1 людина загинула та ще 2 поранені внаслідок російського обстрілу Запоріжжя

23 вересня внаслідок російських обстрілів Запоріжжя загинула одна людина.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, яку оперативно погасили.

Попередньо, без постраждалих.

Також війська РФ ударили і по житловій забудові. Попередньо, одна людина загинула, двоє поранені. Зруйновані щонайменше два приватні будинки.

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Російські атаки на Запоріжжя та Запорізьку область

Раніше Цензор.НЕТ писав, що ввечері 23 вересня у Запорізькій області пролунали вибухи.

О 22:52 Іван Федоров повідомив про повторні вибухи.

Нагадаємо 23 вересня пообіді у Запорізькій області було чутно вибухи. Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Запоріжжі. Постраждало 2 людей.

Ввечері 22 вересня російські окупанти також атакували Запоріжжя. Станом на 23 вересня, відомо про 22 постраждалих, серед них - 15-річний хлопець.

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