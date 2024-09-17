Шойгу прибыл в Иран, чтобы передать послание от Путина, - СМИ
Экс-министр обороны РФ и действующий секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу прибыл с необъявленным визитом в Иран.
Об этом пишет иранское государственное агентство IRNA, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Шойгу прибыл туда по поручению диктатора РФ Владимира Путина для выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время визита секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара Ахмадиана в Санкт-Петербург.
В Иране Шойгу встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана и президентом страны Масудом Пезешкияном. Последнему, как отмечает IRNA, Шойгу передал послание от Путина.
Напомним, что на прошлой неделе Шойгу встречался с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне.
Также добавим, что визит Шойгу в Иран состоялся на фоне недавней передачи Тегераном России иранских баллистических ракет.
Поставки Ираном ракет в РФ
Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.
В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.
11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.
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Ближневосточные СМИ сообщают информацию, граничащую с фантастикой. По их данным, на ливанской и сирийской территориях наблюдается множество взрывов, связанных с электронными приборами.
С мест передают, что сотни индивидуальных устройств связи (говорят, что это пейджеры) членов проиранской группировки «Хезболла» начали одновременно самопроизвольно взрываться во многих районах Ливана и Сирии. Значительная часть ранений связана с оторванными верхними конечностями (кисти рук) и фаланг пальцев, осколочными повреждениями брюшной и паховой областей.
Нужно отметить, что пейджер - приемник персонального вызова - предок современных мобильных телефонов и смартфонов. Он постоянно находится в режиме «прослушивания» эфира и отклика на сообщения, поступающие на его уникальный номер с радиопередатчика пейджинговой сети.
По одной из версий, израильские спецслужбы взломали коммуникационные устройства и осуществили их дистанционный подрыв. За резонансной кибератакой якобы стоит подразделение 8200 радиоэлектронной разведки Армии обороны Израиля
В больницы попало уже более 1 тыс. пострадавших. Есть подозрения, что это масштабная операция по выводу из строя функционеров и командования «Хезболлы» перед началом наземной атаки АОИ на юге Ливана. Члены «Хезболлы» использовали пейджеры, так как там сообщения вроде бы сложнее перехватить. Среди пострадавших оказался даже посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани - пейджер взорвался у него прямо в руке.
найвеличніший в світі буба тільки спомігся майже відбитися свома 4ма пунктами і то не точно...
хто вам мозок повисосував?
Іран відправив на орбіту дослідницький супутник за допомогою ракети, побудованої аерокосмічним відділом Корпусу вартових ісламської революції, повідомило 14 вересня державне інформаційне агентство IRNA.
У повідомленні йдеться, що супутник Chamran-1 має вагу 60 кілограмів і успішно досяг 550-кілометрової орбіти в космосі. У січні Іран заявив, що успішно запустив у космос три супутники за допомогою ракети.