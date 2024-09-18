Правоохранители расследуют более 2300 уголовных производств по обстрелам РФ гражданской и критической инфраструктуры, - Офис Генпрокурора

Следователи Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование в 2389 уголовных производствах по обстрелам гражданской и критической инфраструктуры Украины, осуществленных Российской Федерацией.

Об этом сообщил заместитель Председателя Службы безопасности Украины Сергей Наумюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что в более 360 уголовных производствах исследуются обстоятельства совершения целенаправленных атак РФ на украинские больницы.

Международное гуманитарное право категорически запрещает любые нападения на медицинские учреждения, которые являются объектами гражданской инфраструктуры.

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По словам Наумюка, Россия с первых дней полномасштабного вторжения сознательно и систематически осуществляет атаки на украинские медицинские учреждения, грубо нарушая международное гуманитарное право.

Наиболее дерзким и резонансным преступлением правоохранители назвать ракетный обстрел детской больницы "Охматдет" 8 июля 2024 года, в результате которого погибли 2 человека, среди которых - детский врач-нефролог. Еще 35 человек, в том числе 9 детей, получили ранения. По данному факту Главное следственное управление СБУ под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора проводит досудебное расследование.

В рамках этого расследования СБУ сообщила о подозрении тогдашнему командующему дальней авиации военно-воздушных сил Российской Федерации, причастному к организации атаки на детскую больницу, добавили в Офисе генпрокурора.

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