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Новости Война
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Столтенберг заявил, что не верит в красные линии Путина относительно дальнобойных ударов ВСУ по территории РФ: НАТО не будет стороной конфликта

Столтенберг про дозвіл Україні бити вглиб РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг скептически оценил угрозы диктатора РФ Владимира Путина на фоне дискуссий о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по России западным оружием.

Об этом он сказал в интервью The Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Столтенберг заявил, что в случае, если союзники дадут Украине разрешение наносить удары по территории России, это не будет означать, что Альянс будет стороной конфликта.

"Северная Корея и Иран оказывают значительную военную поддержку и поставляют ракеты, беспилотники в Россию, не становясь при этом непосредственной стороной конфликта", - отметил генсек.

По его мнению, соответствующее разрешение для Украины не будет красной линией, как утверждает руководитель России Путин.

Стотенберг также отметил, что в своих заявлениях российский диктатор неоднократно говорил о красных линиях, но он не пошел на эскалацию, поскольку понимает, что НАТО является сильнейшим военным альянсом в мире.

"Путин и раньше говорил о красных линиях, и он не пошел на эскалацию, что также означало бы непосредственное вовлечение союзников по НАТО в конфликт. Он не сделал этого, потому что осознает, что НАТО является сильнейшим военным альянсом в мире", - сказал Столтенберг.

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Разрешение на удары по военным целям на территории России

Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

После завершения переговоров между президентом США Джо Байденом и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, оба лидера заявили, что и дальше будут поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии. Однако решение о разрешении Украине бить по территории РФ не принято.

Хотя издание The Guardian сообщило, что Великобритания и США разрешили бить Storm Shadow по России, но пока не готовы объявить об этом.

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Автор: 

НАТО (9984) путин владимир (31270) угрозы (851) Столтенберг Йенс (1620)


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Якшо НАТО не вірить - то чого немає дозволу?
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18.09.2024 20:59 Ответить
А захоплення російської території - це не червона лінія...
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18.09.2024 21:02 Ответить
Я Столтенберг!

Я завжди знав правду-
А її не казав...

Брали Крим-
Я ридав, псуючи помаду...
І був вражений наповал...

Бо рот був зайнятий...
І зад...

Але тепер я вільний!
І все, що завгодно...
Зроблю Україні...
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18.09.2024 21:05 Ответить
авжеж, сьогоді весь світ побачив "грибочок" в рашці і спитав себе: "що, таки да ?"
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18.09.2024 21:06 Ответить
нато-мыльный пузырь
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18.09.2024 21:07 Ответить
Этот трусишка Столтенберг уже заколебал своей мантрой: "не допустить эскалации, не допустить эскалации.." Если бы вместо него в январе 2022 года был бы другой генеральный секретарь НАТО, настоящий мужик - то, возможно, эта война не началась бы..
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18.09.2024 21:28 Ответить
"видання що Велика Британія та США дозволили бити Storm Shadow по Росії, але поки не готові оголосити про це" - а навіщо комусь про щось оголошувати взагалі? Це тристороння домовленість, іншим нема чого пхати свого носа і взагалі про щось знати.
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18.09.2024 21:30 Ответить
Авжеж не буде стороною конфлікту, бо ви кип'ятком дзюрите при розмові про далекобійне озброєння і дозволи лупити по мордору
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18.09.2024 21:33 Ответить
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18.09.2024 21:55 Ответить
 
 