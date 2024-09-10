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Новини Війна
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Зеленський прагне закінчити війну цієї осені, в основі плану - міжнародний тиск на РФ, - EFE

Зеленський хоче завершити війну цієї осені

Президент Володимир Зеленський працює над дорожньою картою щодо завершення війни цієї осені. В основі - міжнародний тиск на РФ для досягнення миру на прийнятних для України умовах.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Іспанії EFE, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема журналісти нагадали, що Зеленський розповів про "план перемоги", який планують представити Джо Байдену, Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Також, пише видання, Київ готується організувати другий Глобальний Саміт миру.

"Із заяв Зеленського та інших українських речників стає зрозуміло, що мета цієї другої зустрічі полягає в тому, щоб якомога більше країн чинили тиск на Росію, щоб вона прийняла мир на умовах, запропонованих Києвом", - йдеться в матеріалі.

Також читайте: Україна готує саміт Кримської платформи на 11 вересня, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23803)


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Топ коментарі
+41
Україною керує повний ідіот. Та срала паРаша на будь-який "тиск", в неї за спиною - Китай, Індія та купка їхніх вассалів, Захід - недієздатний, який "тиск", чучело?
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10.09.2024 10:47
+34
значить незакінчить
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10.09.2024 10:35
+30
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10.09.2024 10:44
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Та гімно вапрос! Главноє пєрєстать стрєлять! Нелюдь грьобана!
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10.09.2024 20:21 Відповісти
куйовий план
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10.09.2024 20:47 Відповісти
Янелох сам понял о чём говорил......!?
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10.09.2024 21:59 Відповісти
Повна дурня!
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10.09.2024 22:09 Відповісти
>в основі плану - міжнародний тиск на РФ
передайте ему, что в основе плана - конопля
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10.09.2024 22:10 Відповісти
Щось про курську волость мовчить.
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10.09.2024 22:20 Відповісти
Тупоголове чмо!
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10.09.2024 22:33 Відповісти
В результаті дій російської агентури впливу в Україні по поверненню транзиту російського газу в Європу, до використання російського газу повертається і Молдова, вимагаючи у України "угорської" схеми обходу санкцій.

Зеленський і Шмигаль погодились на відновлення транзиту російської нафти через Україну до Угорщини. Махінація для обходу українських і міжнародних санкцій полягає в тому, що російську нафту формально прийматимуть на білорусько-українському кордоні угорська MOL Group. Відтоді російська нафта офіційно стане угорською, тож Україна й надалі пропускатиме її по нафтопроводу "Дружба». Тобто агенти впливу РФ Зеленський і Шмигаль причетні до створення антисанкційного механізму, який дозволить РФ заробляти гроші на війну з Україною. Угода запрацювала в 00-00 ‎09.‎09.‎2024 року.
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11.09.2024 00:06 Відповісти
Характерно для этого персонажа... Кто-то вместо него... Кто-то надавит.... Кто-то пусть спасает Украину ...а я пока буду красть..
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11.09.2024 04:06 Відповісти
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