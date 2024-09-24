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Запорожье (2576) обстрел (25795) жертвы (1993)

1 человек погиб и еще 2 ранены в результате российского обстрела Запорожья

Наслідки російського удару по Запоріжжю (фото ілюстративне)

23 сентября в результате российских обстрелов Запорожья погиб один человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что россияне ударили по объекту критической инфраструктуры. Начался пожар, который оперативно погасили.

Предварительно, без пострадавших.

Также войска РФ ударили и по жилой застройке. Предварительно, один человек погиб, двое ранены. Разрушены по меньшей мере два частных дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночной удар по Запорожью: количество раненых выросло до 22

Российские атаки на Запорожье и Запорожскую область

Ранее Цензор.НЕТ писал, что вечером 23 сентября в Запорожской области прогремели взрывы.

В 22:52 Иван Федоров сообщил о повторных взрывах.

Напомним, 23 сентября после обеда в Запорожской области были слышны взрывы. Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Пострадало 2 человека.

Вечером 22 сентября российские оккупанты также атаковали Запорожье. По состоянию на 23 сентября, известно о 22 пострадавших, среди них - 15-летний парень.

Также смотрите: Обстрел Запорожья: враг нанес 6 ударов по объектам гражданской инфраструктуры. ФОТО
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Могли б нарешті поставити одну пускову Patriot PAC-2 GEM-T на 160 км + одну пускову PAC-3 на 4 ракети MSE чи CRI, для прикриття пускової PAC-2 від ударів Іскандер-М. Та ще одну пускову на 4 ракети PAC-3 для прикриття радару. А радар розмістити на максимальній відстані від фронту, щоб він не був легкою мішенню для бпла-розвідників, на достатній відстані для виявлення і наведення на літаки які випускають КАБ на Запоріжжя. Зеленський же сказав, що в нас Patriot вже значно більше, ніж про це говорять офіційно. І не треба ставити батарею всю, і пускові на 16 ракет з PAC-3 MSE. Пускові, командний пункт і радар можуть знаходитися на відстані одні від одного і змінювати своє розташування максимально часто. І це б відігнало ці су-34 з КАБ від міста. І одну пускову PAC-2 навряд вони знайдуть, якщо її маскувати якісно. Їх можна ставити на відстані близько 30-40 км від командного пункту і радару. Радар і КП стоять на відстані до 1 км.Антена зв'язку також може знаходитися на різних відстанях, дивлячись як розташують решту компонентів. І радар з командним пунктом від бпла може прикривати ЗРК з значно дешевими ракетами, краще звісно Iris-T SLS. Тим паче пускові Iris-T можна ж інтегрувати для роботи з радаром Patriot. Але чомусь поки так не зробили. Хоча б 1 пускову pac-2, яка буде замаскована і багато муляжів і одну pac-3 на 4 ракети, краще більше, від балістики для прикриття радару і КП. І декілька муляжів радарів, в ідеалі, які також можуть випромінювати в такому ж діапазоні, щоб давати такуж інтерференційну картинку на супутникових знімках РТР рашистів.
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24.09.2024 00:11 Ответить
 
 