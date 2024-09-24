1 человек погиб и еще 2 ранены в результате российского обстрела Запорожья

23 сентября в результате российских обстрелов Запорожья погиб один человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что россияне ударили по объекту критической инфраструктуры. Начался пожар, который оперативно погасили.

Предварительно, без пострадавших.

Также войска РФ ударили и по жилой застройке. Предварительно, один человек погиб, двое ранены. Разрушены по меньшей мере два частных дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночной удар по Запорожью: количество раненых выросло до 22

Российские атаки на Запорожье и Запорожскую область

Ранее Цензор.НЕТ писал, что вечером 23 сентября в Запорожской области прогремели взрывы.

В 22:52 Иван Федоров сообщил о повторных взрывах.

Напомним, 23 сентября после обеда в Запорожской области были слышны взрывы. Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Пострадало 2 человека.

Вечером 22 сентября российские оккупанты также атаковали Запорожье. По состоянию на 23 сентября, известно о 22 пострадавших, среди них - 15-летний парень.

Также смотрите: Обстрел Запорожья: враг нанес 6 ударов по объектам гражданской инфраструктуры. ФОТО