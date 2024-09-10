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Звернувся до глави МВС через бездіяльність поліції у справі побиття ветерана у Смілі, - нардеп Рудик

сміла,бійка

Народний депутат, полковник ЗСУ Сергій Рудик звернувся до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо бездіяльності співробітників поліції у місті Сміла на Черкащині за фактом погроз та побиття ветерана.

Про це Рудик повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Просто жахлива історія сталася у Смілі. Нашому військовому, добровольцю, який два роки воював, захищав Бахмут, демобілізувався через поранення, погрожував розправою місцевий бандюк. Все місто гуде, імʼя злочинця відоме, але місцева поліція розводить руками, потерпілий не хоче писати заяву, а отже, проблеми не існує.

Історія класична, у стилі початку 90-х. Батьки військового потрапили в ДТП з вини місцевого "авторитета". Далі, як у кримінальних бойовиках, погрози батькам і військовому ("закопаю в асфальт", "знищу" - є записи), вимога розмістити у ФБ принизливе відео із "визнанням провини" і вибаченнями перед братвою", - зазначає нардеп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Смілі на Черкащині молодик спортивної статури вдарив військового. ВIДЕО

"Офіційно звернувся до міністра внутрішніх справ щодо проведення службового розслідування дій, а точніше сказати - бездіяльності смілянських поліцейських, відсторонення керівництва місцевої поліції, і відкриття кримінального провадження за фактом погроз і нанесення тілесних ушкоджень ( а не хуліганки, як вважають вони). Ми не маємо дозволити спустити цю справу на гальмах. Кожен факт образи військового, без винятків, має отримати найжорстокіше покарання!", - наголошує Рудик.

Нардеп Рудик про побиття військового у Смілі
Нардеп Рудик про побиття військового у Смілі

Докладніше про історію із побиттям військового на Черкащині читайте за посиланням.

Поліція розпочала кримінальне провадження та службове розслідування за фактом побиття військового у місті Сміла.


Нардеп Рудик про побиття військового у Смілі

Автор: 

побиття (934) Рудик (36) Сміла (59) Чернігівська область (905)


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Топ коментарі
+24
Так там поліцаї частина ''братви'' деж ж вони проти них підуть.
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10.09.2024 18:34
+16
татаров "дореформовує" те,що "реформував" авакян
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10.09.2024 18:35
+14
Местечковые бандиты и прочая гопота типа Дмитрука и Каклеты- опора рыгов и зелени.
Нельзя выбивать из-под зелени её опору, наивеличайший не велит.
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10.09.2024 18:49
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Так там поліцаї частина ''братви'' деж ж вони проти них підуть.
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10.09.2024 18:34 Відповісти
Ага, тільки ТАМ.
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10.09.2024 18:38 Відповісти
татаров "дореформовує" те,що "реформував" авакян
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10.09.2024 18:35 Відповісти
Слава Зеленському!
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10.09.2024 18:42 Відповісти
Де гарантія що цей напівкріміналопідорас зеленим коридором для зелених, не ****** за кордон?!!!!!!!
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10.09.2024 18:46 Відповісти
tak bika ta poimaļi vže , či vse ezdit i hamit tam na dorogah ?
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10.09.2024 18:46 Відповісти
Местечковые бандиты и прочая гопота типа Дмитрука и Каклеты- опора рыгов и зелени.
Нельзя выбивать из-под зелени её опору, наивеличайший не велит.
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10.09.2024 18:49 Відповісти
Ну все норма,зараз вибачиться на камеру,скаже,що сам не знає,як рука махала!!!! От вірно поступили з фітнес тренерем з Одеси,тут потрібно зробити те саме і качка відправити на передок без підготовки і зброї,хай сам собі добуде в бою,якщо залишиться живий.
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10.09.2024 18:53 Відповісти
А можна було і скид з дрона зробити. Ветерани знають як. Краще ніж грати з себе Рембо кулачного бою і йти проти місцевої 'банди в законі' і корумпованої влади
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11.09.2024 02:41 Відповісти
Після слів мєнта про те що немає заяви, а значить немає справи. Як мінімум було б нормально розформувати усю поліцію Сміли, а як максимум або міністра у відставку, або він сам би застрелився, або зняти бронь із усіх ментів. А на заміну їм поставити мобілізованих. Патрулювати вулиці можна навчити за пів року мєнтовської учєбки. Коїться невідомо що. Скажімо вийшов громадянин на вулицю у громадське місце і чому він має спостерігати як хтось б'є когось. Це порушений правопорядок навіть в тому плані, що будь хто зненацька не має бути свідком насильства. Є злочин посеред купи людей . Яка в біса має бути заява від потерпілого. Автоматично запроваджується кримінальна справа. А вже лише на суді з'ясовується хто має претензії чи не має. Було б непогано якби навіть ніхто ні до кого претензій не мав, але в такому разі штрафи мають бути обов'язково. Скажімо з якого дива наприклад має спостерігати бійку випадково опиняючаяся біля місця злочину дитина? Правопорядок на те правопорядок щоб був порядок і права. А мєнтам цікаві лише заяви. Ха ха ха.
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10.09.2024 19:06 Відповісти
Як там казало куЧМО: "так, я не пойняв де кінчається поліція і починаються бандити?"
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10.09.2024 19:14 Відповісти
Так розумію, по версії "поліції" Сміли, якщо когось вбили то справу можна не відкривать - трупи ж не пишуть заяв...
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10.09.2024 19:17 Відповісти
який міністр, така і поліція
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10.09.2024 19:18 Відповісти
Якщо поліція бездіє , вихід один - самосуд . Ну а як по іншому ? Бандоса покарати треба ? Безумовно - треба ! Бо як всім відомо - непокаране зло обов'язково повертається ..
Якщо не виходить це зробити з рамках закону , значить треба робити - поза законом . Все просто .
Невже військові не здатні захистити одного з своїх !!?
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10.09.2024 19:21 Відповісти
Тіки самосуд. Війсковим давно потрібно створити свій підрозділ захисту війскових і мочить цю бидлоту по всім сартирам за побиття за підпали за образи.
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10.09.2024 19:26 Відповісти
Рудик якраз депутат від смілянського округу.
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10.09.2024 19:30 Відповісти
Урок і кацапів необхідно нищить як тарганів кацапи всоїх тюрмах не заморачуються а опускають всіх ворів і їхніх шісток грузини молодці саакашвілі їм такі терміни давав тількі за масть воровську чого ми не робим цього краще 100 вонючих зеків здохне зате іншим краще буде
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10.09.2024 19:41 Відповісти
Повага.
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10.09.2024 19:44 Відповісти
Отреагировал, среди прочих, лично министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/301332_1725987764

Обратился к главе МВД из-за бездействия полиции по делу избиения ветерана в Смеле, - нардеп Рудык Источник:

МИНИСТР ОТРЕАГИРОВАЛ ПОТОМУ ЧТО ЕГО ТЫКНУЛ НОСОМ ДЕПУТАТ

.... хоть как ,но ПРАВДЫ нет никак и совсем
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10.09.2024 20:57 Відповісти
Міністра клименка в відставку. Так званий міністр не володіє ситуацією, ще й в придачу татарова, бо ця істота створює соціальну напругу в суспільстві. Банду геть!
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10.09.2024 21:13 Відповісти
Все це гвинтики зеленої татаровської системи. Там і мер, і главмусор, і бандити всі здають в общак і завозять вище регулярно.
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10.09.2024 21:48 Відповісти
А Цей Парубок з ССО,може вiн новый голова полiцii? У мiстi Смiла.
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10.09.2024 22:09 Відповісти
 
 