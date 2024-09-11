Зеленский об иранских ракетах: Получили информацию от партнеров, доказательств применения пока нет

Украина получила от партнеров информацию о передаче Ираном баллистических ракет России. Сейчас доказательств применения этих ракет нет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в среду, 11 сентября, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Относительно иранских ракет. Мы получили такую же информацию, которую видели в медиа, без всяких деталей. Некоторые детали по количеству немного больше, чем есть в открытых источниках", - сказал глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что пока нет доказательств применения этих ракет Россией.

"Я могу подтвердить только, когда у нас есть доказательства, как это было с Северной Кореей, и по ракетам, и по использованию северокорейских артиллерийских снарядов", - добавил президент.

Также читайте: Украина готова увеличивать производство оружия, просим партнеров помочь с финансированием, - Зеленский

Поставки Ираном ракет в Россию

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорватия предоставляет Украине новый пакет военной помощи и 5 млн. евро на восстановление энергетики