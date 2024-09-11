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Зеленский об иранских ракетах: Получили информацию от партнеров, доказательств применения пока нет

Зеленський про іранські ракети

Украина получила от партнеров информацию о передаче Ираном баллистических ракет России. Сейчас доказательств применения этих ракет нет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в среду, 11 сентября, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Относительно иранских ракет. Мы получили такую же информацию, которую видели в медиа, без всяких деталей. Некоторые детали по количеству немного больше, чем есть в открытых источниках", - сказал глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что пока нет доказательств применения этих ракет Россией.

"Я могу подтвердить только, когда у нас есть доказательства, как это было с Северной Кореей, и по ракетам, и по использованию северокорейских артиллерийских снарядов", - добавил президент.

Также читайте: Украина готова увеличивать производство оружия, просим партнеров помочь с финансированием, - Зеленский

Поставки Ираном ракет в Россию

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

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Зеленский Владимир (20348) Иран (1795) ракеты (3568) россия (95515)


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Топ комментарии
+9
Зюзя 23.02.22: отримали від партнерів інформацію про можливе вторгнення Росії,доказів підготовки до вторгнення у нас,наразі,не має-всі на шашлики!!!
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11.09.2024 18:58
+6
Странно, что не от Буданов получил информацию...
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11.09.2024 18:53
+5
а ти їм зерна ще відправ.
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11.09.2024 18:51
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Поки грім не вдарить, Лох не перехреститься.
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11.09.2024 18:49 Ответить
Кароч , всі на шашлики ...
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11.09.2024 19:45 Ответить
Воно думає, що Їх паРаша , для забавки купила, просто подивитися? Коли будуть застосовувати, у ЗЕнелоха точно питати не будуть, хоча у Ермачили запитають, куди краще пульнути.
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11.09.2024 21:03 Ответить
а ти їм зерна ще відправ.
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11.09.2024 18:51 Ответить
Знову стара пісенька. Та шо нам дані їхніх розвідок? У нас своя. Нам тут ближче. Поки не вдарять кацапи, ми не повіримо.
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11.09.2024 18:51 Ответить
Докази прилетять
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11.09.2024 18:52 Ответить
Странно, что не от Буданов получил информацию...
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11.09.2024 18:53 Ответить
Тільки хотів написати. На 3 році повномасштабної ці ракеты мав би фіксувати в Астраханський області наш співробітник ГУР
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11.09.2024 18:56 Ответить
Так можна собі й парний орган відстрелити (я не про ногу якщо що)
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11.09.2024 19:01 Ответить
Так ти що скептичний як лох прилічний ?
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11.09.2024 18:57 Ответить
Зюзя 23.02.22: отримали від партнерів інформацію про можливе вторгнення Росії,доказів підготовки до вторгнення у нас,наразі,не має-всі на шашлики!!!
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11.09.2024 18:58 Ответить
Скільки має загинути українців, щоб ти знайшов докази? Блінкен каже передав, Wall Street Journal, ВВС та Радіо Свобода стерджують що передав, а цьому ідіоту не вистачає доказів . Це розрахунок на себе подібних? То дурні вже обіжралися твоїм "шашликом" в 22 р.
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11.09.2024 19:02 Ответить
партнёры нагнетают, не обращай внимания, деребань бюджет
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11.09.2024 19:29 Ответить
Тупе Мудило оманске! Краще б заткнув пельку!
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11.09.2024 20:36 Ответить
Может пока их к каким-то руснявым ПУ прилаживают. Кто-то в другой новости скептически высказался насчет того, что их повезли в моск.обл., а вполне может быть, что там этим и занимаются.
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11.09.2024 20:38 Ответить
Когда применят, будет поздно.
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11.09.2024 21:15 Ответить
Щось π-duke приховує...
Може мутки з іранцями, того й не хоче розривати "дипвідносини" з людожерами
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11.09.2024 22:51 Ответить
 
 