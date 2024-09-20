Наступного тижня всьоме зустрінусь із Зеленським, прихильність до України є непохитною, - Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила про прихильність до українського народу напередодні зустрічі із Володимиром Зеленським.

Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Наступного тижня в Білому домі я всьоме зустрінуся з президентом України Зеленським. Ми з президентом Байденом чітко заявили: наша прихильність українському народу, який бореться за свою свободу, непохитна", - наголосила Гарріс.

Раніше у Білому домі заявили, що Джо Байден та Камала Гарріс зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським 26 вересня.

Володимир Зеленський заявляв, що планує представити Байдену, Гарріс та Трампу план перемоги України.

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