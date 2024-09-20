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Зеленський (22411) Гарріс (127)

Наступного тижня всьоме зустрінусь із Зеленським, прихильність до України є непохитною, - Гарріс

Гарріс заявила, що прихильна до України

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила про прихильність до українського народу напередодні зустрічі із Володимиром Зеленським.

Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Наступного тижня в Білому домі я всьоме зустрінуся з президентом України Зеленським. Ми з президентом Байденом чітко заявили: наша прихильність українському народу, який бореться за свою свободу, непохитна", - наголосила Гарріс.

Раніше у Білому домі заявили, що Джо Байден та Камала Гарріс зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським 26 вересня.

Володимир Зеленський заявляв, що планує представити Байдену, Гарріс та Трампу план перемоги України.

Читайте: Союзники Гарріс розміщують у ключових штатах рекламу з підтримкою України, - Politico

Автор: 
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Топ коментарі
+10
один піздьож . едина підтримка України це атакамси , томагавки та дозвіл бити їми по всієї теріторіїї кацапстану . + еальні сакції відкючення РФ від інтернету . остальноое белий шум як гоориться
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20.09.2024 16:17
+4
Підтримуемо і голосуемо за Гарріс
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20.09.2024 16:07
+3
хочеш наркомана в живу побачити?
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20.09.2024 16:20
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перед виборами...Трамп ...навіть з дупи, може викрисати благодатний вогонь
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20.09.2024 16:06 Відповісти
Не допоможе рижому ніщо ,навіть прихильність ботоксного надодіда на болотах .
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20.09.2024 16:10 Відповісти
пане Хочу у вас спитати...
Назвіть ,хоч одного,президента США жіночої статі ?
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20.09.2024 16:14 Відповісти
Для вас Моніка Левінскі
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20.09.2024 16:34 Відповісти
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20.09.2024 16:41 Відповісти
Підтримуемо і голосуемо за Гарріс
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20.09.2024 16:07 Відповісти
Ви ? в Штатах ?..ну то так...А ми яким чином ?
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20.09.2024 16:12 Відповісти
Переконуйти знакомих,трампістів які проживають в США.Іх тут хватае серед вихідців з Украіни.
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20.09.2024 16:34 Відповісти
Ты небось за зеленского голосовал? Хватило 4 лет байдена-харрис чтобы не голосовать за это лайно ни при каких обстоятельствах.
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20.09.2024 21:44 Відповісти
Для чого тормоз ти , як я міг голосувати за Зе коли знаходжуся не в Україні? Так я виступав на цьому сайті проти нього коли 90% тут лили Г на Порошенка . Сьогодні під час війни , я Його підтримую !Він себе показав більше.. чим я міг навіть подумати. А ти щось маєш проти?………………?
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21.09.2024 00:05 Відповісти
"Гаррис" участия в выборах не принимает.
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20.09.2024 17:24 Відповісти
трампісти - фас!
Вас тут катма!
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20.09.2024 16:13 Відповісти
один піздьож . едина підтримка України це атакамси , томагавки та дозвіл бити їми по всієї теріторіїї кацапстану . + еальні сакції відкючення РФ від інтернету . остальноое белий шум як гоориться
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20.09.2024 16:17 Відповісти
Сім раз .... "3.14сюн" може не просто грати на піаніно? А - це за весь період презіка...
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20.09.2024 16:19 Відповісти
хочеш наркомана в живу побачити?
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20.09.2024 16:20 Відповісти
Коли твій трамп обіцяв прийняти Україну до НАТО?
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20.09.2024 16:39 Відповісти
А, тобто ти проти США взагалі. Отже, кацап.
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20.09.2024 16:54 Відповісти
Зеля муситиме цілувати дві дупи. До того ж він має певним чином запевнити Трампа, що його зад йому більш довподоби
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20.09.2024 16:34 Відповісти
Головне що буде цілувати?, )))))а те що це допомога найбільша Украіні, пенсіі, виплата військович і вчителям, снаряди..
А ти б цінували за те..?
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20.09.2024 17:01 Відповісти
да хоть 20 раз, народ гибнет, пуйло прет, чиновники тырят
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20.09.2024 17:02 Відповісти
Дякуємо за підтримку Камала !,
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20.09.2024 17:05 Відповісти
Але зброї у вас вже немає.
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20.09.2024 17:09 Відповісти
Навіщо нам зброя, коли Єрмак з нами !
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20.09.2024 20:03 Відповісти
Ну в плані зустрічей, обговорень, заяв і т.д., простіше кажучи - балабольства - нинішній адміністрації США рівних немає. І деякі хочуть ще 5 років "непохитної підтримки" на словах і копійчаної на ділі.
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20.09.2024 17:52 Відповісти
Хочу запитати автора цього посту.
В заголовку ви пишите непохитність до України, а в тексті до українського народу.
Постіть пряму мову, бо Україна це не тільки народ але і політичне керівництво.
І коли Гарріс каже українському народу то вона дає чітко зрозуміти кого підтримує.
Прийміть це до уваги.
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20.09.2024 18:16 Відповісти
Пока, ,,поддержка,, Украины, Байден-Харис:
- разрушенные украинские города,
- 10 млн. беженцев, -
- десятки тысяч убитых украинцев .......
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20.09.2024 19:59 Відповісти
Найщиріші співчуття Гарріс!
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20.09.2024 21:53 Відповісти
 
 