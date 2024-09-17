Речник МЗС Тихий закликав світ не пов’язувати підозрюваного в імовірному замаху на Трампа з Україною

У Міністерстві закордонних справ України закликали світову спільноту утримуватись від штучної прив'язки підозрюваного у ймовірному замаху на кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа Раяна Веслі Роута, попри те, що цей чоловік підтримував Україну у війні проти РФ.

Відповідну заяву під час брифінгу у вівторок, 17 вересня, зробив речник українського МЗС Георгій Тихий, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Так, ми бачимо з новин, що підозрюваний раніше публічно підтримував Україну. Але, подивіться, є сотні мільйонів людей у Сполучених Штатах, які підтримують Україну. І очевидно, що це різноманітна група людей. Ми закликаємо всіх утриматися від штучної прив'язки дій підозрюваного до України", - сказав речник зовнішньополітичного відомства.

Тихий наголосив, що Україна рішуче засуджує цей "злочинний акт і всі форми політичного насильства".

Також речник МЗС заявив, що підозрюваний в імовірному замаху на Трампа не має жодних зв'язків з українськими державними установами та ніколи не воював за Україну.

"Ми раді, що підозрюваного було затримано так швидко, і хочемо підкреслити, що він не має жодних зв'язків з українськими державними установами та ніколи не воював за Україну у складі Інтернаціонального легіону або інших підрозділів ЗСУ", - додав Тихий.

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Ймовірна спроба замаху на Трампа 15 вересня

Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент не постраждав.

Незабаром стало відомо, що ймовірного підозрюваного затримали. Ним виявився 58-річний Райан Веслі Рут, який є прихильником України та раніше активно критикував республіканця.

Нині цей інцидент розслідує ФБР.

Згодом з'явилась інформація, що Федеральні прокурори висунули кримінальні звинувачення 58-річному Раяну Рауту, якого затримали за підозрою в імовірній спробі замаху на 45-го президента США Дональда Трампа. Щоправда, звинувачення не пов'язані з ймовірним замахом.

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