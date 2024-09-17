Шойгу прибыл в Иран, чтобы передать послание от Путина, - СМИ

Экс-министр обороны РФ и действующий секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу прибыл с необъявленным визитом в Иран.

Об этом пишет иранское государственное агентство IRNA, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Шойгу прибыл туда по поручению диктатора РФ Владимира Путина для выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время визита секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара Ахмадиана в Санкт-Петербург.

В Иране Шойгу встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана и президентом страны Масудом Пезешкияном. Последнему, как отмечает IRNA, Шойгу передал послание от Путина.

Напомним, что на прошлой неделе Шойгу встречался с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

Также добавим, что визит Шойгу в Иран состоялся на фоне недавней передачи Тегераном России иранских баллистических ракет.

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Поставки Ираном ракет в РФ

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

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