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Новини Війна
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План перемоги розробляли в ОП у "режимі секретності", - "слуга народу" Мережко

План перемоги розробляли в Офісі Президента

План перемоги розробляли в Офісі Президента, нардепи "Слуги народу" та депутати з профільних комітетів не брали участі в його розробці.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, "слуга народу" Олександр Мережко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, документ розроблявся в "режимі секретності", це документ військово-технічного характеру.

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"Цей План розроблявся під егідою президента, і це по суті є планом президента. Тобто цілком нормально, що в розробці цього плану бере участь його офіс. Так і має бути… Річ у тому, що це ж не законопроєкт. Тобто це якийсь конкретний план військово-технічного характеру. Наскільки я розумію, якби йшлося про законопроєкт, то дійсно тут законодавчий орган влади має бути залучений. А це не закон, і тут абсолютно правильно, що це відбувається в режимі секретності, закритості, бо там можуть бути положення, які мають секретний характер", - зазначив парламентар.

Мережко не відповів, чи було долучено до розробки Плану перемоги військове керівництво країни.

"Це було б логічно, якби військові, які знаються на тому, які у нас військові потреби, також взяли участь у цьому", - додав нардеп.

Також читайте: Зеленський про завершення війни: Ми ближче до миру, ніж багато хто думає

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій План перемоги у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" План перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі Плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що План перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що План перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

План перемоги передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

Російська Федерація вивчить План перемоги президента України Володимира Зеленського після того, як його опублікують в офіційних джерелах інформації, заявив речник Путіна Пєсков.

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Автор: 

Офіс Президента (2024) Мережко Олександр (56)


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Топ коментарі
+30
В сенсі "таємно"? Тобто народ України навіть і знати не буде що вже переміг?! упороті вазелинові.....
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24.09.2024 12:07
+27
слуга "Мережко не відповів, чи було долучено до розробки "плану перемоги" військове керівництво країни."

Джерело:

Навіщо їм військове керівництво для договорняків з пуйлом?
Військового керівництва ж не було в Омані.

Фото класне, зразу видно хто головний пахан.

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24.09.2024 12:10
+25
Теж мені секрет...
1. Літять літаки. Будуть всіх бамбіть.
2. Вискакує Татаров з-за мільарда дерев.
3. Сажаємо Порошенка.
4. Перемога!

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24.09.2024 12:09
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kto bi somņevalsa
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24.09.2024 12:05 Відповісти
Як і курську операцію. Без консультацій з кгб не обійшлося
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24.09.2024 12:14 Відповісти
В мене одне питання, ця шобла буде висіти, чи просто посадять?
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24.09.2024 13:03 Відповісти
Ні перше,ні друге.Після закінчення війни зелена шобла раствориться на Заході.
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24.09.2024 19:48 Відповісти
Дешеві ЗЄ відосні понти !

невже українці настільки тупі, щоб їх тримали за повних кретинів ?
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24.09.2024 13:35 Відповісти
"українці настільки тупі" voovse ņi - ce evo probļema jakšo vin tak dumae , skoro požeļejet
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24.09.2024 13:39 Відповісти
В сенсі "таємно"? Тобто народ України навіть і знати не буде що вже переміг?! упороті вазелинові.....
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24.09.2024 12:07 Відповісти
А ви шо не в курсі? Україна вже перемогла. Півтора роки тому.
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24.09.2024 12:10 Відповісти
Ще раніше. В 2019.
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24.09.2024 12:48 Відповісти
Ні, ще в Омані !
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24.09.2024 13:36 Відповісти
...приблизно як "стамбульські"
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24.09.2024 12:15 Відповісти
Как и с Курском? Что он стал известен оркам почти сразу и только знаменитый рашенский по@уизм-долбое@иззм помог нашим войскам.
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24.09.2024 12:09 Відповісти
Теж мені секрет...
1. Літять літаки. Будуть всіх бамбіть.
2. Вискакує Татаров з-за мільарда дерев.
3. Сажаємо Порошенка.
4. Перемога!

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24.09.2024 12:09 Відповісти
трошки не так, ост справжній план зе-влади:
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24.09.2024 12:38 Відповісти
а з урахуванням виборів у США "швидкі рішення з жовтня по грудень" - заздалегідь нерельний пункт.
Як завжди все зведеться до "поганих партнерів".
Та, й починався цей двіж лише для пошуку крайнього
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24.09.2024 13:08 Відповісти
ну так !!! до виборів у США, в листопаді 2024 року, ніяких серйозних змін не буде ... нажаль ...
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24.09.2024 13:29 Відповісти
слуга "Мережко не відповів, чи було долучено до розробки "плану перемоги" військове керівництво країни."

Джерело:

Навіщо їм військове керівництво для договорняків з пуйлом?
Військового керівництва ж не було в Омані.

Фото класне, зразу видно хто головний пахан.

