ось це подобається , їх же Трамп відправив. Він зараз несе різну нісенітницю, щоб сподобатись і правим, і лівим, і БЛМ, і whitepower. Тобто просто намагається здобути прихильність будь-кого, бо в окремих штатах долю виборів можуть вирішити пару тисяч голосів. Реальна ж політика буде значно більш зваженою та проамериканською.
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10.09.2024 00:50 Відповісти
Скільки цілей уразили ці бомбардувальники на території України? Він просто показав, що у США є такі машини.
Зєля теж направо і наліво розповідав про прєкрасуню Украіну єго будущєго. І що, і де? Все навпаки.
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10.09.2024 09:55 Відповісти
таки за за об'єдінєніє славян в тєлєгє - за свальний грєх, корочє
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09.09.2024 16:34 Відповісти
Блін, вам реально більше нема чим занятися? ) Я вам трохи заздрю
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09.09.2024 13:06 Відповісти
"та убезпечити нам самим і нашим нащадкам блага свободи - видаємо і встановлюємо цю Конституцію"

У кожного свої пріоритети в житті пане Змій. Я живу за тими що процитував.
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09.09.2024 13:51 Відповісти
піди вбийся об стовпа, ідіоте !!!

менше свого дурного часу згаєш
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09.09.2024 16:35 Відповісти
Я підписаний вТГ на Бутусова, Цаплієнко, Казанського, Стерненко....це відомі люди які працюють на захист України. А хто це лайно з дурнуватим ніком зверху, що верещить що люди з ТГ ідіоти?
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09.09.2024 12:55 Відповісти
Заблокируют Телеграм, а что дальше? Какая альтереатива? Сраный зацензурированный Фейсбук, на котором вообще нету ничего интересного и на котором банят даже за чих? Если мы заблокирует Телеграм, то тогда Украина станет такой же зацензурированной помойкой, как и Кацапстан!
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09.09.2024 12:56 Відповісти
А Ватсап теж зацензурований вздовж і поперек?
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09.09.2024 13:02 Відповісти
У Ватсапі хіба є інформаційні канали? Думав, що Ватсап лише для приватних переписок і дзвінків
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09.09.2024 13:44 Відповісти
Тепер вже - https://blog.whatsapp.com/introducing-whatsapp-channels-a-private-way-to-follow-what-matters?lang=uk_UA так .
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09.09.2024 13:52 Відповісти
Ясно. Ну тоді тим паче немає резону блокувати ТГ. Бо протягом одного-двох місяців це все з ТГ перекочує у Ватсап.
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09.09.2024 13:53 Відповісти
Не переймайтесь, русня заходить на будь-яку платформу. Немає способів гарантовано завадити русні гнати свою пропаганду. ВатсАпп не розроблений росіянами. За вікіпедією, засновниками компанії є американець і єврей українського походження.
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09.09.2024 14:51 Відповісти
Ватсап - это исключительно для личного ообщения! Там вообще новостных каналов нету и не будет!
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09.09.2024 14:45 Відповісти
А https://blog.whatsapp.com/introducing-whatsapp-channels-a-private-way-to-follow-what-matters?lang=uk_UA ось це тоді що таке?
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09.09.2024 14:48 Відповісти
Реддіт
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09.09.2024 13:20 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/
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09.09.2024 13:22 Відповісти
Не заблокують телеграм. Продам сімкарти Молдови, Казахстана, навіть Британії, майже по собівартості. Налаштую персональний vpn на вашому сервері. Обход DPI. Резидентні проксі. Короче, вибачте за такий перфоманс реклами, але за щоку вони візьмуть, а не забанять телеграм. Для цього його треба буде забанити його в РФ, Індії, США, по всьому світу. У нас вистачає спеціалістів, які допоможуть відновити доступ.
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10.09.2024 00:57 Відповісти
Опять борьба с ветряными мельницами.
Опрос общественного мнения в отношении того, чего не будет.
Выступил у@банов и рассказал, что телеграмм легко закрыть.
А я уверен, что ничего с телеграмм не произойдет. Я пользовался ВК для прослушивания музыки до 2022 года, хотя его заблокировали!!!
Такой же бред будет и с телегой.
Нет чтоб научить население правилам безопасности в интернете.
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09.09.2024 13:01 Відповісти
А ще колись сподівались, що телебачення ліквідує безграмотність та взагалі сприятиме встановленню рівності між людьми.
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09.09.2024 13:03 Відповісти
Я уверен, что это очередные хотелки.
Я не сливаю в ТГ и ВК никакой важной информации. В ВК вообще кроме плейлиста ничего нет. ТГ использую как звонилку. Какой вред это наносить нац.безопасности Украины непонятно. Можно запретить письменность, ведь россияне умеют писать.
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09.09.2024 13:10 Відповісти
Заборона мало що дасть, але для пересічних створить проблеми.
Далеко не кожний буде возитись з ВПН, скоріше просто перейде на ВатсАпп.
Але це треба зробити крок назустріч. Якщо в ВатсАпп перейдуть ті блогери і структури, канали яких цікаві пересічним, то перейдуть і пересічні. Інакше - не спрацює.
А от чому вони, цікаві, не переходять на ВатсАпп - оце вже питання.
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09.09.2024 13:15 Відповісти
Ось це влучне питания.
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09.09.2024 13:18 Відповісти
От і хотілось би знати на нього відповідь. Що там такого, крім відсутності цензури (насправді, ні) там є привабливого, що з тєлєгою не хочуть розлучатись.
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09.09.2024 13:27 Відповісти
Зросійщена цифровізація Хведорова, ось що там привабливого.
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09.09.2024 13:38 Відповісти
Ну мне просто удобно и привычно. Думаю это привычка. Как читать газеты или слушать новости по радио. В городе, в котором я живу в Германии, очень много пожилых людей и они читают газеты вместо интернета. Мой сосед (около 60 лет) слушал ЧЕ по футболу по радио, хотя у него телек 82 дюйма. Люди разные и для смены повадок нужна мотивация. С возрастом привычки укореняются и менять их сложнее с каждым годом.
Личный пример: у меня есть машина Volvo V70 1997 года. Я езжу на ней с 2007. Она ведро с гвоздями с того же 2007. Но, когда у меня есть возможность (в моём городе она не отвечает экологическим нормам, поэтому только в определенные дни) покататься на ней по городу, я сажусь в неё и радуюсь как ребенок, что она завелась.
Это я к тому, что есть привычка. Я пользовался виндовс XP, пока её поддержка не прекратилась.
Возможно ватсап лучше телеги, но люди любят предсказуемость.
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09.09.2024 13:56 Відповісти
Тєлєга не так давно з'явилась, і швидко набрала популярність.
Тому - тут щось інше. Якщо зручно - то чим саме? Були ж месенджери і до тєлєги, якими люди користувались доти, доки на тєлєгу сіли.
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09.09.2024 14:00 Відповісти
Ну я пользовался вайбером, но мне не нравилось качество связи, а до Вайбера смсками)))
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09.09.2024 14:02 Відповісти
Концепція "каналів" - вона взагалі з якого месенджера пішла?
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09.09.2024 14:06 Відповісти
Не знаю, я и в Вайбере и в ТГ сталкивался.
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09.09.2024 14:11 Відповісти
І я не знаю.
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09.09.2024 14:18 Відповісти
Спотіфай - ні не чули.
Давай дерев'яний кацапський сервіс.
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09.09.2024 14:21 Відповісти
Слышал и что? Может вы мне ещё расскажите какую музыку слушать, какие книги читать, где учиться, на каких автомобилях ездить и в какой стране жить?)))
Ахах... Вы очень забавны...
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09.09.2024 14:29 Відповісти
Jedem das zeine.
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09.09.2024 14:34 Відповісти
Гарна реклама концтабору.

