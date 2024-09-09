РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12613 посетителей онлайн
Новости
2 749 172
блокирование (459) Telegram (109) мессенджеры (15)

Только 9% украинцев считают, что Telegram следует полностью запретить, - опрос КМИС

Ставлення до блокування Telegram в Україні

Лишь 9% украинцев считают, что мессенджер Telegram нужно полностью запретить в Украине.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Зато 26% считают, что его не стоит никоим образом контролировать.

"Большинство украинцев (54%) считают, что не стоит полностью запрещать, а надо ввести определенные ограничения и контроль - например, блокирование отдельных каналов и т.д.", - отмечают социологи.

Ставлення до блокування Telegram в Україні

Даже среди тех, кто считает угрозу очень серьезной, лишь 15% выступают сейчас за полный запрет Telegram в Украине.

Также читайте: Финансовый успех Telegram оказался под угрозой из-за задержания Дурова, - FT

Респондентам, которые не поддерживают полный запрет Telegram ставился дополнительный вопрос, поддержат ли они запрет, если владельцы мессенджера откажутся блокировать определенные каналы. Каждому респонденту предлагали только один из типов Telegram-каналов, которые в гипотетическом сценарии владельцы отказывались блокировать.

"Итак, в случае если владельцы Телеграм категорически отказываются блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду и дезинформацию, то в таком случае 60% украинцев поддержали бы полный запрет Телеграм (не поддержали бы - 32%).

В то же время заметно выше поддержка запрета (на уровне подавляющего большинства общества), если владельцы Телеграм не блокируют каналы, которые используются российскими оккупантами для связи, а также если не блокируют каналы по распространению наркотиков. Так, в случае отказа блокировать каналы российских оккупантов, которые используются для связи, 71% поддержат запрет (не поддержат - 21%). В случае отказа блокировать каналы по распространению наркотиков 70% поддержат запрет (не поддержат - 20%)", - свидетельствует опрос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дуров прокомментировал свой арест во Франции: Это меня удивило

Ставлення до блокування Telegram в Україні
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
Усе, що повязано з кацапами, НАКУЙ
показать весь комментарий
09.09.2024 12:13
+21
люди з телеграмом ідіоти, як колись люди з вконтахте. Просто залежні...
показать весь комментарий
09.09.2024 12:14
+17
Давайте вияснимо !
я за
показать весь комментарий
09.09.2024 12:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Тільки це російський сервіс, і вже не одноразово і наші сбу і західні говорили шо фсб можуть мати доступ до серверів телеграму. Також були фотки в неті де один з керівників телеграму разом з фсб-шником з москви відпочивабть на охоті. А чули шо у Франції нещодавно заарештували Дурова? )
показать весь комментарий
11.09.2024 10:24 Ответить
Якщо це такий поганий російський сервіс, чому там вільно створюють і ведуть свої канали пропагандисти Зе і Єрмака, є канали про-Порошенківські, є і відверто націоналістичні українські канали... Звісно так саме є і канали рашистських Z-патріотів. Тобто в ТГ є плюралізм ідеологій, є можливість вільно обирати те, що тобі подобається читати і коментувати.
А світовим глобалістам дуже кортить прикрити цей "острівець свободи поглядів", бо немає можливості тримати під контролем людські точки зору, маніпулювати свідомістю читачів...
Тому і почались переслідування Дурова, а сам месенджер намагаються знищити.
показать весь комментарий
11.09.2024 11:59 Ответить
А чому до мене питання що цим фсб-шний сервісом хтось користується? ) Я сказав свою думку чому я ним не користуюсь, і чому не варто ним користуватись українцям. В першу чергу це навіть з моральної точки зору. А ви так завзято захищаєте той "острівець свободи поглядів" ніби бот )
показать весь комментарий
11.09.2024 18:32 Ответить
Захищаю не тому, що "ніби бот", а тому, що реально не бачу звідки ще можна отримувати більш повну і об'єктивну інформацію про війну, економіку, дайджест правових новел тощо... Жоден сайт чи телеканал не дає більш достовірної інформації про внутрішні і зовнішні загрози, прильоти, не дає можливості так відслідковувати суспільну думку навколо всіх цих подій, як ТГ.
Як я вже сказав вище, головне - грамотно фільтрувати усю цю інформацію і відбирати для себе корисне. А от це, на жаль, вміють робити далеко не всі наші люди..
показать весь комментарий
11.09.2024 22:40 Ответить
Все зрозуміло. Якщо рузкій мір в голові то це надовго
показать весь комментарий
12.09.2024 09:20 Ответить
А Дурова "переслідують" через те що телеграмом успішно користуються терористи в свої цілях і наркоторговці
показать весь комментарий
11.09.2024 18:35 Ответить
Це маячня, насправді. Переслідують його не за це, не будьте такі наївні. Це вже якесь навіювання телемарафону.
показать весь комментарий
11.09.2024 22:42 Ответить
І причому тут марафон? Я його ні разу не бачив. А у вас є беззаперечні докази за що його "переслідують"? ))) Може це ви наївні? ).
показать весь комментарий
12.09.2024 09:32 Ответить
Для вас Дуров прямо герой, мученик
показать весь комментарий
12.09.2024 09:36 Ответить
Гарантую що буду присвячувати мінімум півгодини робочого дня, щоб кожна людина яка буде того потребувати, отримала доступ. Гітлер та Сталін нервово палять в сторінці, ви їх перевершили, ушльопки тоталітарні. Можете підтертися цим "опитуванням". Боти напоготові мабуть вже влітати з "всенародними одобрямсами" в наступну тему, про запровадження Нацбанком лімітів відповідно до доходів?

