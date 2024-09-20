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Зеленский (19029) Харрис (122)

На следующей неделе седьмой раз встречусь с Зеленским, благосклонность к Украине непреклонна, - Харрис

Гарріс заявила, що прихильна до України

Вице-президент США Камала Харрис заявила о приверженности к украинскому народу накануне встречи с Владимиром Зеленским.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"На следующей неделе в Белом доме я седьмой раз встречусь с президентом Украины Зеленским. Мы с президентом Байденом четко заявили: наша приверженность украинскому народу, который борется за свою свободу, непоколебима", - подчеркнула Харрис.

Ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден и Камала Харрис встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября.

Владимир Зеленский заявлял, что планирует представить Байдену, Харрис и Трампу план победы Украины.

Читайте: Союзники Харрис размещают в ключевых штатах рекламу с поддержкой Украины, - Politico
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Топ комментарии
+10
один піздьож . едина підтримка України це атакамси , томагавки та дозвіл бити їми по всієї теріторіїї кацапстану . + еальні сакції відкючення РФ від інтернету . остальноое белий шум як гоориться
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20.09.2024 16:17
+4
Підтримуемо і голосуемо за Гарріс
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20.09.2024 16:07
+3
хочеш наркомана в живу побачити?
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20.09.2024 16:20
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перед виборами...Трамп ...навіть з дупи, може викрисати благодатний вогонь
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20.09.2024 16:06 Ответить
Не допоможе рижому ніщо ,навіть прихильність ботоксного надодіда на болотах .
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20.09.2024 16:10 Ответить
пане Хочу у вас спитати...
Назвіть ,хоч одного,президента США жіночої статі ?
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20.09.2024 16:14 Ответить
Для вас Моніка Левінскі
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20.09.2024 16:34 Ответить
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20.09.2024 16:41 Ответить
Підтримуемо і голосуемо за Гарріс
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20.09.2024 16:07 Ответить
Ви ? в Штатах ?..ну то так...А ми яким чином ?
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20.09.2024 16:12 Ответить
Переконуйти знакомих,трампістів які проживають в США.Іх тут хватае серед вихідців з Украіни.
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20.09.2024 16:34 Ответить
Ты небось за зеленского голосовал? Хватило 4 лет байдена-харрис чтобы не голосовать за это лайно ни при каких обстоятельствах.
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20.09.2024 21:44 Ответить
Для чого тормоз ти , як я міг голосувати за Зе коли знаходжуся не в Україні? Так я виступав на цьому сайті проти нього коли 90% тут лили Г на Порошенка . Сьогодні під час війни , я Його підтримую !Він себе показав більше.. чим я міг навіть подумати. А ти щось маєш проти?………………?
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21.09.2024 00:05 Ответить
"Гаррис" участия в выборах не принимает.
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20.09.2024 17:24 Ответить
трампісти - фас!
Вас тут катма!
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20.09.2024 16:13 Ответить
один піздьож . едина підтримка України це атакамси , томагавки та дозвіл бити їми по всієї теріторіїї кацапстану . + еальні сакції відкючення РФ від інтернету . остальноое белий шум як гоориться
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20.09.2024 16:17 Ответить
Сім раз .... "3.14сюн" може не просто грати на піаніно? А - це за весь період презіка...
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20.09.2024 16:19 Ответить
хочеш наркомана в живу побачити?
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20.09.2024 16:20 Ответить
Коли твій трамп обіцяв прийняти Україну до НАТО?
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20.09.2024 16:39 Ответить
А, тобто ти проти США взагалі. Отже, кацап.
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20.09.2024 16:54 Ответить
Зеля муситиме цілувати дві дупи. До того ж він має певним чином запевнити Трампа, що його зад йому більш довподоби
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20.09.2024 16:34 Ответить
Головне що буде цілувати?, )))))а те що це допомога найбільша Украіні, пенсіі, виплата військович і вчителям, снаряди..
А ти б цінували за те..?
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20.09.2024 17:01 Ответить
да хоть 20 раз, народ гибнет, пуйло прет, чиновники тырят
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20.09.2024 17:02 Ответить
Дякуємо за підтримку Камала !,
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20.09.2024 17:05 Ответить
Але зброї у вас вже немає.
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20.09.2024 17:09 Ответить
Навіщо нам зброя, коли Єрмак з нами !
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20.09.2024 20:03 Ответить
Ну в плані зустрічей, обговорень, заяв і т.д., простіше кажучи - балабольства - нинішній адміністрації США рівних немає. І деякі хочуть ще 5 років "непохитної підтримки" на словах і копійчаної на ділі.
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20.09.2024 17:52 Ответить
Хочу запитати автора цього посту.
В заголовку ви пишите непохитність до України, а в тексті до українського народу.
Постіть пряму мову, бо Україна це не тільки народ але і політичне керівництво.
І коли Гарріс каже українському народу то вона дає чітко зрозуміти кого підтримує.
Прийміть це до уваги.
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20.09.2024 18:16 Ответить
Пока, ,,поддержка,, Украины, Байден-Харис:
- разрушенные украинские города,
- 10 млн. беженцев, -
- десятки тысяч убитых украинцев .......
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20.09.2024 19:59 Ответить
Найщиріші співчуття Гарріс!
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20.09.2024 21:53 Ответить
 
 