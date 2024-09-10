Зеленський прагне закінчити війну цієї осені, в основі плану - міжнародний тиск на РФ, - EFE
Президент Володимир Зеленський працює над дорожньою картою щодо завершення війни цієї осені. В основі - міжнародний тиск на РФ для досягнення миру на прийнятних для України умовах.
Про це пише міжнародне інформаційне агентство Іспанії EFE, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема журналісти нагадали, що Зеленський розповів про "план перемоги", який планують представити Джо Байдену, Камалі Гарріс та Дональду Трампу.
Також, пише видання, Київ готується організувати другий Глобальний Саміт миру.
"Із заяв Зеленського та інших українських речників стає зрозуміло, що мета цієї другої зустрічі полягає в тому, щоб якомога більше країн чинили тиск на Росію, щоб вона прийняла мир на умовах, запропонованих Києвом", - йдеться в матеріалі.
Топ коментарі
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передайте ему, что в основе плана - конопля
Зеленський і Шмигаль погодились на відновлення транзиту російської нафти через Україну до Угорщини. Махінація для обходу українських і міжнародних санкцій полягає в тому, що російську нафту формально прийматимуть на білорусько-українському кордоні угорська MOL Group. Відтоді російська нафта офіційно стане угорською, тож Україна й надалі пропускатиме її по нафтопроводу "Дружба». Тобто агенти впливу РФ Зеленський і Шмигаль причетні до створення антисанкційного механізму, який дозволить РФ заробляти гроші на війну з Україною. Угода запрацювала в 00-00 09.09.2024 року.