УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11309 відвідувачів онлайн
Новини
20 471 155

Начштабу СБС Гладкий у 2014-2015 рр. 26 разів перетинав прикордонні пункти РФ, - ЗМІ

Роман Гладкий їздив до РФ у 204-2015 роках

Начальник штабу командування Сил безпілотних систем Роман Гладкий під час служби у Командуванні ВМС України перетинав російські прикордонні пункти.

Про це повідомляє "Телебачення Торонто", передає Цензор.НЕТ.

Так, OSINT-команда у злитій базі ФСБ "Кордон" знайшла дані про перетини російського кордону Гладким у 2014 та 2015 роках. 

"У базі відсутня інформація про конкретні пункти пропуску, тож Гладкий міг їздити в росію або у тимчасово окупований Крим. Але засвітився, тому що був внесений у базу під час перетину кордону. З 2014 до 2015 року він перетинав прикордонні російські пункти 26 разів. Це були поїздки як в росію (або в окупований Крим), так і звідти. У тому числі під час служби в Командуванні ВМС України. Зокрема, обіймаючи посаду начальника управління надводних та підводних сил Командування ВМС ЗС України", - йдеться в повідомленні.

"Телебачення Торонто" направило запит до ВМС, там заявили, що цю посаду Гладкий обіймав від 27 лютого 2015 року до 1 січня 2016 року.

Читайте також: Гладкий - офіцер з багаторічним досвідом служби у ЗСУ, пройшов усі необхідні перевірки СБУ, - Командування Сил безпілотних систем

За цей час він перетинав російський прикордонний пункт 8 разів.

За даними розслідувачів, найчастіше Гладкий перетинав російський кордон до лютого 2015 року, коли був слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Тоді він перетинав прикордонні пункти 18 разів.

"Крім того, у базі також є інформація про виїзди в Росію (або, ймовірно, в окупований Крим) його дружини, Олени Гладкої - 22 перетини кордону у період з 25 жовтня 2014 по 30 листопада 2015 років", - додали там.

Дивіться: ФСБ намагалася завербувати начальника штабу ВМС України Гладкого, - контррозвідка. ВIДЕО

Роман Гладкий їздив до РФ
Роман Гладкий їздив до РФ
Роман Гладкий їздив до РФ

Призначення Романа Гладкого у Сили безпілотних систем ЗСУ

Нагадаємо раніше заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого, якого раніше підозрювали у держзраді, шпигунстві та корупції.

У Командуванні Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердили, що Романа Гладкого призначено начальником штабу. У Командуванні також зазначили, що Гладкий у 2018-2019 роках пройшов усі необхідні перевірки СБУ, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності.

2 вересня безпековий Комітет Верховної Ради прийняв рішення звернутися до СБУ для повторної перевірки Гладкого.

ЗМІ повідомили, що СБУ не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням.

Головнокомандувач ЗСУ Сирський ухвалив рішення про призначення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ Романа Гладкого.

Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила про російське громадянство у дружини Гладкого.

Читайте: Комітет ВР направить запит в СБУ щодо повторної перевірки начштабу Сил безпілотних систем Гладкого, - ЗМІ

Автор: 

