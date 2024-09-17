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Шольц считает, что следует "изучать возможности" относительно переговоров с Россией

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Следует сейчас изучить все варианты поиска путей для установления мира в Украине.

Об этом заявил журналистам канцлер Олаф Шольц после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия напала на Украину. Поэтому Германия, как и многие другие страны мира, поддерживает Украину. Так оно есть и так останется, чтобы страна могла защитить себя, защитить свою целостность и суверенитет. Но нам также понятно, что в то же время остается необходимым изучать возможности открытия мирного развития", - сказал Шольц.

Он напомнил о многочисленных конференциях, включая большую мирную конференцию в Швейцарии, которая также завершилась общим мнением, что должна быть еще одна конференция с участием России.

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"Сейчас пришло время посмотреть, что происходит. Но для меня понятно, что это не работает: Россия наоборот сейчас все продолжает - продолжает войну и продолжает атаковать Украину с огромной агрессией... Никогда не следует игнорировать, ... что именно Россия не только начала войну, но и продолжает ее и может в любое время сделать свой вклад в то, чтобы она закончилась тем, что Россия прекратит свою агрессию", - сказал канцлер.

Ранее сообщалось, что в Германии предлагают создать контактную группу для переговоров между Украиной и РФ. В свою очередь, Шольц считает, что настал момент для переговоров о справедливом мире для Украины.

Автор: 

Шольц Олаф (906) переговоры с Россией (966)


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Топ комментарии
+9
"Нельзя договариваться о мире с теми, кто пришёл тебя убивать " (Голда Меир )

Чомусь Голді я довіряю більше, аніж Шольцу...
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17.09.2024 15:14
+6
Изучай, пока они на Новой Земле макет рейхстага построят и бухнут по нему 150 кт. Вместе с макетами Лондана и Вашингтона. https://x.com/igor_stenin/status/1835749153919406542

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17.09.2024 14:05
+4
Невже ковбасники й досі думають , що життя знову може бути таким , як перед війною ?
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17.09.2024 14:26
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Изучай, пока они на Новой Земле макет рейхстага построят и бухнут по нему 150 кт. Вместе с макетами Лондана и Вашингтона. https://x.com/igor_stenin/status/1835749153919406542

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17.09.2024 14:05 Ответить
Шольц вважає, що слід "вивчати можливості" щодо переговорів з Росією

Мгм.
А замолоду мені здавалися писдуватими вчені, які вивчали, скажімо, життя інфузорій або хробаків.
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17.09.2024 14:20 Ответить
Невже ковбасники й досі думають , що життя знову може бути таким , як перед війною ?
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17.09.2024 14:26 Ответить
Всім насрати. Ця влада зміниться наступного року. Потрібно починати працювати з ХДС.
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17.09.2024 14:39 Ответить
Наступна буде така сама ...
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17.09.2024 15:48 Ответить
Пишуть що це тур Шольца по Середній Азії для залучення мігрантів до Німеччини.
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17.09.2024 14:32 Ответить
недовивчили можливості в свій час...

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17.09.2024 15:06 Ответить
"Нельзя договариваться о мире с теми, кто пришёл тебя убивать " (Голда Меир )

Чомусь Голді я довіряю більше, аніж Шольцу...
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17.09.2024 15:14 Ответить
Чувак, переговори стануть більш вирогідними коли в Україні будуть Тауруси, Атакамси, F16, Абрамси і Томагавки в належній кількості... Ну чому ви такі тупі???????
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17.09.2024 15:22 Ответить
А на що ви сподівались ?..Шольц...то є Шольц.
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17.09.2024 15:46 Ответить
Шольц має вивчити маршрут слідування за російським кораблем!
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17.09.2024 16:41 Ответить
Такаж дешева хвойда, як і Меркель. Яка зараз встромила собі яхик в дупу
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17.09.2024 17:18 Ответить
Я б дуже здивувався, якби герр Шольц перестав... шольцити.
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17.09.2024 21:24 Ответить
Не той тепер німець.
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17.09.2024 21:57 Ответить
 
 