Тим хто тут ще є живий, а не з ЦІПСО, і схвалює такі рішення... бажаю щоб ви залишись жити в цій країні назавжди. І росіянам того ж самого, тільки ще більшою мірою, обидва стада баранів того варті. Чорні воронки вже здобули? Гулагів вам побільше. НКВС. Голодоморів. одностроїв, колючий дріт, концтаборів, вівчарок і нарешті здобутий омріяний порядок. Укркомнагляд. Військових в хату, для перевірки ідейності, хто не в вишиванці розстріляти. Ви ті самі москалі, один народ, плоть від плоті.
показать весь комментарий
09.09.2024 12:54 Ответить
Тобто ви за об'єдінєніє славян.
показать весь комментарий
09.09.2024 13:00 Ответить
Мені байдуже на об'єднання слов'ян, сам слов'янизм доволі спірний термін. Якщо б мене цікавило таке об'єднання, то виключно в рамках західних слов'ян та Балто-чорноморського союзу. Тому що це найбільш привабливі країни, доволі консервативні, без БЛМ, але в той же час демократичні.
показать весь комментарий
09.09.2024 13:55 Ответить
Якщо ми такі однакові з руснею, то русня неодмінно забере нас, бо маленька диктатура ніколи не переможе велику диктатуру. Треба визнати це і просто зараз прийняти мягкую форулу міра ім. мєдвєдєва, чи не так?
показать весь комментарий
09.09.2024 13:57 Ответить
Не зовсім. Диктатури коли небудь здохнуть, обидві, а Україна залишиться. Російська імперія здохла, разом з імператором, СРСР теж, а Україна ще є. У нас навіть було 30 відносно вільних років. Треба прийняти не м'яку формулу медведєва, а жорстку Трампа. Тому що просто іншого виходу не буде. А ще це дозволить всім зберегти обличчя. Запасайтесь шампанським.
показать весь комментарий
09.09.2024 17:01 Ответить
https://www.yahoo.com/news/trump-makes-shocking-promise-ex-203510256.html Ось це "жорстка формула" Трампа по відношенню до росії (та Ірану)?
показать весь комментарий
09.09.2024 17:41 Ответить
Мені більше https://hromadske.ua/posts/bombarduvalniki-ssha-zdatni-nesti-yadernu-zbroyu-vpershe-proletili-nad-**********-dlya-chogo-ce-i-yak-vidreaguvala-rf ось це подобається , їх же Трамп відправив. Він зараз несе різну нісенітницю, щоб сподобатись і правим, і лівим, і БЛМ, і whitepower. Тобто просто намагається здобути прихильність будь-кого, бо в окремих штатах долю виборів можуть вирішити пару тисяч голосів. Реальна ж політика буде значно більш зваженою та проамериканською.
показать весь комментарий
10.09.2024 00:50 Ответить
Скільки цілей уразили ці бомбардувальники на території України? Він просто показав, що у США є такі машини.
Зєля теж направо і наліво розповідав про прєкрасуню Украіну єго будущєго. І що, і де? Все навпаки.
показать весь комментарий
10.09.2024 09:55 Ответить
таки за за об'єдінєніє славян в тєлєгє - за свальний грєх, корочє
показать весь комментарий
09.09.2024 16:34 Ответить
Блін, вам реально більше нема чим занятися? ) Я вам трохи заздрю
показать весь комментарий
09.09.2024 13:06 Ответить
"та убезпечити нам самим і нашим нащадкам блага свободи - видаємо і встановлюємо цю Конституцію"