росія (65129) Гладкий Роман (9)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+51
А той шльопєр що зараз зам завгоспа в опі скільки разів перетинав кордон з московією з 2014 так би мовити теж незавадить знати
показати весь коментар
11.09.2024 13:21
+34
Засланий козачок?
показати весь коментар
11.09.2024 13:23
+30
навіть,плядь,не дивує.В мене вже окуїватор зламався...
показати весь коментар
11.09.2024 13:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Тому варто, по перше, усім включати критичне мислення при отриманні інформації та не поспішати сприймати її за "чисту монету", а по друге надати при вихованні дітей акцент не на енциклопідичні знання, а на вміння пошуку та використання інформації. Що чомусь багато хто вважає "недоліком" західної освіти ставлячи за приклад радянську, у котрій вимагали зубріжку замість розуміння і цим пишались!!! На жаль і досі більшість вчителів викладають свої предмети саме так, по радянському!!!
показати весь коментар
11.09.2024 15:08 Відповісти
І знов згоден. От, тільки, не можна "включати" те, чого немає...
Думаю, справа не лише в пошуці, це, як раз, нинішні діти зі смартфонами вміють, хоча б, чисто технічно. Справа в фільтруванні інформації на підставі закладеного батьками "що таке добре, що-погано". От тут починається замкнене коло...
показати весь коментар
11.09.2024 15:18 Відповісти
Ще порахуйте скільки раз майбутній президент тоді перетинав кордон.
показати весь коментар
11.09.2024 14:19 Відповісти
До дочки в гості їздив
показати весь коментар
11.09.2024 14:22 Відповісти
Цінний, перевірений кадр: 2019 році Гладкий очолив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК)
показати весь коментар
11.09.2024 14:23 Відповісти
Не знаю як ви хлопці, але коли я бачу серед зацікавлених у галасі осіб прізвище Безуглої, котра неодноразово довела що не зацікавлена у обороноздатності України, то в мене завжди виникає питання до того, а на чию корись цей галас?!
показати весь коментар
11.09.2024 14:31 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 19 грудня 2017 року, всі 75 російських офіцерів, які входили до складу російської сторони СЦКК, виїхали з України та повернулися до РФ, що було офіційно підтверджено Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні та Державною прикордонною службою України. Україна вважає, що російські представники залишили СЦКК для того щоб звинувачувати українських військових у порушенні режиму припинення вогню. У вересні 2014 українське представництво очолив генерал-лейтенант Юрій Думанський. У жовтні його змінив генерал-лейтенант Володимир Аскаров, а у грудні керівником представництва став генерал-майор Олександр Розмазнін. Пізніше представництво очолював генерал-майор Андрій Таран. У серпні 2015 його змінив генерал-майор Борис Кременецький. В 2016 - генерал-майор Радіон Тимошенко, в 2016-2017 - генерал-майор Анатолій Петренко, з 2017 - генерал-майор Богдан Бондар. Що із цим відбувалось за керівництвом ЗЕзидента я не відстежував.
показати весь коментар
11.09.2024 14:34 Відповісти
Коли йде охота, то щоб не вполювали важака, здають менших по значимості, і создається видимість патріотизму.
показати весь коментар
11.09.2024 14:42 Відповісти
Це ти "Roman Tok" чи то вважаєш так, чи бажаєш аби вважали, але знов нагадаю - коли я бачу серед зацікавлених у галасі осіб прізвище Безуглої, котра неодноразово довела що не зацікавлена у обороноздатності України, то в мене завжди виникає питання до того, а на чию корись цей галас?!
показати весь коментар
11.09.2024 14:54 Відповісти

