Зеленский об иранских ракетах: Получили информацию от партнеров, доказательств применения пока нет
Украина получила от партнеров информацию о передаче Ираном баллистических ракет России. Сейчас доказательств применения этих ракет нет.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в среду, 11 сентября, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Относительно иранских ракет. Мы получили такую же информацию, которую видели в медиа, без всяких деталей. Некоторые детали по количеству немного больше, чем есть в открытых источниках", - сказал глава государства.
В то же время Зеленский отметил, что пока нет доказательств применения этих ракет Россией.
"Я могу подтвердить только, когда у нас есть доказательства, как это было с Северной Кореей, и по ракетам, и по использованию северокорейских артиллерийских снарядов", - добавил президент.
Поставки Ираном ракет в Россию
Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.
В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.
11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.
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