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09.09.2024 16:04 Відповісти
А, якщо б там було написано "Нехай щастить"?

Чи тебе дивує, що німці писали німецткою?
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09.09.2024 16:18 Відповісти
Jedem das zeine це лише німецький переклад латинського suum cuique

- всякому своё, каждому по его заслугам - классический принцип https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C справедливости .
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09.09.2024 16:44 Відповісти
Zeine, - це прем'єр-міністр Нігеру.
А німці писали "Seine".

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09.09.2024 16:51 Відповісти
"Кому и кобыла - невеста". О. Бендер
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09.09.2024 14:36 Відповісти
Скажем так, твой выбор и усилия по его использованию говорят исключительно о степени твоей упоротости.
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09.09.2024 14:38 Відповісти
Какие это усилия? VPN или браузер Opera? Никогда не думал, что это сложно.
У меня в плэйлисте более 10000 трэков с 2007 по сегодняшний день. Многие трэки в принципе неизвестных исполнителей и потому не находятся ни в спотифай, ни в YM.
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09.09.2024 14:49 Відповісти
То, что в принципе стоит вопрос о том, чтобы обходными путями поддерживать сервис, сделаный из говна и палок рашистами.

Это все равно что ты бы вместо покупки нормальной машины искал на черном рынке Жигули со свастикой.
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09.09.2024 15:59 Відповісти
Шукаю машину кацапського анпіратора со свастікой.

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09.09.2024 16:22 Відповісти
Ну, якщо б така була зараз, її б за всі гроші продавали б.

Дяді, який намагаєттся зекономити на покупці ліцензій, навряд підійде антикварне авто за всі гроші Світу.

До того ж, закладаюся, що у авто росіянського ампіратора нічого російського нема, крім самого ампіратора. 😁
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09.09.2024 16:26 Відповісти
Так і анпіратор по факту не був кацапом, а походив з німецької династії Гольштейн-Готторп.
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09.09.2024 16:44 Відповісти
Если речь идет о кацапских исполнителях, то ничего удивительного, что сервисы цивилизованного Мира про них не знают.
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09.09.2024 16:01 Відповісти
з самого початку цей ресурс створювався за для пропаганди , дези і сбору інформації, на що кацапи справжні майстри, та з часом цей не керований ресурс перетворився на платформу для митевої подачи інформації без цензури і контроля і всі митево забажали його контролювати на кону велики гроші і влада
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09.09.2024 13:01 Відповісти
Ви плутаєте миттєві анонимні вкиди і миттєву подачу інформації)))
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09.09.2024 13:39 Відповісти
Свобода слова - ні, не чули...
Один суцільний телемарафон має бути, в тому числі - у месенджерах
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09.09.2024 13:42 Відповісти
Та ні.
ФСБ-шні соцмережі та телемарафон - саме те.
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09.09.2024 14:19 Відповісти
9 процентів це тупі люди я користуюйся телеграмом не через пропаганду або політіжку телеграм це прекаесне джерело грошових доходів
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09.09.2024 14:45 Відповісти
"Ви або труси зніміть, або хрестика одягніть". (с)

Заборону Телеграму треба було би почати із заборони акаунтів українських держструктур і держчиновників. А то виходить, що про шкідливість Теолеграму нам розказують, наприклад, речники ГУР, користуючись акаунтом ГУР у Телеграмі. Так це шизофренія, однако...

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09.09.2024 15:51 Відповісти
Якщо Телеграм є московитський, то я зовсім не проти перейти на український.
Тільки ось мені здається що діло не в тому чий він. А в тому який він.
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09.09.2024 17:10 Відповісти
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