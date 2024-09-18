Правоохоронці розслідують понад 2300 кримінальних проваджень щодо обстрілів РФ цивільної та критичної інфраструктури, - Офіс Генпрокурора

Слідчі Служби безпеки України проводять досудове розслідування у 2389 кримінальних провадженнях щодо обстрілів цивільної та критичної інфраструктури України, здійснених Російською Федерацією.

Про це повідомив заступник Голови Служби безпеки України Сергій Наумюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Зазначається, що у понад 360 кримінальних провадженнях досліджуються обставини вчинення цілеспрямованих атак РФ на українські лікарні.

Міжнародне гуманітарне право категорично забороняє будь-які напади на медичні заклади, які є об’єктами цивільної інфраструктури.

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За словами Наумюка, Росія з перших днів повномасштабного вторгнення свідомо та систематично здійснює атаки на українські медичні заклади, грубо порушуючи міжнародне гуманітарне право.

Найбільш зухвалим та резонансним злочином правоохоронці назвати ракетний обстріл дитячої лікарні "Охматдит" 8 липня 2024 року, в результаті якого загинули 2 людини, серед яких – дитячий лікар-нефролог. Ще 35 осіб, зокрема 9 дітей, отримали поранення. За даним фактом Головне слідче управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора проводить досудове розслідування.

У рамках цього розслідування СБУ повідомила про підозру тодішньому командувачу дальньої авіації військово-повітряних сил Російської Федерації, причетному до організації атаки на дитячу лікарню, додали в Офісі генпрокурора.

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