Глава Минобороны Литвы Кащюнас считает, что силы НАТО должны сбивать российские дроны над странами Балтии.

Глава оборонного ведомства Литвы Лауринас Кащюнас призвал изменить алгоритм миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии. Соответствующее заявление он сделал на фоне недавнего нарушения воздушного пространства Латвии дроном РФ.

Об этом сообщает телеканал LRT, информирует Цензор.НЕТ.

"Миссия воздушной полиции должна не только патрулировать, но и, при необходимости, если позволяет время, сократить цепочку принятия решений на уровне НАТО, чтобы они могли немедленно взлетать и уничтожать беспилотники", - считает Кащюнас.

По словам министра, в случае выявления угрозы нарушения беспилотником воздушного пространства НАТО, информация об этом должна быстро передаваться в штаб-квартиру Альянса. После этого штаб-квартира НАТО должна провести оценку ситуации и определить, есть ли достаточно доказательств того, что это именно вражеский беспилотник, а не какой-то другой потерянный самолет.

И тогда, по словам главы Минобороны Литвы, принимать быстрое решение о развертывании самолетов воздушной полиции.

"Это определенный алгоритм, и его нужно ускорить", - заявил литовский чиновник.

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Отвечая на вопрос о реакции Вильнюса в случае нарушения воздушного пространства страны беспилотником агрессора, Кащюнас сказал, что это должно быть коллективное решение НАТО.

Напомним, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.

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