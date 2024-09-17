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Речник МЗС Тихий закликав світ не пов’язувати підозрюваного в імовірному замаху на Трампа з Україною

Речник МЗС Тихий про підозрюваного в імовірному замаху на Трампа

У Міністерстві закордонних справ України закликали світову спільноту утримуватись від штучної прив'язки підозрюваного у ймовірному замаху на кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа Раяна Веслі Роута, попри те, що цей чоловік підтримував Україну у війні проти РФ.

Відповідну заяву під час брифінгу у вівторок, 17 вересня, зробив речник українського МЗС Георгій Тихий, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Так, ми бачимо з новин, що підозрюваний раніше публічно підтримував Україну. Але, подивіться, є сотні мільйонів людей у Сполучених Штатах, які підтримують Україну. І очевидно, що це різноманітна група людей. Ми закликаємо всіх утриматися від штучної прив'язки дій підозрюваного до України", - сказав речник зовнішньополітичного відомства.

Тихий наголосив, що Україна рішуче засуджує цей "злочинний акт і всі форми політичного насильства".

Також речник МЗС заявив, що підозрюваний в імовірному замаху на Трампа не має жодних зв'язків з українськими державними установами та ніколи не воював за Україну.

"Ми раді, що підозрюваного було затримано так швидко, і хочемо підкреслити, що він не має жодних зв'язків з українськими державними установами та ніколи не воював за Україну у складі Інтернаціонального легіону або інших підрозділів ЗСУ", - додав Тихий.

Читайте також: Замах на Трампа: Міжнародний легіон ГУР заперечив, що підозрюваний служив у них

Ймовірна спроба замаху на Трампа 15 вересня

Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент не постраждав.

Незабаром стало відомо, що ймовірного підозрюваного затримали. Ним виявився 58-річний Райан Веслі Рут, який є прихильником України та раніше активно критикував республіканця.

Нині цей інцидент розслідує ФБР.

Згодом з'явилась інформація, що Федеральні прокурори висунули кримінальні звинувачення 58-річному Раяну Рауту, якого затримали за підозрою в імовірній спробі замаху на 45-го президента США Дональда Трампа. Щоправда, звинувачення не пов'язані з ймовірним замахом.

Читайте також: Трамп вважає, що замахи на нього відбувались "через риторику Байдена та Гарріс"

Автор: 

МЗС (4123) замах (547) Трамп Дональд (5635)


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саме так і було, як речник каже !
це НЕ ми !
це - цей дядько з племені туарегів буданга

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17.09.2024 19:29 Відповісти
https://babel.ua/texts/110912-rayana-rauta-yakogo-pidozryuyut-u-zamahu-na-trampa-nazivayut-prihilnikom-ukrajini-tak-i-bulo-a-potim-vin-u-niy-rozcharuvavsya-nazvav-ukrajinciv-nevdyachnimi-komunistami-i-napisav-pro-ce-knigu-os-pro-s Тут почитай :
Коротко: https://t.me/dmitriy_chekalkyn/18983 Дмитро Чекалкин
Буданга там ні до чого
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17.09.2024 20:17 Відповісти
навіть читати не буду, бо написав "ради красного словца":

буданга з острова Чунга-Чанга, туарег
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17.09.2024 21:04 Відповісти
Справді, "підозрюваний раніше публічно підтримував Україну"(с)
І навіть приїздив в Київ в 2022-му роіі з метою вступити в Іноземний легіон ЗСУ.
Але його не прийняли. Сказали - "з такими переконаннями, і по віку нам не підходиш".
Тоді він написав книгу, в якій вже звинувачував Україну.

Так що такий-сякий стосунок до України він має. Лі Харві Освальд мав до совка куди тісніший...
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17.09.2024 20:13 Відповісти
еге ж, на Мінськом трахторном вкалував по-чьорному
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17.09.2024 21:05 Відповісти
 
 