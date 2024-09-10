Обратился к главе МВД из-за бездействия полиции по делу избиения ветерана в Смеле, - нардеп Рудык
Народный депутат, полковник ВСУ Сергей Рудык обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко относительно бездействия сотрудников полиции в городе Смела Черкасской области по факту угроз и избиения ветерана.
Об этом Рудык сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Просто ужасная история произошла в Смеле. Нашему военному, добровольцу, который два года воевал, защищал Бахмут, демобилизовался из-за ранения, угрожал расправой местный бандюк. Весь город гудит, имя преступника известно, но местная полиция разводит руками, потерпевший не хочет писать заявление, а значит, проблемы не существует.
История классическая, в стиле начала 90-х. Родители военного попали в ДТП по вине местного "авторитета". Далее, как в криминальных боевиках, угрозы родителям и военному ("закопаю в асфальт", "уничтожу" - есть записи), требование разместить в ФБ унизительное видео с "признанием вины" и извинениями перед братвой", - отмечает нардеп.
"Официально обратился к министру внутренних дел о проведении служебного расследования действий, а точнее сказать - бездействия смелянских полицейских, отстранении руководства местной полиции, и открытии уголовного производства по факту угроз и нанесения телесных повреждений (а не хулиганки, как считают они). Мы не должны позволить спустить это дело на тормозах. Каждый факт оскорбления военного, без исключений, должен получить жесточайшее наказание!", - отмечает Рудык.
Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.
Полиция начала уголовное производство и служебное расследование по факту избиения военного в городе Смела.
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Нельзя выбивать из-под зелени её опору, наивеличайший не велит.
Якщо не виходить це зробити з рамках закону , значить треба робити - поза законом . Все просто .
Невже військові не здатні захистити одного з своїх !!?
подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/301332_1725987764
Обратился к главе МВД из-за бездействия полиции по делу избиения ветерана в Смеле, - нардеп Рудык Источник:
МИНИСТР ОТРЕАГИРОВАЛ ПОТОМУ ЧТО ЕГО ТЫКНУЛ НОСОМ ДЕПУТАТ
.... хоть как ,но ПРАВДЫ нет никак и совсем