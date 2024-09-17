Шойгу прибув до Ірану, щоб передати послання від Путіна, - ЗМІ
Ексміністр оборони РФ та чинний секретар Ради безпеки Сергій Шойгу прибув із неоголошеним візитом до Ірану.
Про це пише іранське державне агентство IRNA, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Шойгу прибув туди за дорученням диктатора РФ Володимира Путіна для виконання домовленостей, які були досягнуті під час візиту секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Акбара Ахмадіана до Санкт-Петербурга.
В Ірані Шойгу зустрівся із секретарем Вищої ради нацбезпеки Ірану та президентом країни Масудом Пезешкіяном. Останньому, як зазначає IRNA, Шойгу передав послання від Путіна.
Нагадаємо, що минулого тижня Шойгу зустрічався із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Пхеньяні.
Також додамо, що візит Шойгу до Ірану відбувся на тлі нещодавньої передачі Тегераном Росії іранських балістичних ракет.
Постачання Іраном ракет до РФ
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.
У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.
Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.
11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.
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Ближневосточные СМИ сообщают информацию, граничащую с фантастикой. По их данным, на ливанской и сирийской территориях наблюдается множество взрывов, связанных с электронными приборами.
С мест передают, что сотни индивидуальных устройств связи (говорят, что это пейджеры) членов проиранской группировки «Хезболла» начали одновременно самопроизвольно взрываться во многих районах Ливана и Сирии. Значительная часть ранений связана с оторванными верхними конечностями (кисти рук) и фаланг пальцев, осколочными повреждениями брюшной и паховой областей.
Нужно отметить, что пейджер - приемник персонального вызова - предок современных мобильных телефонов и смартфонов. Он постоянно находится в режиме «прослушивания» эфира и отклика на сообщения, поступающие на его уникальный номер с радиопередатчика пейджинговой сети.
По одной из версий, израильские спецслужбы взломали коммуникационные устройства и осуществили их дистанционный подрыв. За резонансной кибератакой якобы стоит подразделение 8200 радиоэлектронной разведки Армии обороны Израиля
В больницы попало уже более 1 тыс. пострадавших. Есть подозрения, что это масштабная операция по выводу из строя функционеров и командования «Хезболлы» перед началом наземной атаки АОИ на юге Ливана. Члены «Хезболлы» использовали пейджеры, так как там сообщения вроде бы сложнее перехватить. Среди пострадавших оказался даже посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани - пейджер взорвался у него прямо в руке.
найвеличніший в світі буба тільки спомігся майже відбитися свома 4ма пунктами і то не точно...
хто вам мозок повисосував?
Іран відправив на орбіту дослідницький супутник за допомогою ракети, побудованої аерокосмічним відділом Корпусу вартових ісламської революції, повідомило 14 вересня державне інформаційне агентство IRNA.
У повідомленні йдеться, що супутник Chamran-1 має вагу 60 кілограмів і успішно досяг 550-кілометрової орбіти в космосі. У січні Іран заявив, що успішно запустив у космос три супутники за допомогою ракети.