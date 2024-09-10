РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4278 посетителей онлайн
Новости
5 676 22

Обратился к главе МВД из-за бездействия полиции по делу избиения ветерана в Смеле, - нардеп Рудык

сміла,бійка

Народный депутат, полковник ВСУ Сергей Рудык обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко относительно бездействия сотрудников полиции в городе Смела Черкасской области по факту угроз и избиения ветерана.

Об этом Рудык сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Просто ужасная история произошла в Смеле. Нашему военному, добровольцу, который два года воевал, защищал Бахмут, демобилизовался из-за ранения, угрожал расправой местный бандюк. Весь город гудит, имя преступника известно, но местная полиция разводит руками, потерпевший не хочет писать заявление, а значит, проблемы не существует.

История классическая, в стиле начала 90-х. Родители военного попали в ДТП по вине местного "авторитета". Далее, как в криминальных боевиках, угрозы родителям и военному ("закопаю в асфальт", "уничтожу" - есть записи), требование разместить в ФБ унизительное видео с "признанием вины" и извинениями перед братвой", - отмечает нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Смеле Черкасской области молодой человек спортивного телосложения ударил военного. ВИДЕО

"Официально обратился к министру внутренних дел о проведении служебного расследования действий, а точнее сказать - бездействия смелянских полицейских, отстранении руководства местной полиции, и открытии уголовного производства по факту угроз и нанесения телесных повреждений (а не хулиганки, как считают они). Мы не должны позволить спустить это дело на тормозах. Каждый факт оскорбления военного, без исключений, должен получить жесточайшее наказание!", - отмечает Рудык.

Нардеп Рудик про побиття військового у Смілі
Нардеп Рудик про побиття військового у Смілі

Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.

Полиция начала уголовное производство и служебное расследование по факту избиения военного в городе Смела.


Нардеп Рудик про побиття військового у Смілі

Автор: 

