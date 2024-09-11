Начштабу СБС Гладкий у 2014-2015 рр. 26 разів перетинав прикордонні пункти РФ, - ЗМІ
Начальник штабу командування Сил безпілотних систем Роман Гладкий під час служби у Командуванні ВМС України перетинав російські прикордонні пункти.
Про це повідомляє "Телебачення Торонто", передає Цензор.НЕТ.
Так, OSINT-команда у злитій базі ФСБ "Кордон" знайшла дані про перетини російського кордону Гладким у 2014 та 2015 роках.
"У базі відсутня інформація про конкретні пункти пропуску, тож Гладкий міг їздити в росію або у тимчасово окупований Крим. Але засвітився, тому що був внесений у базу під час перетину кордону. З 2014 до 2015 року він перетинав прикордонні російські пункти 26 разів. Це були поїздки як в росію (або в окупований Крим), так і звідти. У тому числі під час служби в Командуванні ВМС України. Зокрема, обіймаючи посаду начальника управління надводних та підводних сил Командування ВМС ЗС України", - йдеться в повідомленні.
"Телебачення Торонто" направило запит до ВМС, там заявили, що цю посаду Гладкий обіймав від 27 лютого 2015 року до 1 січня 2016 року.
За цей час він перетинав російський прикордонний пункт 8 разів.
За даними розслідувачів, найчастіше Гладкий перетинав російський кордон до лютого 2015 року, коли був слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Тоді він перетинав прикордонні пункти 18 разів.
"Крім того, у базі також є інформація про виїзди в Росію (або, ймовірно, в окупований Крим) його дружини, Олени Гладкої - 22 перетини кордону у період з 25 жовтня 2014 по 30 листопада 2015 років", - додали там.
Призначення Романа Гладкого у Сили безпілотних систем ЗСУ
Нагадаємо раніше заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого, якого раніше підозрювали у держзраді, шпигунстві та корупції.
У Командуванні Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердили, що Романа Гладкого призначено начальником штабу. У Командуванні також зазначили, що Гладкий у 2018-2019 роках пройшов усі необхідні перевірки СБУ, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності.
2 вересня безпековий Комітет Верховної Ради прийняв рішення звернутися до СБУ для повторної перевірки Гладкого.
ЗМІ повідомили, що СБУ не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням.
Головнокомандувач ЗСУ Сирський ухвалив рішення про призначення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ Романа Гладкого.
Нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила про російське громадянство у дружини Гладкого.
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Думаю, справа не лише в пошуці, це, як раз, нинішні діти зі смартфонами вміють, хоча б, чисто технічно. Справа в фільтруванні інформації на підставі закладеного батьками "що таке добре, що-погано". От тут починається замкнене коло...
2016 - генерал-майор Радіон Тимошенкоhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-14 [14] ,
в 2016-2017 - генерал-майор https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолій Петренко ,
з 2017 - генерал-майор Богдан Бондар
Щодо ДПСУ то є випадки коли проїзджали кордон і ніде не відмічені, спитай в любого заробітчанина що мав 2 паспорти щоб по 90 днів на кожен паспорт бути в ЄС як то працює
"09.09.2024
Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену 03.06.2024 року в розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна) "... the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"
«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України» "
Любитель «русского мира» шпионил за Силами обороны и корректировал удары врага по городу.
https://crime-ua.com/node/31694 Бывший нардеп-«регионал» сколотил банду диверсантов, готовивших взрывы и заказные убийства
https://crime-ua.com/news?page=1
Мабуть, поки ригоАНАЛИ з ВРУ із сівковичем+деркачем+мертвечуком та ще, з десятками, з їх кодла, на московію літали до прутіна, цей потехеньку, гадив Україні, та готував собі посаду, за «Київ за три дні» і на шашлики??
Щось дуже рясно, обсіли отакі зкацаплені, у системі Державного Укравління державою, в ОПУ, КМУ, ВРУ, серед ДержСекретарів ЦОВВ, суддівської касти??
Можливо, таким чином, прострочений хєрант сигналить Українцям, що час бити на сполох! Бо Оманські обсіли його в ОПУ, як зелені мухи лайно…?
Пс
Єрмаку потрібні слухняні а не патріоти