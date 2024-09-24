План перемоги розробляли в ОП у "режимі секретності", - "слуга народу" Мережко

План перемоги розробляли в Офісі Президента, нардепи "Слуги народу" та депутати з профільних комітетів не брали участі в його розробці.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, "слуга народу" Олександр Мережко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, документ розроблявся в "режимі секретності", це документ військово-технічного характеру.

Читайте також: Зеленський про втрати України у війні: 80 тисяч - брехня. Реальна цифра набагато менша

"Цей План розроблявся під егідою президента, і це по суті є планом президента. Тобто цілком нормально, що в розробці цього плану бере участь його офіс. Так і має бути… Річ у тому, що це ж не законопроєкт. Тобто це якийсь конкретний план військово-технічного характеру. Наскільки я розумію, якби йшлося про законопроєкт, то дійсно тут законодавчий орган влади має бути залучений. А це не закон, і тут абсолютно правильно, що це відбувається в режимі секретності, закритості, бо там можуть бути положення, які мають секретний характер", - зазначив парламентар.

Мережко не відповів, чи було долучено до розробки Плану перемоги військове керівництво країни.

"Це було б логічно, якби військові, які знаються на тому, які у нас військові потреби, також взяли участь у цьому", - додав нардеп.

Також читайте: Зеленський про завершення війни: Ми ближче до миру, ніж багато хто думає

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій План перемоги у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" План перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі Плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що План перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що План перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

План перемоги передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

Російська Федерація вивчить План перемоги президента України Володимира Зеленського після того, як його опублікують в офіційних джерелах інформації, заявив речник Путіна Пєсков.

Читайте: Радбез ООН потрібно реформувати, є сумніви щодо здатності підтримувати мир, - Науседа