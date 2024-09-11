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Начштаба СБС Гладкий в 2014-2015 гг. 26 раз пересекал пограничные пункты РФ, - СМИ

Роман Гладкий їздив до РФ у 204-2015 роках

Начальник штаба командования Сил беспилотных систем Роман Гладкий во время службы в Командовании ВМС Украины пересекал российские пограничные пункты.

Об этом сообщает "Телебачення Торонто", передает Цензор.НЕТ.

Так, OSINT-команда в слитой базе ФСБ "Граница" нашла данные о пересечении российской границы Гладким в 2014 и 2015 годах.

"В базе отсутствует информация о конкретных пунктах пропуска, поэтому Гладкий мог ездить в Россию или во временно оккупированный Крым. Но засветился, потому что был внесен в базу при пересечении границы. С 2014 по 2015 год он пересекал пограничные российские пункты 26 раз. Это были поездки как в Россию (или в оккупированный Крым), так и оттуда. В том числе во время службы в Командовании ВМС Украины. В частности, занимая должность начальника управления надводных и подводных сил Командования ВМС ВС Украины", - говорится в сообщении.

"Телебачення Торонто" направило запрос в ВМС, там заявили, что эту должность Гладкий занимал с 27 февраля 2015 года по 1 января 2016 года.

Также читайте: СБУ не проверяла Гладкого перед назначением начштаба Сил беспилотных систем, - СМИ

За это время он пересекал российский пограничный пункт 8 раз.

По данным расследователей, чаще всего Гладкий пересекал российскую границу до февраля 2015 года, когда был слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. Тогда он пересекал пограничные пункты 18 раз.

"Кроме того, в базе также есть информация о выездах в Россию (или, вероятно, в оккупированный Крым) его жены, Елены Гладкой - 22 пересечения границы в период с 25 октября 2014 по 30 ноября 2015 годов", - добавили там.

Читайте также: У жены начштаба СБС Гладкого российское гражданство, - "слуга народа" Безуглая. ДОКУМЕНТ

Роман Гладкий їздив до РФ
Роман Гладкий їздив до РФ
Роман Гладкий їздив до РФ

Назначение Романа Гладкого в Силы беспилотных систем ВСУ

Напомним, ранее заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого ранее подозревали в госизмене, шпионаже и коррупции.

В Командовании Сил беспилотных систем ВСУ подтвердили, что Роман Гладкий назначен начальником штаба. В Командовании также отметили, что Гладкий в 2018-2019 годах прошел все необходимые проверки СБУ, имеет допуск к работе со сведениями с наивысшей степенью секретности.

2 сентября Комитет по безопасности Верховной Рады принял решение обратиться в СБУ для повторной проверки Гладкого.

СМИ сообщили, что СБУ не проводила проверку Романа Гладкого перед его назначением.

Главнокомандующий ВСУ Сырский принял решение о назначении дополнительной специальной проверки органами СБУ Романа Гладкого.

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила о российском гражданстве у жены Гладкого.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка. ВИДЕО

Автор: 

россия (95502) Гладкий Роман (9)


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Топ комментарии
+51
А той шльопєр що зараз зам завгоспа в опі скільки разів перетинав кордон з московією з 2014 так би мовити теж незавадить знати
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11.09.2024 13:21
+34
Засланий козачок?
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11.09.2024 13:23
+30
навіть,плядь,не дивує.В мене вже окуїватор зламався...
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11.09.2024 13:30
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Страница 2 из 2
Тому варто, по перше, усім включати критичне мислення при отриманні інформації та не поспішати сприймати її за "чисту монету", а по друге надати при вихованні дітей акцент не на енциклопідичні знання, а на вміння пошуку та використання інформації. Що чомусь багато хто вважає "недоліком" західної освіти ставлячи за приклад радянську, у котрій вимагали зубріжку замість розуміння і цим пишались!!! На жаль і досі більшість вчителів викладають свої предмети саме так, по радянському!!!
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11.09.2024 15:08 Ответить
І знов згоден. От, тільки, не можна "включати" те, чого немає...
Думаю, справа не лише в пошуці, це, як раз, нинішні діти зі смартфонами вміють, хоча б, чисто технічно. Справа в фільтруванні інформації на підставі закладеного батьками "що таке добре, що-погано". От тут починається замкнене коло...
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11.09.2024 15:18 Ответить
Ще порахуйте скільки раз майбутній президент тоді перетинав кордон.
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11.09.2024 14:19 Ответить
До дочки в гості їздив
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11.09.2024 14:22 Ответить
Цінний, перевірений кадр: 2019 році Гладкий очолив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК)
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11.09.2024 14:23 Ответить
Не знаю як ви хлопці, але коли я бачу серед зацікавлених у галасі осіб прізвище Безуглої, котра неодноразово довела що не зацікавлена у обороноздатності України, то в мене завжди виникає питання до того, а на чию корись цей галас?!
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11.09.2024 14:31 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 19 грудня 2017 року, всі 75 російських офіцерів, які входили до складу російської сторони СЦКК, виїхали з України та повернулися до РФ, що було офіційно підтверджено Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні та Державною прикордонною службою України. Україна вважає, що російські представники залишили СЦКК для того щоб звинувачувати українських військових у порушенні режиму припинення вогню. У вересні 2014 українське представництво очолив генерал-лейтенант Юрій Думанський. У жовтні його змінив генерал-лейтенант Володимир Аскаров, а у грудні керівником представництва став генерал-майор Олександр Розмазнін. Пізніше представництво очолював генерал-майор Андрій Таран. У серпні 2015 його змінив генерал-майор Борис Кременецький. В 2016 - генерал-майор Радіон Тимошенко, в 2016-2017 - генерал-майор Анатолій Петренко, з 2017 - генерал-майор Богдан Бондар. Що із цим відбувалось за керівництвом ЗЕзидента я не відстежував.
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11.09.2024 14:34 Ответить
Коли йде охота, то щоб не вполювали важака, здають менших по значимості, і создається видимість патріотизму.
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11.09.2024 14:42 Ответить
Це ти "Roman Tok" чи то вважаєш так, чи бажаєш аби вважали, але знов нагадаю - коли я бачу серед зацікавлених у галасі осіб прізвище Безуглої, котра неодноразово довела що не зацікавлена у обороноздатності України, то в мене завжди виникає питання до того, а на чию корись цей галас?!
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11.09.2024 14:54 Ответить

