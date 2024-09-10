Зеленский стремится закончить войну этой осенью, в основе плана - международное давление на РФ, - EFE

Президент Владимир Зеленский работает над дорожной картой по завершению войны этой осенью. В основе - международное давление на РФ для достижения мира на приемлемых для Украины условиях.

Об этом пишет международное информационное агентство Испании EFE, передает Цензор.НЕТ.

В частности журналисты напомнили, что Зеленский рассказал о "плане победы", который планируют представить Джо Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу.

Также, пишет издание, Киев готовится организовать второй Глобальный Саммит мира.

"Из заявлений Зеленского и других украинских спикеров становится понятно, что цель этой второй встречи заключается в том, чтобы как можно больше стран оказывали давление на Россию, чтобы она приняла мир на условиях, предложенных Киевом", - говорится в материале.

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