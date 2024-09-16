Від початку року надійшла 421 скарга щодо порушення мовного закону в інтернеті, - Кремінь

Від початку 2024 року до Офісу Уповноваженого із захисту державної мови надійшла 421 скарга щодо порушення мовного законодавства в інтернеті, що майже на 50% менше, ніж за цей самий період у 2023 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Вимоги Закону щодо державної мови в інтернеті

Зокрема, він нагадав, що інтернет-представництва (в тому числі, веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, медіа, зареєстрованих в Україні, а також суб’єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та зареєстровані в Україні, виконуються державною мовою. Поряд з версією інтернет-представництв, виконаних державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами.

Так, із 16 липня 2022 року версія інтернет-представництва державною мовою повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватися за замовчуванням для користувачів в Україні.

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Дотримання мовного законодавства

Кремінь зазначив, що протягом двох років дії цієї норми закону величезна кількість інтернет-ресурсів створили повноцінну українську версію, яка завантажується за замовчуванням, та виконали всі законодавчі вимоги.

У 2024 році за скаргами громадян було розпочато 161 захід державного контролю стосовно суб’єктів господарювання, які вдалося встановити. Більшість інтернет-ресурсів на момент проведення заходів державного контролю усунули порушення мовного закону.

Станом на 10 вересня 2024 року вже винесено 49 попереджень та накладено 16 штрафів за порушення 27 статті (за відсутність українськомовної версії сайту або за завантаження сайту за замовчуванням недержавною мовою).

Також Кремінь зауважив, що достатньо великою залишається частка інтернет-ресурсів, які в порушення норм законів "Про захист прав споживачів", "Про електронну комерцію" та Податкового кодексу не оприлюднюють на сайті свої реєстраційні відомості (найменування та місцезнаходження, код ЄДРПОУ), що ускладнює притягнення порушників до відповідальності.

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"Щодо тих інтернет-представництв, відносно яких не вдалося встановити суб’єкт господарювання, я постійно звертаюсь до Національної поліції України та Державної податкової служби України для встановлення порушників та притягнення їх до відповідальності. І тільки штрафом за порушення мовного законодавства вони вже не обійдуться", - додав Кремінь.

Крім того, мовний омбудсмен запевнив, що по кожному з повідомлень про порушення в інтернет-мережі проводиться відповідна робота, і якщо факти підтверджуються, порушника встановлено, то його можуть притягнути до адміністративої відповідальності: попередження або штраф.

Він зазначив, що деякі з порушників вже отримали підвищені штрафи за повторне порушення.

Штрафи за порушення вимог Закону щодо державної мови в інтернеті

16 липня 2022 року набули чинності статті 188-52 та 188-53 Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими за порушення вимог Закону щодо державної мови в мережі інтернет порушники можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності із накладенням штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн) або попередження, якщо порушення вчинене вперше.

За повторне протягом року порушення - штраф у розмірі від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 – 11 900 грн).

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