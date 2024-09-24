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Запоріжжя (2199) обстріл (27110) жертви (1713)

1 людина загинула та ще 2 поранені внаслідок російського обстрілу Запоріжжя

Наслідки російського удару по Запоріжжю (фото ілюстративне)

23 вересня внаслідок російських обстрілів Запоріжжя загинула одна людина.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку оперативно погасили.

Попередньо, без постраждалих.

Також війська РФ ударили і по житловій забудові. Попередньо, одна людина загинула, двоє поранені. Зруйновані щонайменше два приватні будинки. 

Читайте: Нічний удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 22

Російські атаки на Запоріжжя та Запорізьку область

Раніше Цензор.НЕТ писав, що ввечері 23 вересня у Запорізькій області пролунали вибухи

О 22:52 Іван Федоров повідомив про повторні вибухи.

Нагадаємо 23 вересня пообіді у Запорізькій області було чутно вибухи. Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Запоріжжі. Постраждало 2 людей.

Ввечері 22 вересня російські окупанти також атакували Запоріжжя. Станом на 23 вересня, відомо про 22 постраждалих, серед них - 15-річний хлопець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл Запоріжжя: ворог завдав 6 ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. ФОТО

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Могли б нарешті поставити одну пускову Patriot PAC-2 GEM-T на 160 км + одну пускову PAC-3 на 4 ракети MSE чи CRI, для прикриття пускової PAC-2 від ударів Іскандер-М. Та ще одну пускову на 4 ракети PAC-3 для прикриття радару. А радар розмістити на максимальній відстані від фронту, щоб він не був легкою мішенню для бпла-розвідників, на достатній відстані для виявлення і наведення на літаки які випускають КАБ на Запоріжжя. Зеленський же сказав, що в нас Patriot вже значно більше, ніж про це говорять офіційно. І не треба ставити батарею всю, і пускові на 16 ракет з PAC-3 MSE. Пускові, командний пункт і радар можуть знаходитися на відстані одні від одного і змінювати своє розташування максимально часто. І це б відігнало ці су-34 з КАБ від міста. І одну пускову PAC-2 навряд вони знайдуть, якщо її маскувати якісно. Їх можна ставити на відстані близько 30-40 км від командного пункту і радару. Радар і КП стоять на відстані до 1 км.Антена зв'язку також може знаходитися на різних відстанях, дивлячись як розташують решту компонентів. І радар з командним пунктом від бпла може прикривати ЗРК з значно дешевими ракетами, краще звісно Iris-T SLS. Тим паче пускові Iris-T можна ж інтегрувати для роботи з радаром Patriot. Але чомусь поки так не зробили. Хоча б 1 пускову pac-2, яка буде замаскована і багато муляжів і одну pac-3 на 4 ракети, краще більше, від балістики для прикриття радару і КП. І декілька муляжів радарів, в ідеалі, які також можуть випромінювати в такому ж діапазоні, щоб давати такуж інтерференційну картинку на супутникових знімках РТР рашистів.
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24.09.2024 00:11 Відповісти
 
 