Спикер МИД Тихий призвал мир не связывать подозреваемого в вероятном покушении на Трампа с Украиной

В Министерстве иностранных дел Украины призвали мировое сообщество воздерживаться от искусственной привязки подозреваемого в вероятном покушении на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Райана Уэсли Роута, несмотря на то, что этот человек поддерживал Украину в войне против РФ.

Соответствующее заявление во время брифинга во вторник, 17 сентября, сделал спикер украинского МИД Георгий Тихий, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Да, мы видим из новостей, что подозреваемый ранее публично поддерживал Украину. Но, посмотрите, есть сотни миллионов людей в Соединенных Штатах, которые поддерживают Украину. И очевидно, что это разнообразная группа людей. Мы призываем всех воздержаться от искусственной привязки действий подозреваемого к Украине", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Тихий подчеркнул, что Украина решительно осуждает этот "преступный акт и все формы политического насилия".

Также спикер МИД заявил, что подозреваемый в вероятном покушении на Трампа не имеет никаких связей с украинскими государственными учреждениями и никогда не воевал за Украину.

"Мы рады, что подозреваемый был задержан так быстро, и хотим подчеркнуть, что он не имеет никаких связей с украинскими государственными учреждениями и никогда не воевал за Украину в составе Интернационального легиона или других подразделений ВСУ", - добавил Тихий.

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Вероятная попытка покушения на Трампа 15 сентября

Напомним, в воскресенье, 15 сентября, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент не пострадал.

Вскоре стало известно, что вероятного подозреваемого задержали. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, который является сторонником Украины и ранее активно критиковал республиканца.

Сейчас этот инцидент расследует ФБР.

Впоследствии появилась информация, что Федеральные прокуроры выдвинули уголовные обвинения 58-летнему Райану Рауту, которого задержали по подозрению в вероятной попытке покушения на 45-го президента США Дональда Трампа. Правда, обвинения не связаны с вероятным покушением.

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