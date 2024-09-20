Наступного тижня всьоме зустрінусь із Зеленським, прихильність до України є непохитною, - Гарріс
Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила про прихильність до українського народу напередодні зустрічі із Володимиром Зеленським.
Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Наступного тижня в Білому домі я всьоме зустрінуся з президентом України Зеленським. Ми з президентом Байденом чітко заявили: наша прихильність українському народу, який бореться за свою свободу, непохитна", - наголосила Гарріс.
Раніше у Білому домі заявили, що Джо Байден та Камала Гарріс зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським 26 вересня.
Володимир Зеленський заявляв, що планує представити Байдену, Гарріс та Трампу план перемоги України.
Топ коментарі
+10 Вася Путлер
показати весь коментар20.09.2024 16:17
+4 Ihor S.
показати весь коментар20.09.2024 16:07
+3 саша паламарчук
показати весь коментар20.09.2024 16:20
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Будь ласка, зачекайте...
Назвіть ,хоч одного,президента США жіночої статі ?
Вас тут катма!
А ти б цінували за те..?
В заголовку ви пишите непохитність до України, а в тексті до українського народу.
Постіть пряму мову, бо Україна це не тільки народ але і політичне керівництво.
І коли Гарріс каже українському народу то вона дає чітко зрозуміти кого підтримує.
Прийміть це до уваги.
- разрушенные украинские города,
- 10 млн. беженцев, -
- десятки тысяч убитых украинцев .......