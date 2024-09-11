Начштаба СБС Гладкий в 2014-2015 гг. 26 раз пересекал пограничные пункты РФ, - СМИ

Начальник штаба командования Сил беспилотных систем Роман Гладкий во время службы в Командовании ВМС Украины пересекал российские пограничные пункты.

Об этом сообщает "Телебачення Торонто", передает Цензор.НЕТ.

Так, OSINT-команда в слитой базе ФСБ "Граница" нашла данные о пересечении российской границы Гладким в 2014 и 2015 годах.

"В базе отсутствует информация о конкретных пунктах пропуска, поэтому Гладкий мог ездить в Россию или во временно оккупированный Крым. Но засветился, потому что был внесен в базу при пересечении границы. С 2014 по 2015 год он пересекал пограничные российские пункты 26 раз. Это были поездки как в Россию (или в оккупированный Крым), так и оттуда. В том числе во время службы в Командовании ВМС Украины. В частности, занимая должность начальника управления надводных и подводных сил Командования ВМС ВС Украины", - говорится в сообщении.

"Телебачення Торонто" направило запрос в ВМС, там заявили, что эту должность Гладкий занимал с 27 февраля 2015 года по 1 января 2016 года.

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За это время он пересекал российский пограничный пункт 8 раз.

По данным расследователей, чаще всего Гладкий пересекал российскую границу до февраля 2015 года, когда был слушателем Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. Тогда он пересекал пограничные пункты 18 раз.

"Кроме того, в базе также есть информация о выездах в Россию (или, вероятно, в оккупированный Крым) его жены, Елены Гладкой - 22 пересечения границы в период с 25 октября 2014 по 30 ноября 2015 годов", - добавили там.

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Назначение Романа Гладкого в Силы беспилотных систем ВСУ

Напомним, ранее заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого ранее подозревали в госизмене, шпионаже и коррупции.

В Командовании Сил беспилотных систем ВСУ подтвердили, что Роман Гладкий назначен начальником штаба. В Командовании также отметили, что Гладкий в 2018-2019 годах прошел все необходимые проверки СБУ, имеет допуск к работе со сведениями с наивысшей степенью секретности.

2 сентября Комитет по безопасности Верховной Рады принял решение обратиться в СБУ для повторной проверки Гладкого.

СМИ сообщили, что СБУ не проводила проверку Романа Гладкого перед его назначением.

Главнокомандующий ВСУ Сырский принял решение о назначении дополнительной специальной проверки органами СБУ Романа Гладкого.

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила о российском гражданстве у жены Гладкого.

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