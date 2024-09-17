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Шольц вважає, що слід "вивчати можливості" щодо переговорів з Росією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Слід наразі вивчити всі варіанти пошуку шляхів для встановлення миру в Україні.

Про це заявив журналістам канцлер Олаф Шольц після зустрічі з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим в Астані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія напала на Україну. Тому Німеччина, як і багато інших країн світу, підтримує Україну. Так воно є і так залишиться, щоб країна могла захистити себе, захистити свою цілісність і суверенітет. Але нам також зрозуміло, що в той же час залишається необхідним вивчати можливості відкриття мирного розвитку", - сказав Шольц.

Він нагадав про численні конференції, включно з великою мирною конференцією у Швейцарії, яка також завершилася спільною думкою, що має бути ще одна конференція за участю Росії.

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"Зараз настав час подивитися, що відбувається. Але для мене зрозуміло, що це не працює: Росія навпаки зараз усе продовжує - продовжує війну і продовжує атакувати Україну з величезною агресією… Ніколи не слід ігнорувати, … що саме Росія не тільки почала війну, але й продовжує її і може в будь-який час зробити свій внесок у те, щоб вона закінчилася тим, що Росія припинить свою агресію", - сказав канцлер.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині пропонують створити контактну групу для переговорів між Україною та РФ. Своєю чергою, Шольц вважає, що настав момент для перемовин про справедливий мир для України.

Автор: 

Шольц Олаф (1136) переговори з Росією (1086)


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Топ коментарі
+9
"Нельзя договариваться о мире с теми, кто пришёл тебя убивать " (Голда Меир )

Чомусь Голді я довіряю більше, аніж Шольцу...
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17.09.2024 15:14
+6
Изучай, пока они на Новой Земле макет рейхстага построят и бухнут по нему 150 кт. Вместе с макетами Лондана и Вашингтона. https://x.com/igor_stenin/status/1835749153919406542

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17.09.2024 14:05
+4
Невже ковбасники й досі думають , що життя знову може бути таким , як перед війною ?
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17.09.2024 14:26
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Изучай, пока они на Новой Земле макет рейхстага построят и бухнут по нему 150 кт. Вместе с макетами Лондана и Вашингтона. https://x.com/igor_stenin/status/1835749153919406542

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17.09.2024 14:05 Відповісти
Шольц вважає, що слід "вивчати можливості" щодо переговорів з Росією

Мгм.
А замолоду мені здавалися писдуватими вчені, які вивчали, скажімо, життя інфузорій або хробаків.
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17.09.2024 14:20 Відповісти
Невже ковбасники й досі думають , що життя знову може бути таким , як перед війною ?
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17.09.2024 14:26 Відповісти
Всім насрати. Ця влада зміниться наступного року. Потрібно починати працювати з ХДС.
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17.09.2024 14:39 Відповісти
Наступна буде така сама ...
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17.09.2024 15:48 Відповісти
Пишуть що це тур Шольца по Середній Азії для залучення мігрантів до Німеччини.
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17.09.2024 14:32 Відповісти
недовивчили можливості в свій час...

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17.09.2024 15:06 Відповісти
"Нельзя договариваться о мире с теми, кто пришёл тебя убивать " (Голда Меир )

Чомусь Голді я довіряю більше, аніж Шольцу...
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17.09.2024 15:14 Відповісти
Чувак, переговори стануть більш вирогідними коли в Україні будуть Тауруси, Атакамси, F16, Абрамси і Томагавки в належній кількості... Ну чому ви такі тупі???????
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17.09.2024 15:22 Відповісти
А на що ви сподівались ?..Шольц...то є Шольц.
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17.09.2024 15:46 Відповісти
Шольц має вивчити маршрут слідування за російським кораблем!
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17.09.2024 16:41 Відповісти
Такаж дешева хвойда, як і Меркель. Яка зараз встромила собі яхик в дупу
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17.09.2024 17:18 Відповісти
Я б дуже здивувався, якби герр Шольц перестав... шольцити.
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17.09.2024 21:24 Відповісти
Не той тепер німець.
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17.09.2024 21:57 Відповісти
 
 