УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11299 відвідувачів онлайн
Новини
857 18

Глава Міноборони Литви Кащюнас вважає, що сили НАТО мають збивати російські дрони над країнами Балтії

Глава Міноборони Литви Кащюнас вважає, що сили НАТО мають збивати російські дрони

Очільник оборонного відомства Литви Лаурінас Кащюнас закликав змінити алгоритм місії НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії. Відповідну заяву він зробив на тлі нещодавнього порушення повітряного простору Латвії дроном РФ.

Про це повідомляє телеканал LRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Місія повітряної поліції повинна не лише патрулювати, а й, за необхідності, якщо дозволяє час, скоротити ланцюжок ухвалення рішень на рівні НАТО, щоб вони могли негайно злітати і знищувати безпілотники", - вважає Кащюнас.

За словами міністра, у разі виявлення загрози порушення безпілотником повітряного простору НАТО, інформація про це має швидко передаватись до штаб-квартири Альянсу. Після цього штаб-квартира НАТО має провести оцінку ситуації та визначити, чи є достатньо доказів того, що це саме ворожий безпілотник, а не якийсь інший загублений літак.

І тоді, за словами глави Міноборони Литви, ухвалювати швидке рішення про розгортання літаків повітряної поліції.

"Це певний алгоритм, і його потрібно прискорити", - заявив литовський урядовець.

Читайте також: Латвія викликала главу посольства Росії через знайдений на своїй території "шахед"

Відповідаючи на запитання про реакцію Вільнюса у разі порушення повітряного простору країни безпілотником агресора, Кащюнас сказав, що це має бути колективне рішення НАТО.

Нагадаємо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

У НАТО заявили, що не мають інформації про те, що падіння російського БПЛА на території Латвії було навмисним.

Читайте також: Російським дроном, який упав у Латвії, міг бути "шахед", - Беларускі Гаюн

Автор: 

безпілотник (4148) Литва (2397) росія (65129)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
мабуть вичеркнули, шоб не було ескалації та війни з нато )))
показати весь коментар
11.09.2024 22:08
+3
Нігуя собі - так Литва це ж НАТО - вона шо не може збити дрона
показати весь коментар
11.09.2024 21:59
+3
і не факт, що зберется. бо там потрібно одноголосно проголосувати за похід, а фіцо і орбан будуть проти, а ще шольц та макрон може задю включити...
показати весь коментар
11.09.2024 22:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нігуя собі - так Литва це ж НАТО - вона шо не може збити дрона
показати весь коментар
11.09.2024 21:59 Відповісти
США завалили повітряну китаиську кулю - мабуть не питали добро в Орбана
показати весь коментар
11.09.2024 22:25 Відповісти
ні нізя, а то пуйло нападе!
показати весь коментар
11.09.2024 22:01 Відповісти
А Литва не в НАТО?
показати весь коментар
11.09.2024 22:04 Відповісти
мабуть вичеркнули, шоб не було ескалації та війни з нато )))
показати весь коментар
11.09.2024 22:08 Відповісти
Литва розуміє, що залишиться сам на сам з рашкою, поки нато буде збиратися в ,,похід"!
показати весь коментар
11.09.2024 22:08 Відповісти
і не факт, що зберется. бо там потрібно одноголосно проголосувати за похід, а фіцо і орбан будуть проти, а ще шольц та макрон може задю включити...
показати весь коментар
11.09.2024 22:12 Відповісти
Тобто щоби збити дрона що несе 30кг вибухівки (смерті) потрібне якесь колективне погодження з іншими членами Альянсу? Може ще й консенсусне рішення потрібне? А от якщо Угорщина буде проти?
Якось країна НАТО (Туреччина) абсолютно самостійно збила кацапський військовий літак...
показати весь коментар
11.09.2024 22:17 Відповісти
Бо в Єрдогана є потужна армія та яйця. Він он в союзника пуйла Карабах забрав - пуйло і не писнув.
показати весь коментар
11.09.2024 22:23 Відповісти
Куколди...і оце воєнний блок? Як на мене, то насрано
показати весь коментар
11.09.2024 22:22 Відповісти
можливо НАТО і уника ескалацій, бо при першій же заворушці його члени розбіжаться як миші. Україна повинна поставити питання - якщо не беруть в НАТО, то США повинні відновити ядерний статус України, або в аренду років на 10, або в лендліз! НАТО з США збережуть свій авторитет, а Україна отрима справжню гарантію безпеки! Насправді це багатьох би влаштувало!!!
показати весь коментар
11.09.2024 22:29 Відповісти
Залужный приехал в Киев https://charter97.org/ru/news/2024/9/11/610273/
показати весь коментар
11.09.2024 22:35 Відповісти
Н, да, НАТО таке НАТО, що черепахи Галапагоських островів набагато суворіші і рішучі, і скоріши в прийняті рішень.
Щось це НАТО якесь кволе, як дитя недоношене.
показати весь коментар
11.09.2024 22:46 Відповісти
можливо ми мало знаємо. от наприклад конфлікт НАТО - росія. як мінімум 2 країни альянсу відпадуть - словаки та угри. А ще Турція і Ердоган - гратиме власну гру, можливо навіть вийде з НАТО, бо пуйло йому ближче, а з США постійно суперечки. а там контроль за протоками Босфор та Дарданели. Тому й така "рішучість", бояться зовсім розвалитись. Тому члени НАТО зараз створюють власні альянси.
показати весь коментар
11.09.2024 23:03 Відповісти
Ви тільки вдумайтеся, організація , яка вважає себе найсильнішою військовою силою у світі не здатна збивати ворожі дрони над своєю територією 🤦🤦🤦
показати весь коментар
12.09.2024 04:22 Відповісти
Как так - это ж может привести к эскалации
показати весь коментар
12.09.2024 06:07 Відповісти
 
 