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Новини
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Зеленський про іранські ракети: Отримали інформацію від партнерів, доказів застосування поки немає

Зеленський про іранські ракети

Україна отримала від партнерів інформацію про передачу Іраном балістичних ракет Росії. Наразі доказів застосування цих ракет немає.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції в середу, 11 вересня, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щодо іранських ракет. Ми отримали таку саму інформацію, яку бачили в медіа, без жодних деталей. Деякі деталі щодо кількості трохи більші, ніж є у відкритих джерелах", - сказав очільник держави.

Водночас Зеленський зазначив, що поки немає доказів застосування цих ракет Росією.

"Я можу підтвердити тільки, коли в нас є докази, як це було з Північною Кореєю, і щодо ракет, і щодо використання північнокорейських артилерійських снарядів", - додав президент.

Читайте також: Розрив дипвідносин - це одни з варіантів відповіді на передачу Іраном ракет РФ, - МЗС

Постачання Іраном ракет до Росії

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

Читайте також: ЄС готовий швидко відреагувати на постачання Іраном балістичних ракет Росії, - посол при ООН Ламбрінідіс

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Іран (2030) ракети (4022) росія (65129)


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Топ коментарі
+9
Зюзя 23.02.22: отримали від партнерів інформацію про можливе вторгнення Росії,доказів підготовки до вторгнення у нас,наразі,не має-всі на шашлики!!!
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11.09.2024 18:58
+6
Странно, что не от Буданов получил информацию...
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11.09.2024 18:53
+5
а ти їм зерна ще відправ.
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11.09.2024 18:51
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Поки грім не вдарить, Лох не перехреститься.
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11.09.2024 18:49 Відповісти
Кароч , всі на шашлики ...
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11.09.2024 19:45 Відповісти
Воно думає, що Їх паРаша , для забавки купила, просто подивитися? Коли будуть застосовувати, у ЗЕнелоха точно питати не будуть, хоча у Ермачили запитають, куди краще пульнути.
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11.09.2024 21:03 Відповісти
а ти їм зерна ще відправ.
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11.09.2024 18:51 Відповісти
Знову стара пісенька. Та шо нам дані їхніх розвідок? У нас своя. Нам тут ближче. Поки не вдарять кацапи, ми не повіримо.
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11.09.2024 18:51 Відповісти
Докази прилетять
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11.09.2024 18:52 Відповісти
Странно, что не от Буданов получил информацию...
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11.09.2024 18:53 Відповісти
Тільки хотів написати. На 3 році повномасштабної ці ракеты мав би фіксувати в Астраханський області наш співробітник ГУР
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11.09.2024 18:56 Відповісти
Так можна собі й парний орган відстрелити (я не про ногу якщо що)
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11.09.2024 19:01 Відповісти
Так ти що скептичний як лох прилічний ?
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11.09.2024 18:57 Відповісти
Зюзя 23.02.22: отримали від партнерів інформацію про можливе вторгнення Росії,доказів підготовки до вторгнення у нас,наразі,не має-всі на шашлики!!!
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11.09.2024 18:58 Відповісти
Скільки має загинути українців, щоб ти знайшов докази? Блінкен каже передав, Wall Street Journal, ВВС та Радіо Свобода стерджують що передав, а цьому ідіоту не вистачає доказів . Це розрахунок на себе подібних? То дурні вже обіжралися твоїм "шашликом" в 22 р.
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11.09.2024 19:02 Відповісти
партнёры нагнетают, не обращай внимания, деребань бюджет
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11.09.2024 19:29 Відповісти
Тупе Мудило оманске! Краще б заткнув пельку!
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11.09.2024 20:36 Відповісти
Может пока их к каким-то руснявым ПУ прилаживают. Кто-то в другой новости скептически высказался насчет того, что их повезли в моск.обл., а вполне может быть, что там этим и занимаются.
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11.09.2024 20:38 Відповісти
Когда применят, будет поздно.
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11.09.2024 21:15 Відповісти
Щось π-duke приховує...
Може мутки з іранцями, того й не хоче розривати "дипвідносини" з людожерами
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11.09.2024 22:51 Відповісти
 
 