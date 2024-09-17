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Спикер МИД Тихий призвал мир не связывать подозреваемого в вероятном покушении на Трампа с Украиной

Речник МЗС Тихий про підозрюваного в імовірному замаху на Трампа

В Министерстве иностранных дел Украины призвали мировое сообщество воздерживаться от искусственной привязки подозреваемого в вероятном покушении на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Райана Уэсли Роута, несмотря на то, что этот человек поддерживал Украину в войне против РФ.

Соответствующее заявление во время брифинга во вторник, 17 сентября, сделал спикер украинского МИД Георгий Тихий, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Да, мы видим из новостей, что подозреваемый ранее публично поддерживал Украину. Но, посмотрите, есть сотни миллионов людей в Соединенных Штатах, которые поддерживают Украину. И очевидно, что это разнообразная группа людей. Мы призываем всех воздержаться от искусственной привязки действий подозреваемого к Украине", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Тихий подчеркнул, что Украина решительно осуждает этот "преступный акт и все формы политического насилия".

Также спикер МИД заявил, что подозреваемый в вероятном покушении на Трампа не имеет никаких связей с украинскими государственными учреждениями и никогда не воевал за Украину.

"Мы рады, что подозреваемый был задержан так быстро, и хотим подчеркнуть, что он не имеет никаких связей с украинскими государственными учреждениями и никогда не воевал за Украину в составе Интернационального легиона или других подразделений ВСУ", - добавил Тихий.

Читайте также: Покушение на Трампа: Международный легион ГУР отрицает, что подозреваемый служил у них

Вероятная попытка покушения на Трампа 15 сентября

Напомним, в воскресенье, 15 сентября, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент не пострадал.

Вскоре стало известно, что вероятного подозреваемого задержали. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, который является сторонником Украины и ранее активно критиковал республиканца.

Сейчас этот инцидент расследует ФБР.

Впоследствии появилась информация, что Федеральные прокуроры выдвинули уголовные обвинения 58-летнему Райану Рауту, которого задержали по подозрению в вероятной попытке покушения на 45-го президента США Дональда Трампа. Правда, обвинения не связаны с вероятным покушением.

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Автор: 

МИД (6950) покушение (1034) Трамп Дональд (5219)


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саме так і було, як речник каже !
це НЕ ми !
це - цей дядько з племені туарегів буданга

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17.09.2024 19:29 Ответить
https://babel.ua/texts/110912-rayana-rauta-yakogo-pidozryuyut-u-zamahu-na-trampa-nazivayut-prihilnikom-ukrajini-tak-i-bulo-a-potim-vin-u-niy-rozcharuvavsya-nazvav-ukrajinciv-nevdyachnimi-komunistami-i-napisav-pro-ce-knigu-os-pro-s Тут почитай :
Коротко: https://t.me/dmitriy_chekalkyn/18983 Дмитро Чекалкин
Буданга там ні до чого
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17.09.2024 20:17 Ответить
навіть читати не буду, бо написав "ради красного словца":

буданга з острова Чунга-Чанга, туарег
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17.09.2024 21:04 Ответить
Справді, "підозрюваний раніше публічно підтримував Україну"(с)
І навіть приїздив в Київ в 2022-му роіі з метою вступити в Іноземний легіон ЗСУ.
Але його не прийняли. Сказали - "з такими переконаннями, і по віку нам не підходиш".
Тоді він написав книгу, в якій вже звинувачував Україну.

Так що такий-сякий стосунок до України він має. Лі Харві Освальд мав до совка куди тісніший...
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17.09.2024 20:13 Ответить
еге ж, на Мінськом трахторном вкалував по-чьорному
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17.09.2024 21:05 Ответить
 
 