План перемоги розробляли в ОП у "режимі секретності", - "слуга народу" Мережко
План перемоги розробляли в Офісі Президента, нардепи "Слуги народу" та депутати з профільних комітетів не брали участі в його розробці.
Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, "слуга народу" Олександр Мережко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, документ розроблявся в "режимі секретності", це документ військово-технічного характеру.
"Цей План розроблявся під егідою президента, і це по суті є планом президента. Тобто цілком нормально, що в розробці цього плану бере участь його офіс. Так і має бути… Річ у тому, що це ж не законопроєкт. Тобто це якийсь конкретний план військово-технічного характеру. Наскільки я розумію, якби йшлося про законопроєкт, то дійсно тут законодавчий орган влади має бути залучений. А це не закон, і тут абсолютно правильно, що це відбувається в режимі секретності, закритості, бо там можуть бути положення, які мають секретний характер", - зазначив парламентар.
Мережко не відповів, чи було долучено до розробки Плану перемоги військове керівництво країни.
"Це було б логічно, якби військові, які знаються на тому, які у нас військові потреби, також взяли участь у цьому", - додав нардеп.
План перемоги України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій План перемоги у війні.
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" План перемоги не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі Плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.
Згодом президент заявив, що План перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що План перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
План перемоги передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.
Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.
Російська Федерація вивчить План перемоги президента України Володимира Зеленського після того, як його опублікують в офіційних джерелах інформації, заявив речник Путіна Пєсков.
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невже українці настільки тупі, щоб їх тримали за повних кретинів ?
1. Літять літаки. Будуть всіх бамбіть.
2. Вискакує Татаров з-за мільарда дерев.
3. Сажаємо Порошенка.
4. Перемога!
Як завжди все зведеться до "поганих партнерів".
Та, й починався цей двіж лише для пошуку крайнього
Джерело:
Навіщо їм військове керівництво для договорняків з пуйлом?
Військового керівництва ж не було в Омані.
Фото класне, зразу видно хто головний пахан.
Минулого тижня Зеленський сказав, що особисто написав для Байдена 4 пункта "плану" й працює над п'ятим.
Ким вважає себе цей брехун, що ставить під сумнів брехливість найвеличнішого брехуна **********?!
чогось думаю 5 "секретний" пункт це гарантія не переслідування зеленої кліки за злочини.
🤦
Секретним може план військової операції, а на рахунок перемовин, обранці мають знати про що розмовляє і що в голові у їхнього делегованого громадянина.
Бо така "секретновсть" більше нагадує зраду.
Якось все в опі навпаки: про військові рішення відомо всім, а от про перемовини нікому!
то, може вже і вибори пройшли. і у нас новий, але старий презік у владі?
або, навіть, зміни в конституцію внесені, і зе!гундос, довічний почесний президент, а україною керує староста, єрмачина?
нахера, бидлу про це знати?
бидлу, підвищення податків і цін.
"Це було б логічно, якби військові, які знаються на тому, які у нас військові потреби, також взяли участь у цьому" Джерело:
При такій побудові відповіді напрошується висновок, що військові в цьому участі не приймали, хоча це й "було б логічно". Або цей депутан не знає цього і просто ухилився від відповіді.
І що ж це за така "секретність", що "План..." розповідають усім, крім Громадян країни, яких це стосується безпосередньо? 🤔
Чим більше в даній ситуації секретності ,
тим більше чуток .
Рояль в каком акте появится?
з хвуйлом узгоджено"