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24.09.2024 12:10 Відповісти
Коротше-єрмак з замами.Плять.....
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24.09.2024 12:16 Відповісти
Були тільки свої. Вся робоча група кварталістів, сценаристів, та автори спічів. І це купа людей, які завжди ходять на Ставки, засідання РНБО, секретні наради. Їх всі знають, і пропускають не питаючи дозволу, та не проводячи перевірки.
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24.09.2024 12:20 Відповісти
На кол собаку!
Минулого тижня Зеленський сказав, що особисто написав для Байдена 4 пункта "плану" й працює над п'ятим.
Ким вважає себе цей брехун, що ставить під сумнів брехливість найвеличнішого брехуна **********?!
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24.09.2024 12:21 Відповісти
боже які ж довбойоби, гідні обранці 73% дурачків, нахріна та секретність якщо і так той план будуть всім показувати.
чогось думаю 5 "секретний" пункт це гарантія не переслідування зеленої кліки за злочини.
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24.09.2024 12:22 Відповісти
тобто, америкоси, гарантують, що українці не розірвуть зе!шоблу, за те що ті накоїли в україні?
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24.09.2024 12:48 Відповісти
"План перемоги", тільки не вказано чиєї.
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24.09.2024 12:31 Відповісти
Судячи по транзиту нафти та газу- точно не Української...
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24.09.2024 12:36 Відповісти
Так розумні за це лайно ніколи не голосували.
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24.09.2024 12:36 Відповісти
Виявилось,що нас меньше в три рази...
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24.09.2024 12:40 Відповісти
80% какаяразніца і 20% активних - це звичайний розклад для кожної країни, шкода тільки, що в нас 73% виявилися абсолютними ідіотами, які привели до влади Галабаротька. Це вже психіатричний діагноз нації.
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24.09.2024 12:48 Відповісти
прокацапські олігархи на кшталт бені к., ахметки, пінчука і кацапське фсб зібрали з біонепотребу по всій Україні та впарила 73% українців під гаслами "хуже не будет", "новиє ліца", "Парашенко барига" це зелене лайно під назвою "слуга народа" !!! доречі назву партії зебіли також скомуніздили у червоножопих комуно-нацистів періоду правління йоськи сталіна (джугашвілі) !!!



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24.09.2024 12:53 Відповісти
Але ж, щоб на таке купитися, треба геть не мати мізків!
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24.09.2024 12:56 Відповісти
Гарного завжди трохи.
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24.09.2024 12:50 Відповісти
так є у усьому світі, розумна частина суспільства 20-25% !!! наприклад у США долю будь яких виборів вмрішує 20-25% розумного суспільства, решта 75-80% менш розумних поділена між двома партіями практично порівну !!!
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24.09.2024 12:52 Відповісти
Секретний план і ОПа- речі несумісні...апріорі...😁
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24.09.2024 12:35 Відповісти
В режимі секретності від кого?
🤦
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24.09.2024 12:36 Відповісти
від Громадян України, ІМХО
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24.09.2024 12:50 Відповісти
Секретності ??? Такій самій як в Стамбульських угодах?
Секретним може план військової операції, а на рахунок перемовин, обранці мають знати про що розмовляє і що в голові у їхнього делегованого громадянина.
Бо така "секретновсть" більше нагадує зраду.
Якось все в опі навпаки: про військові рішення відомо всім, а от про перемовини нікому!
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24.09.2024 12:39 Відповісти
хмм...
то, може вже і вибори пройшли. і у нас новий, але старий презік у владі?
або, навіть, зміни в конституцію внесені, і зе!гундос, довічний почесний президент, а україною керує староста, єрмачина?
нахера, бидлу про це знати?
бидлу, підвищення податків і цін.
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24.09.2024 12:41 Відповісти
"Дайте зброю", "дайте НАТО", "дайте ЄС", "дайте ще потім жменю грошей" - ой що б було, якби ці надсекретні конкретні потужні пункти, які розроблялися ОПівським мозковим центром злили, ви собі уявити не можете! Армагедон, щонайменше.
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24.09.2024 12:42 Відповісти
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24.09.2024 12:44 Відповісти
Тобто, це "план" Дєрьмака? Тоді все зрозуміло.
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24.09.2024 12:46 Відповісти
"...чи було долучено до розробки "плану перемоги" військове керівництво країни.

"Це було б логічно, якби військові, які знаються на тому, які у нас військові потреби, також взяли участь у цьому" Джерело:

При такій побудові відповіді напрошується висновок, що військові в цьому участі не приймали, хоча це й "було б логічно". Або цей депутан не знає цього і просто ухилився від відповіді.

І що ж це за така "секретність", що "План..." розповідають усім, крім Громадян країни, яких це стосується безпосередньо? 🤔
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24.09.2024 12:47 Відповісти
З такими "слугами" і ворогів не треба.

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24.09.2024 12:48 Відповісти
В секретності від кого ?
Чим більше в даній ситуації секретності ,
тим більше чуток .
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24.09.2024 12:51 Відповісти
В секреті від Байдена.
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24.09.2024 13:32 Відповісти
"Цей план розроблявся під егідою президента, і це по суті є планом президента" (с)

Рояль в каком акте появится?
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24.09.2024 12:56 Відповісти
Дурнуватий анекдот - "План перемоги" розробляли в ОП у "режимі секретності"
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24.09.2024 12:58 Відповісти
Шапіто...
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24.09.2024 13:05 Відповісти
Обосцаца можн...
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24.09.2024 13:08 Відповісти
"План перемоги" розробляли в ОП у "режимі секретності від українського народу
з хвуйлом узгоджено"
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24.09.2024 13:23 Відповісти
У Зеленського чорне це біле - поразка це перемога.
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24.09.2024 14:39 Відповісти
Досвідчений кіоскик і шоумен розробляють потужні плани, не цураючись кришувати та обслуговувати регіаналів
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24.09.2024 14:52 Відповісти
Так таємно, що всі дані вже у ФСБ які і наступ в Курську. Агент "козир" на зв'язку?
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24.09.2024 14:54 Відповісти
 
 