Глава Міноборони Литви Кащюнас вважає, що сили НАТО мають збивати російські дрони над країнами Балтії

Очільник оборонного відомства Литви Лаурінас Кащюнас закликав змінити алгоритм місії НАТО з патрулювання повітряного простору в країнах Балтії. Відповідну заяву він зробив на тлі нещодавнього порушення повітряного простору Латвії дроном РФ.

Про це повідомляє телеканал LRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Місія повітряної поліції повинна не лише патрулювати, а й, за необхідності, якщо дозволяє час, скоротити ланцюжок ухвалення рішень на рівні НАТО, щоб вони могли негайно злітати і знищувати безпілотники", - вважає Кащюнас.

За словами міністра, у разі виявлення загрози порушення безпілотником повітряного простору НАТО, інформація про це має швидко передаватись до штаб-квартири Альянсу. Після цього штаб-квартира НАТО має провести оцінку ситуації та визначити, чи є достатньо доказів того, що це саме ворожий безпілотник, а не якийсь інший загублений літак.

І тоді, за словами глави Міноборони Литви, ухвалювати швидке рішення про розгортання літаків повітряної поліції.

"Це певний алгоритм, і його потрібно прискорити", - заявив литовський урядовець.

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Відповідаючи на запитання про реакцію Вільнюса у разі порушення повітряного простору країни безпілотником агресора, Кащюнас сказав, що це має бути колективне рішення НАТО.

Нагадаємо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

У НАТО заявили, що не мають інформації про те, що падіння російського БПЛА на території Латвії було навмисним.

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