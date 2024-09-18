Столтенберг заявил, что не верит в красные линии Путина относительно дальнобойных ударов ВСУ по территории РФ: НАТО не будет стороной конфликта
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг скептически оценил угрозы диктатора РФ Владимира Путина на фоне дискуссий о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по России западным оружием.
Об этом он сказал в интервью The Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Столтенберг заявил, что в случае, если союзники дадут Украине разрешение наносить удары по территории России, это не будет означать, что Альянс будет стороной конфликта.
"Северная Корея и Иран оказывают значительную военную поддержку и поставляют ракеты, беспилотники в Россию, не становясь при этом непосредственной стороной конфликта", - отметил генсек.
По его мнению, соответствующее разрешение для Украины не будет красной линией, как утверждает руководитель России Путин.
Стотенберг также отметил, что в своих заявлениях российский диктатор неоднократно говорил о красных линиях, но он не пошел на эскалацию, поскольку понимает, что НАТО является сильнейшим военным альянсом в мире.
"Путин и раньше говорил о красных линиях, и он не пошел на эскалацию, что также означало бы непосредственное вовлечение союзников по НАТО в конфликт. Он не сделал этого, потому что осознает, что НАТО является сильнейшим военным альянсом в мире", - сказал Столтенберг.
Разрешение на удары по военным целям на территории России
Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.
Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".
Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".
После завершения переговоров между президентом США Джо Байденом и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, оба лидера заявили, что и дальше будут поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии. Однако решение о разрешении Украине бить по территории РФ не принято.
Хотя издание The Guardian сообщило, что Великобритания и США разрешили бить Storm Shadow по России, но пока не готовы объявить об этом.
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