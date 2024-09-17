Шольц вважає, що слід "вивчати можливості" щодо переговорів з Росією
Слід наразі вивчити всі варіанти пошуку шляхів для встановлення миру в Україні.
Про це заявив журналістам канцлер Олаф Шольц після зустрічі з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим в Астані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Росія напала на Україну. Тому Німеччина, як і багато інших країн світу, підтримує Україну. Так воно є і так залишиться, щоб країна могла захистити себе, захистити свою цілісність і суверенітет. Але нам також зрозуміло, що в той же час залишається необхідним вивчати можливості відкриття мирного розвитку", - сказав Шольц.
Він нагадав про численні конференції, включно з великою мирною конференцією у Швейцарії, яка також завершилася спільною думкою, що має бути ще одна конференція за участю Росії.
"Зараз настав час подивитися, що відбувається. Але для мене зрозуміло, що це не працює: Росія навпаки зараз усе продовжує - продовжує війну і продовжує атакувати Україну з величезною агресією… Ніколи не слід ігнорувати, … що саме Росія не тільки почала війну, але й продовжує її і може в будь-який час зробити свій внесок у те, щоб вона закінчилася тим, що Росія припинить свою агресію", - сказав канцлер.
Раніше повідомлялося, що у Німеччині пропонують створити контактну групу для переговорів між Україною та РФ. Своєю чергою, Шольц вважає, що настав момент для перемовин про справедливий мир для України.
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Мгм.
А замолоду мені здавалися писдуватими вчені, які вивчали, скажімо, життя інфузорій або хробаків.
Чомусь Голді я довіряю більше, аніж Шольцу...