У кожного свої пріоритети в житті пане Змій. Я живу за тими що процитував.
показать весь комментарий
09.09.2024 13:51 Ответить
піди вбийся об стовпа, ідіоте !!!

менше свого дурного часу згаєш
показать весь комментарий
09.09.2024 16:35 Ответить
Я підписаний вТГ на Бутусова, Цаплієнко, Казанського, Стерненко....це відомі люди які працюють на захист України. А хто це лайно з дурнуватим ніком зверху, що верещить що люди з ТГ ідіоти?
показать весь комментарий
09.09.2024 12:55 Ответить
Заблокируют Телеграм, а что дальше? Какая альтереатива? Сраный зацензурированный Фейсбук, на котором вообще нету ничего интересного и на котором банят даже за чих? Если мы заблокирует Телеграм, то тогда Украина станет такой же зацензурированной помойкой, как и Кацапстан!
показать весь комментарий
09.09.2024 12:56 Ответить
А Ватсап теж зацензурований вздовж і поперек?
показать весь комментарий
09.09.2024 13:02 Ответить
У Ватсапі хіба є інформаційні канали? Думав, що Ватсап лише для приватних переписок і дзвінків
показать весь комментарий
09.09.2024 13:44 Ответить
Тепер вже - https://blog.whatsapp.com/introducing-whatsapp-channels-a-private-way-to-follow-what-matters?lang=uk_UA так .
показать весь комментарий
09.09.2024 13:52 Ответить
Ясно. Ну тоді тим паче немає резону блокувати ТГ. Бо протягом одного-двох місяців це все з ТГ перекочує у Ватсап.
показать весь комментарий
09.09.2024 13:53 Ответить
Не переймайтесь, русня заходить на будь-яку платформу. Немає способів гарантовано завадити русні гнати свою пропаганду. ВатсАпп не розроблений росіянами. За вікіпедією, засновниками компанії є американець і єврей українського походження.
показать весь комментарий
09.09.2024 14:51 Ответить
Ватсап - это исключительно для личного ообщения! Там вообще новостных каналов нету и не будет!
показать весь комментарий
09.09.2024 14:45 Ответить
А https://blog.whatsapp.com/introducing-whatsapp-channels-a-private-way-to-follow-what-matters?lang=uk_UA ось це тоді що таке?
показать весь комментарий
09.09.2024 14:48 Ответить
Реддіт
показать весь комментарий
09.09.2024 13:20 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/
показать весь комментарий
09.09.2024 13:22 Ответить
Не заблокують телеграм. Продам сімкарти Молдови, Казахстана, навіть Британії, майже по собівартості. Налаштую персональний vpn на вашому сервері. Обход DPI. Резидентні проксі. Короче, вибачте за такий перфоманс реклами, але за щоку вони візьмуть, а не забанять телеграм. Для цього його треба буде забанити його в РФ, Індії, США, по всьому світу. У нас вистачає спеціалістів, які допоможуть відновити доступ.
показать весь комментарий
10.09.2024 00:57 Ответить
Опять борьба с ветряными мельницами.
Опрос общественного мнения в отношении того, чего не будет.
Выступил у@банов и рассказал, что телеграмм легко закрыть.
А я уверен, что ничего с телеграмм не произойдет. Я пользовался ВК для прослушивания музыки до 2022 года, хотя его заблокировали!!!
Такой же бред будет и с телегой.
Нет чтоб научить население правилам безопасности в интернете.
показать весь комментарий
09.09.2024 13:01 Ответить
А ще колись сподівались, що телебачення ліквідує безграмотність та взагалі сприятиме встановленню рівності між людьми.
показать весь комментарий
