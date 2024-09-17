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Новини
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Шойгу прибув до Ірану, щоб передати послання від Путіна, - ЗМІ

Шойгу прибув до Ірану

Ексміністр оборони РФ та чинний секретар Ради безпеки Сергій Шойгу прибув із неоголошеним візитом до Ірану.

Про це пише іранське державне агентство IRNA, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Шойгу прибув туди за дорученням диктатора РФ Володимира Путіна для виконання домовленостей, які були досягнуті під час візиту секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Акбара Ахмадіана до Санкт-Петербурга.

В Ірані Шойгу зустрівся із секретарем Вищої ради нацбезпеки Ірану та президентом країни Масудом Пезешкіяном. Останньому, як зазначає IRNA, Шойгу передав послання від Путіна.

Нагадаємо, що минулого тижня  Шойгу зустрічався із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Пхеньяні.

Також додамо, що візит Шойгу до Ірану відбувся на тлі нещодавньої передачі Тегераном Росії іранських балістичних ракет.

Читайте також: Президент Ірану Пезешкіан у жовтні укладе з Путіним угоду про "всеосяжну співпрацю", - Reuters

Постачання Іраном ракет до РФ

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

Читайте також: Іран не постачав зброю Росії, - президент Пезешкіян

Автор: 

візит (1585) Іран (2032) Шойгу Сергій (626)


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Топ коментарі
+11
Пейджер взяв?))

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17.09.2024 21:49
+9
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17.09.2024 21:40
+4
Він зара в запої
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17.09.2024 22:09
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17.09.2024 21:40 Відповісти
Якщо любімая жена путіна Шойга секретар якоїсь там хєрні, то де поділи ядєрного рембо дімона мєдвєдєва?😂
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17.09.2024 21:45 Відповісти
Заараз Захід як вріже по візиту дюже глибокою стурбованістю.. о третіх віників будете памятати!!!
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17.09.2024 21:57 Відповісти
Він зара в запої
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17.09.2024 22:09 Відповісти
Пейджер взяв?))

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17.09.2024 21:49 Відповісти
забув, курва !!! В больницы попало уже более 1 тыс. пострадавших

Ближневосточные СМИ сообщают информацию, граничащую с фантастикой. По их данным, на ливанской и сирийской территориях наблюдается множество взрывов, связанных с электронными приборами.
С мест передают, что сотни индивидуальных устройств связи (говорят, что это пейджеры) членов проиранской группировки «Хезболла» начали одновременно самопроизвольно взрываться во многих районах Ливана и Сирии. Значительная часть ранений связана с оторванными верхними конечностями (кисти рук) и фаланг пальцев, осколочными повреждениями брюшной и паховой областей.
Нужно отметить, что пейджер - приемник персонального вызова - предок современных мобильных телефонов и смартфонов. Он постоянно находится в режиме «прослушивания» эфира и отклика на сообщения, поступающие на его уникальный номер с радиопередатчика пейджинговой сети.
По одной из версий, израильские спецслужбы взломали коммуникационные устройства и осуществили их дистанционный подрыв. За резонансной кибератакой якобы стоит подразделение 8200 радиоэлектронной разведки Армии обороны Израиля
В больницы попало уже более 1 тыс. пострадавших. Есть подозрения, что это масштабная операция по выводу из строя функционеров и командования «Хезболлы» перед началом наземной атаки АОИ на юге Ливана. Члены «Хезболлы» использовали пейджеры, так как там сообщения вроде бы сложнее перехватить. Среди пострадавших оказался даже посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани - пейджер взорвался у него прямо в руке.
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17.09.2024 21:52 Відповісти
Excellent. 👍
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17.09.2024 21:58 Відповісти
похоже на инфо туфту - коды взломать, конечно, возможно, а взрываться там чему? особенно с отрывом конечностей...
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18.09.2024 01:00 Відповісти
у мене такий був в 90-х... таке ще е десь?
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17.09.2024 22:36 Відповісти
🤣
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17.09.2024 22:40 Відповісти
А що зробили США і Європа щоб цьому запобігти? Аж ніфуя...
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17.09.2024 21:57 Відповісти
могли б шойгу замінувати...
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17.09.2024 22:13 Відповісти
нічого...
найвеличніший в світі буба тільки спомігся майже відбитися свома 4ма пунктами і то не точно...
хто вам мозок повисосував?
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17.09.2024 22:19 Відповісти
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17.09.2024 22:09 Відповісти
посолка шайга передав
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17.09.2024 22:15 Відповісти
Як і в випадку з Північною Кореєю - держави-ізгої через торгівлю з Росією отримують новітні військові технології і техніку.

Іран відправив на орбіту дослідницький супутник за допомогою ракети, побудованої аерокосмічним відділом Корпусу вартових ісламської революції, повідомило 14 вересня державне інформаційне агентство IRNA.

У повідомленні йдеться, що супутник Chamran-1 має вагу 60 кілограмів і успішно досяг 550-кілометрової орбіти в космосі. У січні Іран заявив, що успішно запустив у космос три супутники за допомогою ракети.
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17.09.2024 22:15 Відповісти
Може б пощастило як з Раісі...
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17.09.2024 22:19 Відповісти
Напевне поїхав сказати щоб на ракетах ставили наліпки ''зроблено на кацапії''.
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17.09.2024 22:20 Відповісти
Шойгу прибув ...бо х* йла, не встигли розморозити ....
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17.09.2024 22:42 Відповісти
ермак поддерживает? а зеленский? иначе трупаки
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17.09.2024 22:42 Відповісти
Пейджер Motorola не забув взяти? Дімону Алкогольєвічу подарували пейджер🤣🤣🤣 чекаємо новини
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17.09.2024 22:48 Відповісти
в першой армії світу зброя закінчилась?! поїхав клянчити
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17.09.2024 23:41 Відповісти
а электронная почта? на худой конец факс...не?
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18.09.2024 01:01 Відповісти
Х....як завжди нахамило, на цей раз в Баку. Рушники мовчати не стали, пригрозили. Х....включило задню, послало особистого шамана з вісточкою - ви нас нє так понялі, ми харошиє....
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18.09.2024 06:50 Відповісти
 
 