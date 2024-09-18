Правоохранители расследуют более 2300 уголовных производств по обстрелам РФ гражданской и критической инфраструктуры, - Офис Генпрокурора
Следователи Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование в 2389 уголовных производствах по обстрелам гражданской и критической инфраструктуры Украины, осуществленных Российской Федерацией.
Об этом сообщил заместитель Председателя Службы безопасности Украины Сергей Наумюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Отмечается, что в более 360 уголовных производствах исследуются обстоятельства совершения целенаправленных атак РФ на украинские больницы.
Международное гуманитарное право категорически запрещает любые нападения на медицинские учреждения, которые являются объектами гражданской инфраструктуры.
По словам Наумюка, Россия с первых дней полномасштабного вторжения сознательно и систематически осуществляет атаки на украинские медицинские учреждения, грубо нарушая международное гуманитарное право.
Наиболее дерзким и резонансным преступлением правоохранители назвать ракетный обстрел детской больницы "Охматдет" 8 июля 2024 года, в результате которого погибли 2 человека, среди которых - детский врач-нефролог. Еще 35 человек, в том числе 9 детей, получили ранения. По данному факту Главное следственное управление СБУ под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора проводит досудебное расследование.
В рамках этого расследования СБУ сообщила о подозрении тогдашнему командующему дальней авиации военно-воздушных сил Российской Федерации, причастному к организации атаки на детскую больницу, добавили в Офисе генпрокурора.
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