2016 - генерал-майор Радіон Тимошенкоhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-14 [14] ,
в 2016-2017 - генерал-майор https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолій Петренко ,
з 2017 - генерал-майор Богдан Бондар
показати весь коментар
11.09.2024 14:53 Відповісти
Потужно....
показати весь коментар
11.09.2024 14:31 Відповісти
Заслане, 1000 відсотків, це робота жирного носатого рмака.
показати весь коментар
11.09.2024 14:34 Відповісти
А ви сподівалися,шо дЄрьмак генерала Кривоноса призначить!?
показати весь коментар
11.09.2024 14:37 Відповісти
Ніхто не пригадує, що і нині прикордоники підпорядковані МВС, що з 2014-го року вони були підлеглими Авакова?
показати весь коментар
11.09.2024 14:42 Відповісти
І що? Вони контролюють перетин кордону але не вирішують самостійно за якими критеріями пропускати громадян, такі рішення приймаються на рівні парламенту, президента, кабінету міністрів а не самим міністром внутрішніх справ. Так деякі злочинці втекли закордон завдяки особистому зверненню керівника ГУР та голови ВР, як і не випускались з країни на вимогу вказаних осіб!
показати весь коментар
11.09.2024 15:03 Відповісти
Чи може нещасний випадок виправити ситуацію???
показати весь коментар
11.09.2024 15:06 Відповісти
Із ким, із )(уйлом (воно ж путін)?! Не треба покладатись на випадковість, нехай просичать труси кремлівського пацюка тим самим що для Навального але подвійною дозою!
показати весь коментар
11.09.2024 15:11 Відповісти
Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни болтающийся между ног маузер.
показати весь коментар
11.09.2024 15:07 Відповісти
І ти цього не побачив в Зеленського та д'Єрмака в 2019-му?!
показати весь коментар
11.09.2024 15:12 Відповісти
я все розумію, але поки що виглядає так що усі обвинувачення Гладкого грунтуються на якихось даних невідомо звідки злитой ФСБшної бази "Кордон" і висерів Марьяшкі. Дуже схоже на спробу русні збити призначення кваліфікованої людини, бо журналісти і ЛОМи пропонують довіритись даним русні і її безумній агентессі, а не результатам перевірки СБУ. Все звісно може бути, але впевнений що є аналогічна база і у ДПСУ, було б цікаво її дані побачити
показати весь коментар
11.09.2024 15:10 Відповісти
Навіть скажу інакше - нехай він перетинав кордон, але нам не сповіщають навіщо, і чи з відома керівництва. А бажають аби це сприймалось саме як "доказ" якоїсь "зради". Тому зауважу що "слуги" наробили "телемарафонів" але чомусь не в змозі надавати інформацію так аби суспільство не могли провокатори типу Безуглої розбурхати! А цим, ясна річ, користуються й кремляді та їх посіпаки котрих надто багато й на цьому ресурсі де ми із вами спілкуємось, та на безлічі інших де із інформаційною гігієною не дуже добре!!!
показати весь коментар
11.09.2024 15:23 Відповісти
А вас не хвилює з якого дива ним не цікавилось ФСБ на території раші, він же не був простим офіцером.... Якщо дружина мала паспорт і нерухомість в Криму то однозначно що вони туди їздили...

Щодо ДПСУ то є випадки коли проїзджали кордон і ніде не відмічені, спитай в любого заробітчанина що мав 2 паспорти щоб по 90 днів на кожен паспорт бути в ЄС як то працює
показати весь коментар
11.09.2024 15:56 Відповісти
От тільки розум в тебе біля копчика, як і всіх zebiliv
показати весь коментар
11.09.2024 17:06 Відповісти
А у крота дЄрьмка інших потужних кандидатів просто нема
показати весь коментар
11.09.2024 15:26 Відповісти
Пасте Шлаг аутсайдер)))
показати весь коментар
11.09.2024 15:49 Відповісти
Зе подобных любит
показати весь коментар
11.09.2024 16:08 Відповісти
Та це КРОТЯКА прям написано на ньому, а його тулять в єдину сферу, де в нас хоть якась перевага.
показати весь коментар
11.09.2024 16:24 Відповісти
Типо раз в месяц за зарплатой ?!
показати весь коментар
11.09.2024 16:31 Відповісти
Нет дыма без огня.
показати весь коментар
11.09.2024 16:54 Відповісти
Він робив вилазки в тил і вбивав чеченців😂
показати весь коментар
11.09.2024 16:56 Відповісти
Не дивно що ЗМІ пишуть таке -
"09.‎09.‎2024
Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену ‎03.‎06.‎2024 року в розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна) "... the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"

