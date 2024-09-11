Глава Міноборони Литви Кащюнас вважає, що сили НАТО мають збивати російські дрони над країнами Балтії
Очільник оборонного відомства Литви Лаурінас Кащюнас закликав змінити алгоритм місії НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії. Відповідну заяву він зробив на тлі нещодавнього порушення повітряного простору Латвії дроном РФ.
Про це повідомляє телеканал LRT, інформує Цензор.НЕТ.
"Місія повітряної поліції повинна не лише патрулювати, а й, за необхідності, якщо дозволяє час, скоротити ланцюжок ухвалення рішень на рівні НАТО, щоб вони могли негайно злітати і знищувати безпілотники", - вважає Кащюнас.
За словами міністра, у разі виявлення загрози порушення безпілотником повітряного простору НАТО, інформація про це має швидко передаватись до штаб-квартири Альянсу. Після цього штаб-квартира НАТО має провести оцінку ситуації та визначити, чи є достатньо доказів того, що це саме ворожий безпілотник, а не якийсь інший загублений літак.
І тоді, за словами глави Міноборони Литви, ухвалювати швидке рішення про розгортання літаків повітряної поліції.
"Це певний алгоритм, і його потрібно прискорити", - заявив литовський урядовець.
Відповідаючи на запитання про реакцію Вільнюса у разі порушення повітряного простору країни безпілотником агресора, Кащюнас сказав, що це має бути колективне рішення НАТО.
Нагадаємо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.
У НАТО заявили, що не мають інформації про те, що падіння російського БПЛА на території Латвії було навмисним.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якось країна НАТО (Туреччина) абсолютно самостійно збила кацапський військовий літак...
Щось це НАТО якесь кволе, як дитя недоношене.