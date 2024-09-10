Обратился к главе МВД из-за бездействия полиции по делу избиения ветерана в Смеле, - нардеп Рудык

Народный депутат, полковник ВСУ Сергей Рудык обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко относительно бездействия сотрудников полиции в городе Смела Черкасской области по факту угроз и избиения ветерана.

Об этом Рудык сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Просто ужасная история произошла в Смеле. Нашему военному, добровольцу, который два года воевал, защищал Бахмут, демобилизовался из-за ранения, угрожал расправой местный бандюк. Весь город гудит, имя преступника известно, но местная полиция разводит руками, потерпевший не хочет писать заявление, а значит, проблемы не существует.

История классическая, в стиле начала 90-х. Родители военного попали в ДТП по вине местного "авторитета". Далее, как в криминальных боевиках, угрозы родителям и военному ("закопаю в асфальт", "уничтожу" - есть записи), требование разместить в ФБ унизительное видео с "признанием вины" и извинениями перед братвой", - отмечает нардеп.

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"Официально обратился к министру внутренних дел о проведении служебного расследования действий, а точнее сказать - бездействия смелянских полицейских, отстранении руководства местной полиции, и открытии уголовного производства по факту угроз и нанесения телесных повреждений (а не хулиганки, как считают они). Мы не должны позволить спустить это дело на тормозах. Каждый факт оскорбления военного, без исключений, должен получить жесточайшее наказание!", - отмечает Рудык.





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Полиция начала уголовное производство и служебное расследование по факту избиения военного в городе Смела.



