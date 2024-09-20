На следующей неделе седьмой раз встречусь с Зеленским, благосклонность к Украине непреклонна, - Харрис
Вице-президент США Камала Харрис заявила о приверженности к украинскому народу накануне встречи с Владимиром Зеленским.
Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"На следующей неделе в Белом доме я седьмой раз встречусь с президентом Украины Зеленским. Мы с президентом Байденом четко заявили: наша приверженность украинскому народу, который борется за свою свободу, непоколебима", - подчеркнула Харрис.
Ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден и Камала Харрис встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября.
Владимир Зеленский заявлял, что планирует представить Байдену, Харрис и Трампу план победы Украины.
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+10 Вася Путлер
показать весь комментарий20.09.2024 16:17
+4 Ihor S.
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+3 саша паламарчук
показать весь комментарий20.09.2024 16:20
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Пожалуйста, подождите...
Назвіть ,хоч одного,президента США жіночої статі ?
Вас тут катма!
А ти б цінували за те..?
В заголовку ви пишите непохитність до України, а в тексті до українського народу.
Постіть пряму мову, бо Україна це не тільки народ але і політичне керівництво.
І коли Гарріс каже українському народу то вона дає чітко зрозуміти кого підтримує.
Прийміть це до уваги.
- разрушенные украинские города,
- 10 млн. беженцев, -
- десятки тысяч убитых украинцев .......