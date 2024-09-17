Шольц считает, что следует "изучать возможности" относительно переговоров с Россией

Следует сейчас изучить все варианты поиска путей для установления мира в Украине.

Об этом заявил журналистам канцлер Олаф Шольц после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия напала на Украину. Поэтому Германия, как и многие другие страны мира, поддерживает Украину. Так оно есть и так останется, чтобы страна могла защитить себя, защитить свою целостность и суверенитет. Но нам также понятно, что в то же время остается необходимым изучать возможности открытия мирного развития", - сказал Шольц.

Он напомнил о многочисленных конференциях, включая большую мирную конференцию в Швейцарии, которая также завершилась общим мнением, что должна быть еще одна конференция с участием России.

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"Сейчас пришло время посмотреть, что происходит. Но для меня понятно, что это не работает: Россия наоборот сейчас все продолжает - продолжает войну и продолжает атаковать Украину с огромной агрессией... Никогда не следует игнорировать, ... что именно Россия не только начала войну, но и продолжает ее и может в любое время сделать свой вклад в то, чтобы она закончилась тем, что Россия прекратит свою агрессию", - сказал канцлер.

Ранее сообщалось, что в Германии предлагают создать контактную группу для переговоров между Украиной и РФ. В свою очередь, Шольц считает, что настал момент для переговоров о справедливом мире для Украины.