Столтенберг заявив, що не вірить у червоні лінії Путіна щодо далекобійних ударів ЗСУ по території РФ: НАТО не буде стороною конфлікту

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скептично оцінив погрози диктатора РФ Володимира Путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по Росії західною зброєю.

Про це він сказав в інтерв’ю The Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Столтенберг заявив, що у разі, якщо союзники дадуть Україні дозвіл завдавати ударів по території Росії, це не означатиме, що Альян буде стороною конфлікту.

"Північна Корея та Іран надають значну військову підтримку і постачають ракети, безпілотники до Росії, не стаючи при цьому безпосередньою стороною конфлікту", - зазначив генсек.

На його думку, відповідний дозвіл для України не буде червоною лінією, як стверджує керманич Росії Путін.

Стотенберг також зазначив, що у своїх заявах російський диктатор неодноразово говорив про червоні лінії, але він не пішов на ескалацію, оскільки розуміє, що НАТО є найсильнішим військовим альянсом у світі.

"Путін і раніше говорив про червоні лінії, і він не пішов на ескалацію, що також означало б безпосереднє залучення союзників по НАТО до конфлікту. Він не зробив цього, тому що усвідомлює, що НАТО є найсильнішим військовим альянсом у світі", - сказав Столтенберг.

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Дозвіл на удари по військових цілях на території Росії

Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

Після завершення переговорів між президентом США Джо Байденом та з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, обидва лідери заявили що й далі підтримуватимуть Україну в її протистоянні російській агресії. Проте рішення щодо дозволу Україні бити по території РФ не прийнято.

Хоча видання The Guardian повідомило, що Велика Британія та США дозволили бити Storm Shadow по Росії, але поки не готові оголосити про це.

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