«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України» "
показати весь коментар
11.09.2024 17:19 Відповісти
Так а шо не так? Мотався до кацапії звітувати своєму керівництву. То шо не так?
показати весь коментар
11.09.2024 17:30 Відповісти
Може агент наш?
показати весь коментар
11.09.2024 17:38 Відповісти
А может он разведчик и ходил, как Арестович, за рашистский кордон за "языком". Гляди еще награду дадут за работу в тылу врага.
показати весь коментар
11.09.2024 17:39 Відповісти
Посмотрите на рожу и Вам станет все ясно..."защитничек"
показати весь коментар
11.09.2024 17:45 Відповісти
сушню возил на маскву , потом орехи , что вы дое....сь до чесного офицера ???))))
показати весь коментар
11.09.2024 18:17 Відповісти
Тут поможе тільки самосуд...бо вже з..бало
показати весь коментар
11.09.2024 18:17 Відповісти
https://crime-ua.com/node/31701 В Харькове СБУ отловила банкира, работавшего на спецслужбы РФ

Любитель «русского мира» шпионил за Силами обороны и корректировал удары врага по городу.

https://crime-ua.com/node/31694 Бывший нардеп-«регионал» сколотил банду диверсантов, готовивших взрывы и заказные убийства

https://crime-ua.com/news?page=1
показати весь коментар
11.09.2024 18:28 Відповісти
ЗасланИИй кАзАчок...
показати весь коментар
11.09.2024 18:29 Відповісти
Так він, як отой плейшнер, з ахентам-абдристовичем??
Мабуть, поки ригоАНАЛИ з ВРУ із сівковичем+деркачем+мертвечуком та ще, з десятками, з їх кодла, на московію літали до прутіна, цей потехеньку, гадив Україні, та готував собі посаду, за «Київ за три дні» і на шашлики??
Щось дуже рясно, обсіли отакі зкацаплені, у системі Державного Укравління державою, в ОПУ, КМУ, ВРУ, серед ДержСекретарів ЦОВВ, суддівської касти??
Можливо, таким чином, прострочений хєрант сигналить Українцям, що час бити на сполох! Бо Оманські обсіли його в ОПУ, як зелені мухи лайно…?
показати весь коментар
11.09.2024 18:36 Відповісти
це все що треба знати про злочинну бездіяльнисть влади
показати весь коментар
11.09.2024 18:46 Відповісти
потужна зрада виглядає саме так?
показати весь коментар
11.09.2024 18:52 Відповісти
Кайданки надягайте и на перехресний допит до єрмака.
показати весь коментар
11.09.2024 19:21 Відповісти
Да у нас половина верхушки страны колаборанты и малоросы. Чаму тут удивляться.
показати весь коментар
11.09.2024 19:59 Відповісти
На нари покидька, разом стими,хто його призначив і перевіряв!!!!
показати весь коментар
11.09.2024 20:40 Відповісти
уже вся кацапня сиди в руководителях Украины, везде русня, фетиш на русню ?
показати весь коментар
11.09.2024 20:47 Відповісти
А хіба можливо що б ця влада ставила на відповідні посади патріотів України ? тут або колоборант ,або зв'язок з росією як 95 квартал ,та деякі потужні менеджери з ОП.
показати весь коментар
11.09.2024 21:05 Відповісти
Ну от і все...всіх хто причасний до призначення цього поца, разом з ним...на кисень...нах тут щось ще перевіряти? Черговий баканов/Науменко...а підари, що причетні до призначення і далі кукловодять
показати весь коментар
11.09.2024 22:05 Відповісти
Журналісти в Україні працюють ліпше любої служби що має забезпечувати безпеку.
Пс
Єрмаку потрібні слухняні а не патріоти
показати весь коментар
11.09.2024 22:06 Відповісти
Гнида їздила на інструктаж до кацапських кураторів? Хіба у нас в керівництві армією мало агентів ворога, що ще одного мостять?
показати весь коментар
11.09.2024 22:11 Відповісти
Може жінку вмовляв переїхати з ним.
показати весь коментар
11.09.2024 22:47 Відповісти
А Безуглая не такая уж и дура, как оказалось.
показати весь коментар
11.09.2024 22:27 Відповісти
СЕПАРНЯ !!!
показати весь коментар
11.09.2024 23:43 Відповісти
Изменника, предателя, шпиона, *********** агента расстрелять. Его покровителей повесить, бо они еще хуже и не разоблачены.
показати весь коментар
12.09.2024 01:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 