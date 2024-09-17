Шойгу прибув до Ірану, щоб передати послання від Путіна, - ЗМІ

Ексміністр оборони РФ та чинний секретар Ради безпеки Сергій Шойгу прибув із неоголошеним візитом до Ірану.

Про це пише іранське державне агентство IRNA, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Шойгу прибув туди за дорученням диктатора РФ Володимира Путіна для виконання домовленостей, які були досягнуті під час візиту секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Акбара Ахмадіана до Санкт-Петербурга.

В Ірані Шойгу зустрівся із секретарем Вищої ради нацбезпеки Ірану та президентом країни Масудом Пезешкіяном. Останньому, як зазначає IRNA, Шойгу передав послання від Путіна.

Нагадаємо, що минулого тижня Шойгу зустрічався із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Пхеньяні.

Також додамо, що візит Шойгу до Ірану відбувся на тлі нещодавньої передачі Тегераном Росії іранських балістичних ракет.

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Постачання Іраном ракет до РФ

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

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