09.09.2024 13:03 Ответить
Я уверен, что это очередные хотелки.
Я не сливаю в ТГ и ВК никакой важной информации. В ВК вообще кроме плейлиста ничего нет. ТГ использую как звонилку. Какой вред это наносить нац.безопасности Украины непонятно. Можно запретить письменность, ведь россияне умеют писать.
показать весь комментарий
09.09.2024 13:10 Ответить
Заборона мало що дасть, але для пересічних створить проблеми.
Далеко не кожний буде возитись з ВПН, скоріше просто перейде на ВатсАпп.
Але це треба зробити крок назустріч. Якщо в ВатсАпп перейдуть ті блогери і структури, канали яких цікаві пересічним, то перейдуть і пересічні. Інакше - не спрацює.
А от чому вони, цікаві, не переходять на ВатсАпп - оце вже питання.
показать весь комментарий
09.09.2024 13:15 Ответить
Ось це влучне питания.
показать весь комментарий
09.09.2024 13:18 Ответить
От і хотілось би знати на нього відповідь. Що там такого, крім відсутності цензури (насправді, ні) там є привабливого, що з тєлєгою не хочуть розлучатись.
показать весь комментарий
09.09.2024 13:27 Ответить
Зросійщена цифровізація Хведорова, ось що там привабливого.
показать весь комментарий
09.09.2024 13:38 Ответить
Ну мне просто удобно и привычно. Думаю это привычка. Как читать газеты или слушать новости по радио. В городе, в котором я живу в Германии, очень много пожилых людей и они читают газеты вместо интернета. Мой сосед (около 60 лет) слушал ЧЕ по футболу по радио, хотя у него телек 82 дюйма. Люди разные и для смены повадок нужна мотивация. С возрастом привычки укореняются и менять их сложнее с каждым годом.
Личный пример: у меня есть машина Volvo V70 1997 года. Я езжу на ней с 2007. Она ведро с гвоздями с того же 2007. Но, когда у меня есть возможность (в моём городе она не отвечает экологическим нормам, поэтому только в определенные дни) покататься на ней по городу, я сажусь в неё и радуюсь как ребенок, что она завелась.
Это я к тому, что есть привычка. Я пользовался виндовс XP, пока её поддержка не прекратилась.
Возможно ватсап лучше телеги, но люди любят предсказуемость.
показать весь комментарий
09.09.2024 13:56 Ответить
Тєлєга не так давно з'явилась, і швидко набрала популярність.
Тому - тут щось інше. Якщо зручно - то чим саме? Були ж месенджери і до тєлєги, якими люди користувались доти, доки на тєлєгу сіли.
показать весь комментарий
09.09.2024 14:00 Ответить
Ну я пользовался вайбером, но мне не нравилось качество связи, а до Вайбера смсками)))
показать весь комментарий
09.09.2024 14:02 Ответить
Концепція "каналів" - вона взагалі з якого месенджера пішла?
показать весь комментарий
09.09.2024 14:06 Ответить
Не знаю, я и в Вайбере и в ТГ сталкивался.
показать весь комментарий
09.09.2024 14:11 Ответить
І я не знаю.
показать весь комментарий
09.09.2024 14:18 Ответить
Спотіфай - ні не чули.
Давай дерев'яний кацапський сервіс.
показать весь комментарий
09.09.2024 14:21 Ответить
Слышал и что? Может вы мне ещё расскажите какую музыку слушать, какие книги читать, где учиться, на каких автомобилях ездить и в какой стране жить?)))
Ахах... Вы очень забавны...
показать весь комментарий
09.09.2024 14:29 Ответить
Jedem das zeine.
показать весь комментарий
09.09.2024 14:34 Ответить
Гарна реклама концтабору.

