Звернувся до глави МВС через бездіяльність поліції у справі побиття ветерана у Смілі, - нардеп Рудик
Народний депутат, полковник ЗСУ Сергій Рудик звернувся до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо бездіяльності співробітників поліції у місті Сміла на Черкащині за фактом погроз та побиття ветерана.
Про це Рудик повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Просто жахлива історія сталася у Смілі. Нашому військовому, добровольцю, який два роки воював, захищав Бахмут, демобілізувався через поранення, погрожував розправою місцевий бандюк. Все місто гуде, імʼя злочинця відоме, але місцева поліція розводить руками, потерпілий не хоче писати заяву, а отже, проблеми не існує.
Історія класична, у стилі початку 90-х. Батьки військового потрапили в ДТП з вини місцевого "авторитета". Далі, як у кримінальних бойовиках, погрози батькам і військовому ("закопаю в асфальт", "знищу" - є записи), вимога розмістити у ФБ принизливе відео із "визнанням провини" і вибаченнями перед братвою", - зазначає нардеп.
"Офіційно звернувся до міністра внутрішніх справ щодо проведення службового розслідування дій, а точніше сказати - бездіяльності смілянських поліцейських, відсторонення керівництва місцевої поліції, і відкриття кримінального провадження за фактом погроз і нанесення тілесних ушкоджень ( а не хуліганки, як вважають вони). Ми не маємо дозволити спустити цю справу на гальмах. Кожен факт образи військового, без винятків, має отримати найжорстокіше покарання!", - наголошує Рудик.
Докладніше про історію із побиттям військового на Черкащині читайте за посиланням.
Поліція розпочала кримінальне провадження та службове розслідування за фактом побиття військового у місті Сміла.
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Нельзя выбивать из-под зелени её опору, наивеличайший не велит.
Якщо не виходить це зробити з рамках закону , значить треба робити - поза законом . Все просто .
Невже військові не здатні захистити одного з своїх !!?
подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/301332_1725987764
Обратился к главе МВД из-за бездействия полиции по делу избиения ветерана в Смеле, - нардеп Рудык Источник:
МИНИСТР ОТРЕАГИРОВАЛ ПОТОМУ ЧТО ЕГО ТЫКНУЛ НОСОМ ДЕПУТАТ
.... хоть как ,но ПРАВДЫ нет никак и совсем