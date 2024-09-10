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Новости Война
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Зеленский (19064)

Зеленский стремится закончить войну этой осенью, в основе плана - международное давление на РФ, - EFE

Зеленський хоче завершити війну цієї осені

Президент Владимир Зеленский работает над дорожной картой по завершению войны этой осенью. В основе - международное давление на РФ для достижения мира на приемлемых для Украины условиях.

Об этом пишет международное информационное агентство Испании EFE, передает Цензор.НЕТ.

В частности журналисты напомнили, что Зеленский рассказал о "плане победы", который планируют представить Джо Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу.

Также, пишет издание, Киев готовится организовать второй Глобальный Саммит мира.

"Из заявлений Зеленского и других украинских спикеров становится понятно, что цель этой второй встречи заключается в том, чтобы как можно больше стран оказывали давление на Россию, чтобы она приняла мир на условиях, предложенных Киевом", - говорится в материале.

Также читайте: Белый дом о падении дронов РФ на территории НАТО: Внимательно следим за этим
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Топ комментарии
+41
Україною керує повний ідіот. Та срала паРаша на будь-який "тиск", в неї за спиною - Китай, Індія та купка їхніх вассалів, Захід - недієздатний, який "тиск", чучело?
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10.09.2024 10:47
+34
значить незакінчить
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10.09.2024 10:35
+30
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10.09.2024 10:44
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Та гімно вапрос! Главноє пєрєстать стрєлять! Нелюдь грьобана!
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10.09.2024 20:21 Ответить
куйовий план
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10.09.2024 20:47 Ответить
Янелох сам понял о чём говорил......!?
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10.09.2024 21:59 Ответить
Повна дурня!
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10.09.2024 22:09 Ответить
>в основі плану - міжнародний тиск на РФ
передайте ему, что в основе плана - конопля
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10.09.2024 22:10 Ответить
Щось про курську волость мовчить.
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10.09.2024 22:20 Ответить
Тупоголове чмо!
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10.09.2024 22:33 Ответить
В результаті дій російської агентури впливу в Україні по поверненню транзиту російського газу в Європу, до використання російського газу повертається і Молдова, вимагаючи у України "угорської" схеми обходу санкцій.

Зеленський і Шмигаль погодились на відновлення транзиту російської нафти через Україну до Угорщини. Махінація для обходу українських і міжнародних санкцій полягає в тому, що російську нафту формально прийматимуть на білорусько-українському кордоні угорська MOL Group. Відтоді російська нафта офіційно стане угорською, тож Україна й надалі пропускатиме її по нафтопроводу "Дружба». Тобто агенти впливу РФ Зеленський і Шмигаль причетні до створення антисанкційного механізму, який дозволить РФ заробляти гроші на війну з Україною. Угода запрацювала в 00-00 ‎09.‎09.‎2024 року.
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11.09.2024 00:06 Ответить
Характерно для этого персонажа... Кто-то вместо него... Кто-то надавит.... Кто-то пусть спасает Украину ...а я пока буду красть..
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11.09.2024 04:06 Ответить
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