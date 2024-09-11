Зеленський про іранські ракети: Отримали інформацію від партнерів, доказів застосування поки немає

Україна отримала від партнерів інформацію про передачу Іраном балістичних ракет Росії. Наразі доказів застосування цих ракет немає.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції в середу, 11 вересня, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щодо іранських ракет. Ми отримали таку саму інформацію, яку бачили в медіа, без жодних деталей. Деякі деталі щодо кількості трохи більші, ніж є у відкритих джерелах", - сказав очільник держави.

Водночас Зеленський зазначив, що поки немає доказів застосування цих ракет Росією.

"Я можу підтвердити тільки, коли в нас є докази, як це було з Північною Кореєю, і щодо ракет, і щодо використання північнокорейських артилерійських снарядів", - додав президент.

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Постачання Іраном ракет до Росії

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

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