2016 - генерал-майор Радіон Тимошенкоhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-14 [14] ,
в 2016-2017 - генерал-майор https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолій Петренко ,
з 2017 - генерал-майор Богдан Бондар
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11.09.2024 14:53 Ответить
Потужно....
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11.09.2024 14:31 Ответить
Заслане, 1000 відсотків, це робота жирного носатого рмака.
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11.09.2024 14:34 Ответить
А ви сподівалися,шо дЄрьмак генерала Кривоноса призначить!?
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11.09.2024 14:37 Ответить
Ніхто не пригадує, що і нині прикордоники підпорядковані МВС, що з 2014-го року вони були підлеглими Авакова?
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11.09.2024 14:42 Ответить
І що? Вони контролюють перетин кордону але не вирішують самостійно за якими критеріями пропускати громадян, такі рішення приймаються на рівні парламенту, президента, кабінету міністрів а не самим міністром внутрішніх справ. Так деякі злочинці втекли закордон завдяки особистому зверненню керівника ГУР та голови ВР, як і не випускались з країни на вимогу вказаних осіб!
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11.09.2024 15:03 Ответить
Чи може нещасний випадок виправити ситуацію???
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11.09.2024 15:06 Ответить
Із ким, із )(уйлом (воно ж путін)?! Не треба покладатись на випадковість, нехай просичать труси кремлівського пацюка тим самим що для Навального але подвійною дозою!
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11.09.2024 15:11 Ответить
Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни болтающийся между ног маузер.
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11.09.2024 15:07 Ответить
І ти цього не побачив в Зеленського та д'Єрмака в 2019-му?!
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11.09.2024 15:12 Ответить
я все розумію, але поки що виглядає так що усі обвинувачення Гладкого грунтуються на якихось даних невідомо звідки злитой ФСБшної бази "Кордон" і висерів Марьяшкі. Дуже схоже на спробу русні збити призначення кваліфікованої людини, бо журналісти і ЛОМи пропонують довіритись даним русні і її безумній агентессі, а не результатам перевірки СБУ. Все звісно може бути, але впевнений що є аналогічна база і у ДПСУ, було б цікаво її дані побачити
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11.09.2024 15:10 Ответить
Навіть скажу інакше - нехай він перетинав кордон, але нам не сповіщають навіщо, і чи з відома керівництва. А бажають аби це сприймалось саме як "доказ" якоїсь "зради". Тому зауважу що "слуги" наробили "телемарафонів" але чомусь не в змозі надавати інформацію так аби суспільство не могли провокатори типу Безуглої розбурхати! А цим, ясна річ, користуються й кремляді та їх посіпаки котрих надто багато й на цьому ресурсі де ми із вами спілкуємось, та на безлічі інших де із інформаційною гігієною не дуже добре!!!
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11.09.2024 15:23 Ответить
А вас не хвилює з якого дива ним не цікавилось ФСБ на території раші, він же не був простим офіцером.... Якщо дружина мала паспорт і нерухомість в Криму то однозначно що вони туди їздили...