показать весь комментарий
09.09.2024 16:04 Ответить
А, якщо б там було написано "Нехай щастить"?

Чи тебе дивує, що німці писали німецткою?
показать весь комментарий
09.09.2024 16:18 Ответить
Jedem das zeine це лише німецький переклад латинського suum cuique

- всякому своё, каждому по его заслугам - классический принцип https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C справедливости .
показать весь комментарий
09.09.2024 16:44 Ответить
Zeine, - це прем'єр-міністр Нігеру.
А німці писали "Seine".

показать весь комментарий
09.09.2024 16:51 Ответить
"Кому и кобыла - невеста". О. Бендер
показать весь комментарий
09.09.2024 14:36 Ответить
Скажем так, твой выбор и усилия по его использованию говорят исключительно о степени твоей упоротости.
показать весь комментарий
09.09.2024 14:38 Ответить
Какие это усилия? VPN или браузер Opera? Никогда не думал, что это сложно.
У меня в плэйлисте более 10000 трэков с 2007 по сегодняшний день. Многие трэки в принципе неизвестных исполнителей и потому не находятся ни в спотифай, ни в YM.
показать весь комментарий
09.09.2024 14:49 Ответить
То, что в принципе стоит вопрос о том, чтобы обходными путями поддерживать сервис, сделаный из говна и палок рашистами.

Это все равно что ты бы вместо покупки нормальной машины искал на черном рынке Жигули со свастикой.
показать весь комментарий
09.09.2024 15:59 Ответить
Шукаю машину кацапського анпіратора со свастікой.

показать весь комментарий
09.09.2024 16:22 Ответить
Ну, якщо б така була зараз, її б за всі гроші продавали б.

Дяді, який намагаєттся зекономити на покупці ліцензій, навряд підійде антикварне авто за всі гроші Світу.

До того ж, закладаюся, що у авто росіянського ампіратора нічого російського нема, крім самого ампіратора. 😁
показать весь комментарий
09.09.2024 16:26 Ответить
Так і анпіратор по факту не був кацапом, а походив з німецької династії Гольштейн-Готторп.
показать весь комментарий
09.09.2024 16:44 Ответить
Если речь идет о кацапских исполнителях, то ничего удивительного, что сервисы цивилизованного Мира про них не знают.
показать весь комментарий
09.09.2024 16:01 Ответить
з самого початку цей ресурс створювався за для пропаганди , дези і сбору інформації, на що кацапи справжні майстри, та з часом цей не керований ресурс перетворився на платформу для митевої подачи інформації без цензури і контроля і всі митево забажали його контролювати на кону велики гроші і влада
показать весь комментарий
09.09.2024 13:01 Ответить
Ви плутаєте миттєві анонимні вкиди і миттєву подачу інформації)))
показать весь комментарий
09.09.2024 13:39 Ответить
Свобода слова - ні, не чули...
Один суцільний телемарафон має бути, в тому числі - у месенджерах
показать весь комментарий
09.09.2024 13:42 Ответить
Та ні.
ФСБ-шні соцмережі та телемарафон - саме те.
показать весь комментарий
09.09.2024 14:19 Ответить
9 процентів це тупі люди я користуюйся телеграмом не через пропаганду або політіжку телеграм це прекаесне джерело грошових доходів
показать весь комментарий
09.09.2024 14:45 Ответить
"Ви або труси зніміть, або хрестика одягніть". (с)

Заборону Телеграму треба було би почати із заборони акаунтів українських держструктур і держчиновників. А то виходить, що про шкідливість Теолеграму нам розказують, наприклад, речники ГУР, користуючись акаунтом ГУР у Телеграмі. Так це шизофренія, однако...

показать весь комментарий
09.09.2024 15:51 Ответить
Якщо Телеграм є московитський, то я зовсім не проти перейти на український.
Тільки ось мені здається що діло не в тому чий він. А в тому який він.
показать весь комментарий
09.09.2024 17:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 