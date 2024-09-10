Зеленский стремится закончить войну этой осенью, в основе плана - международное давление на РФ, - EFE
Президент Владимир Зеленский работает над дорожной картой по завершению войны этой осенью. В основе - международное давление на РФ для достижения мира на приемлемых для Украины условиях.
Об этом пишет международное информационное агентство Испании EFE, передает Цензор.НЕТ.
В частности журналисты напомнили, что Зеленский рассказал о "плане победы", который планируют представить Джо Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу.
Также, пишет издание, Киев готовится организовать второй Глобальный Саммит мира.
"Из заявлений Зеленского и других украинских спикеров становится понятно, что цель этой второй встречи заключается в том, чтобы как можно больше стран оказывали давление на Россию, чтобы она приняла мир на условиях, предложенных Киевом", - говорится в материале.
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передайте ему, что в основе плана - конопля
Зеленський і Шмигаль погодились на відновлення транзиту російської нафти через Україну до Угорщини. Махінація для обходу українських і міжнародних санкцій полягає в тому, що російську нафту формально прийматимуть на білорусько-українському кордоні угорська MOL Group. Відтоді російська нафта офіційно стане угорською, тож Україна й надалі пропускатиме її по нафтопроводу "Дружба». Тобто агенти впливу РФ Зеленський і Шмигаль причетні до створення антисанкційного механізму, який дозволить РФ заробляти гроші на війну з Україною. Угода запрацювала в 00-00 09.09.2024 року.