Щодо ДПСУ то є випадки коли проїзджали кордон і ніде не відмічені, спитай в любого заробітчанина що мав 2 паспорти щоб по 90 днів на кожен паспорт бути в ЄС як то працює
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11.09.2024 15:56 Ответить
От тільки розум в тебе біля копчика, як і всіх zebiliv
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11.09.2024 17:06 Ответить
А у крота дЄрьмка інших потужних кандидатів просто нема
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11.09.2024 15:26 Ответить
Пасте Шлаг аутсайдер)))
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11.09.2024 15:49 Ответить
Зе подобных любит
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11.09.2024 16:08 Ответить
Та це КРОТЯКА прям написано на ньому, а його тулять в єдину сферу, де в нас хоть якась перевага.
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11.09.2024 16:24 Ответить
Типо раз в месяц за зарплатой ?!
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11.09.2024 16:31 Ответить
Нет дыма без огня.
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11.09.2024 16:54 Ответить
Він робив вилазки в тил і вбивав чеченців😂
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11.09.2024 16:56 Ответить
Не дивно що ЗМІ пишуть таке -
"09.‎09.‎2024
Піврічний звіт ЦРУ представлений президенту Байдену ‎03.‎06.‎2024 року в розділі IV (Європа, союзники) пункт 3 (Україна) "... the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"

«...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України» "
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11.09.2024 17:19 Ответить
Так а шо не так? Мотався до кацапії звітувати своєму керівництву. То шо не так?
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11.09.2024 17:30 Ответить
Може агент наш?
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11.09.2024 17:38 Ответить
А может он разведчик и ходил, как Арестович, за рашистский кордон за "языком". Гляди еще награду дадут за работу в тылу врага.
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11.09.2024 17:39 Ответить
Посмотрите на рожу и Вам станет все ясно..."защитничек"
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11.09.2024 17:45 Ответить
сушню возил на маскву , потом орехи , что вы дое....сь до чесного офицера ???))))
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11.09.2024 18:17 Ответить
Тут поможе тільки самосуд...бо вже з..бало
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11.09.2024 18:17 Ответить
https://crime-ua.com/node/31701 В Харькове СБУ отловила банкира, работавшего на спецслужбы РФ

Любитель «русского мира» шпионил за Силами обороны и корректировал удары врага по городу.

https://crime-ua.com/node/31694 Бывший нардеп-«регионал» сколотил банду диверсантов, готовивших взрывы и заказные убийства

https://crime-ua.com/news?page=1
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11.09.2024 18:28 Ответить
ЗасланИИй кАзАчок...
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11.09.2024 18:29 Ответить
Так він, як отой плейшнер, з ахентам-абдристовичем??
Мабуть, поки ригоАНАЛИ з ВРУ із сівковичем+деркачем+мертвечуком та ще, з десятками, з їх кодла, на московію літали до прутіна, цей потехеньку, гадив Україні, та готував собі посаду, за «Київ за три дні» і на шашлики??
Щось дуже рясно, обсіли отакі зкацаплені, у системі Державного Укравління державою, в ОПУ, КМУ, ВРУ, серед ДержСекретарів ЦОВВ, суддівської касти??
Можливо, таким чином, прострочений хєрант сигналить Українцям, що час бити на сполох! Бо Оманські обсіли його в ОПУ, як зелені мухи лайно…?
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11.09.2024 18:36 Ответить
це все що треба знати про злочинну бездіяльнисть влади
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11.09.2024 18:46 Ответить
потужна зрада виглядає саме так?
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11.09.2024 18:52 Ответить
Кайданки надягайте и на перехресний допит до єрмака.
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11.09.2024 19:21 Ответить
Да у нас половина верхушки страны колаборанты и малоросы. Чаму тут удивляться.
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11.09.2024 19:59 Ответить
На нари покидька, разом стими,хто його призначив і перевіряв!!!!
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11.09.2024 20:40 Ответить
уже вся кацапня сиди в руководителях Украины, везде русня, фетиш на русню ?
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11.09.2024 20:47 Ответить
А хіба можливо що б ця влада ставила на відповідні посади патріотів України ? тут або колоборант ,або зв'язок з росією як 95 квартал ,та деякі потужні менеджери з ОП.
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11.09.2024 21:05 Ответить
Ну от і все...всіх хто причасний до призначення цього поца, разом з ним...на кисень...нах тут щось ще перевіряти? Черговий баканов/Науменко...а підари, що причетні до призначення і далі кукловодять
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11.09.2024 22:05 Ответить
Журналісти в Україні працюють ліпше любої служби що має забезпечувати безпеку.
Пс
Єрмаку потрібні слухняні а не патріоти
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11.09.2024 22:06 Ответить
Гнида їздила на інструктаж до кацапських кураторів? Хіба у нас в керівництві армією мало агентів ворога, що ще одного мостять?
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11.09.2024 22:11 Ответить
Може жінку вмовляв переїхати з ним.
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11.09.2024 22:47 Ответить
А Безуглая не такая уж и дура, как оказалось.
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11.09.2024 22:27 Ответить
СЕПАРНЯ !!!
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11.09.2024 23:43 Ответить
Изменника, предателя, шпиона, *********** агента расстрелять. Его покровителей повесить, бо они еще хуже и не разоблачены.
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12.09.2024 01:18 Ответить
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