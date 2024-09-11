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Глава Минобороны Литвы Кащюнас считает, что силы НАТО должны сбивать российские дроны над странами Балтии.

Глава Міноборони Литви Кащюнас вважає, що сили НАТО мають збивати російські дрони

Глава оборонного ведомства Литвы Лауринас Кащюнас призвал изменить алгоритм миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии. Соответствующее заявление он сделал на фоне недавнего нарушения воздушного пространства Латвии дроном РФ.

Об этом сообщает телеканал LRT, информирует Цензор.НЕТ.

"Миссия воздушной полиции должна не только патрулировать, но и, при необходимости, если позволяет время, сократить цепочку принятия решений на уровне НАТО, чтобы они могли немедленно взлетать и уничтожать беспилотники", - считает Кащюнас.

По словам министра, в случае выявления угрозы нарушения беспилотником воздушного пространства НАТО, информация об этом должна быстро передаваться в штаб-квартиру Альянса. После этого штаб-квартира НАТО должна провести оценку ситуации и определить, есть ли достаточно доказательств того, что это именно вражеский беспилотник, а не какой-то другой потерянный самолет.

И тогда, по словам главы Минобороны Литвы, принимать быстрое решение о развертывании самолетов воздушной полиции.

"Это определенный алгоритм, и его нужно ускорить", - заявил литовский чиновник.

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Отвечая на вопрос о реакции Вильнюса в случае нарушения воздушного пространства страны беспилотником агрессора, Кащюнас сказал, что это должно быть коллективное решение НАТО.

Напомним, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.

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беспилотник (3586) Литва (2460) россия (95515)


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Топ комментарии
+5
мабуть вичеркнули, шоб не було ескалації та війни з нато )))
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11.09.2024 22:08
+3
Нігуя собі - так Литва це ж НАТО - вона шо не може збити дрона
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11.09.2024 21:59
+3
і не факт, що зберется. бо там потрібно одноголосно проголосувати за похід, а фіцо і орбан будуть проти, а ще шольц та макрон може задю включити...
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11.09.2024 22:12
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Нігуя собі - так Литва це ж НАТО - вона шо не може збити дрона
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11.09.2024 21:59 Ответить
США завалили повітряну китаиську кулю - мабуть не питали добро в Орбана
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11.09.2024 22:25 Ответить
ні нізя, а то пуйло нападе!
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11.09.2024 22:01 Ответить
А Литва не в НАТО?
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11.09.2024 22:04 Ответить
мабуть вичеркнули, шоб не було ескалації та війни з нато )))
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11.09.2024 22:08 Ответить
Литва розуміє, що залишиться сам на сам з рашкою, поки нато буде збиратися в ,,похід"!
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11.09.2024 22:08 Ответить
і не факт, що зберется. бо там потрібно одноголосно проголосувати за похід, а фіцо і орбан будуть проти, а ще шольц та макрон може задю включити...
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11.09.2024 22:12 Ответить
Тобто щоби збити дрона що несе 30кг вибухівки (смерті) потрібне якесь колективне погодження з іншими членами Альянсу? Може ще й консенсусне рішення потрібне? А от якщо Угорщина буде проти?
Якось країна НАТО (Туреччина) абсолютно самостійно збила кацапський військовий літак...
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11.09.2024 22:17 Ответить
Бо в Єрдогана є потужна армія та яйця. Він он в союзника пуйла Карабах забрав - пуйло і не писнув.
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11.09.2024 22:23 Ответить
Куколди...і оце воєнний блок? Як на мене, то насрано
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11.09.2024 22:22 Ответить
можливо НАТО і уника ескалацій, бо при першій же заворушці його члени розбіжаться як миші. Україна повинна поставити питання - якщо не беруть в НАТО, то США повинні відновити ядерний статус України, або в аренду років на 10, або в лендліз! НАТО з США збережуть свій авторитет, а Україна отрима справжню гарантію безпеки! Насправді це багатьох би влаштувало!!!
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11.09.2024 22:29 Ответить
Залужный приехал в Киев https://charter97.org/ru/news/2024/9/11/610273/
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11.09.2024 22:35 Ответить
Н, да, НАТО таке НАТО, що черепахи Галапагоських островів набагато суворіші і рішучі, і скоріши в прийняті рішень.
Щось це НАТО якесь кволе, як дитя недоношене.
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11.09.2024 22:46 Ответить
можливо ми мало знаємо. от наприклад конфлікт НАТО - росія. як мінімум 2 країни альянсу відпадуть - словаки та угри. А ще Турція і Ердоган - гратиме власну гру, можливо навіть вийде з НАТО, бо пуйло йому ближче, а з США постійно суперечки. а там контроль за протоками Босфор та Дарданели. Тому й така "рішучість", бояться зовсім розвалитись. Тому члени НАТО зараз створюють власні альянси.
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11.09.2024 23:03 Ответить
Ви тільки вдумайтеся, організація , яка вважає себе найсильнішою військовою силою у світі не здатна збивати ворожі дрони над своєю територією 🤦🤦🤦
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12.09.2024 04:22 Ответить
Как так - это ж может привести к эскалации
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12.09.2024 06:07 Ответить
 
 