избиение (9797) Рудык Сергей (33) Смела (48) Черниговская область (1130)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
Так там поліцаї частина ''братви'' деж ж вони проти них підуть.
показать весь комментарий
10.09.2024 18:34
+16
татаров "дореформовує" те,що "реформував" авакян
показать весь комментарий
10.09.2024 18:35
+14
Местечковые бандиты и прочая гопота типа Дмитрука и Каклеты- опора рыгов и зелени.
Нельзя выбивать из-под зелени её опору, наивеличайший не велит.
показать весь комментарий
10.09.2024 18:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так там поліцаї частина ''братви'' деж ж вони проти них підуть.
показать весь комментарий
10.09.2024 18:34 Ответить
Ага, тільки ТАМ.
показать весь комментарий
10.09.2024 18:38 Ответить
татаров "дореформовує" те,що "реформував" авакян
показать весь комментарий
10.09.2024 18:35 Ответить
Слава Зеленському!
показать весь комментарий
10.09.2024 18:42 Ответить
Де гарантія що цей напівкріміналопідорас зеленим коридором для зелених, не ****** за кордон?!!!!!!!
показать весь комментарий
10.09.2024 18:46 Ответить
tak bika ta poimaļi vže , či vse ezdit i hamit tam na dorogah ?
показать весь комментарий
10.09.2024 18:46 Ответить
Местечковые бандиты и прочая гопота типа Дмитрука и Каклеты- опора рыгов и зелени.
Нельзя выбивать из-под зелени её опору, наивеличайший не велит.
показать весь комментарий
10.09.2024 18:49 Ответить
Ну все норма,зараз вибачиться на камеру,скаже,що сам не знає,як рука махала!!!! От вірно поступили з фітнес тренерем з Одеси,тут потрібно зробити те саме і качка відправити на передок без підготовки і зброї,хай сам собі добуде в бою,якщо залишиться живий.
показать весь комментарий
10.09.2024 18:53 Ответить
А можна було і скид з дрона зробити. Ветерани знають як. Краще ніж грати з себе Рембо кулачного бою і йти проти місцевої 'банди в законі' і корумпованої влади
показать весь комментарий
11.09.2024 02:41 Ответить
Після слів мєнта про те що немає заяви, а значить немає справи. Як мінімум було б нормально розформувати усю поліцію Сміли, а як максимум або міністра у відставку, або він сам би застрелився, або зняти бронь із усіх ментів. А на заміну їм поставити мобілізованих. Патрулювати вулиці можна навчити за пів року мєнтовської учєбки. Коїться невідомо що. Скажімо вийшов громадянин на вулицю у громадське місце і чому він має спостерігати як хтось б'є когось. Це порушений правопорядок навіть в тому плані, що будь хто зненацька не має бути свідком насильства. Є злочин посеред купи людей . Яка в біса має бути заява від потерпілого. Автоматично запроваджується кримінальна справа. А вже лише на суді з'ясовується хто має претензії чи не має. Було б непогано якби навіть ніхто ні до кого претензій не мав, але в такому разі штрафи мають бути обов'язково. Скажімо з якого дива наприклад має спостерігати бійку випадково опиняючаяся біля місця злочину дитина? Правопорядок на те правопорядок щоб був порядок і права. А мєнтам цікаві лише заяви. Ха ха ха.
показать весь комментарий
10.09.2024 19:06 Ответить
Як там казало куЧМО: "так, я не пойняв де кінчається поліція і починаються бандити?"
показать весь комментарий
10.09.2024 19:14 Ответить
Так розумію, по версії "поліції" Сміли, якщо когось вбили то справу можна не відкривать - трупи ж не пишуть заяв...
показать весь комментарий
10.09.2024 19:17 Ответить
який міністр, така і поліція
показать весь комментарий
10.09.2024 19:18 Ответить
Якщо поліція бездіє , вихід один - самосуд . Ну а як по іншому ? Бандоса покарати треба ? Безумовно - треба ! Бо як всім відомо - непокаране зло обов'язково повертається ..
Якщо не виходить це зробити з рамках закону , значить треба робити - поза законом . Все просто .
Невже військові не здатні захистити одного з своїх !!?
показать весь комментарий
10.09.2024 19:21 Ответить
Тіки самосуд. Війсковим давно потрібно створити свій підрозділ захисту війскових і мочить цю бидлоту по всім сартирам за побиття за підпали за образи.
показать весь комментарий
10.09.2024 19:26 Ответить
Рудик якраз депутат від смілянського округу.
показать весь комментарий
10.09.2024 19:30 Ответить
Урок і кацапів необхідно нищить як тарганів кацапи всоїх тюрмах не заморачуються а опускають всіх ворів і їхніх шісток грузини молодці саакашвілі їм такі терміни давав тількі за масть воровську чого ми не робим цього краще 100 вонючих зеків здохне зате іншим краще буде
показать весь комментарий
10.09.2024 19:41 Ответить
Повага.
показать весь комментарий
10.09.2024 19:44 Ответить
Отреагировал, среди прочих, лично министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/301332_1725987764

Обратился к главе МВД из-за бездействия полиции по делу избиения ветерана в Смеле, - нардеп Рудык Источник:

МИНИСТР ОТРЕАГИРОВАЛ ПОТОМУ ЧТО ЕГО ТЫКНУЛ НОСОМ ДЕПУТАТ

.... хоть как ,но ПРАВДЫ нет никак и совсем
показать весь комментарий
10.09.2024 20:57 Ответить
Міністра клименка в відставку. Так званий міністр не володіє ситуацією, ще й в придачу татарова, бо ця істота створює соціальну напругу в суспільстві. Банду геть!
показать весь комментарий
10.09.2024 21:13 Ответить
Все це гвинтики зеленої татаровської системи. Там і мер, і главмусор, і бандити всі здають в общак і завозять вище регулярно.
показать весь комментарий
10.09.2024 21:48 Ответить
А Цей Парубок з ССО,може вiн новый голова полiцii? У мiстi Смiла.
показать весь комментарий
10.09.2024 22:09 Ответить
 
 