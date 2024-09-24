План победы разрабатывали в ОП в "режиме секретности", - "слуга народа" Мережко
План победы разрабатывали в Офисе Президента, нардепы "Слуги народа" и депутаты из профильных комитетов не участвовали в его разработке.
Об этом в эфире Радио Свобода заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, "слуга народа" Александр Мережко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, документ разрабатывался в "режиме секретности", это документ военно-технического характера.
"Этот план разрабатывался под эгидой президента, и это по сути является планом президента. То есть вполне нормально, что в разработке этого плана участвует его офис. Так и должно быть... Дело в том, что это же не законопроект. То есть это какой-то конкретный план военно-технического характера. Насколько я понимаю, если бы речь шла о законопроекте, то действительно здесь законодательный орган власти должен быть привлечен. А это не закон, и здесь абсолютно правильно, что это происходит в режиме секретности, закрытости, потому что там могут быть положения, которые имеют секретный характер", - отметил парламентарий.
Мережко не ответил, было ли привлечено к разработке Плана победы военное руководство страны.
"Это было бы логично, если бы военные, которые разбираются в том, какие у нас военные потребности, также приняли участие в этом", - добавил нардеп.
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой План победы в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" План победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали Плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.
Впоследствии президент заявил, что План победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что План победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.
Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.
Российская Федерация изучит План победы президента Украины Владимира Зеленского после того, как его опубликуют в официальных источниках информации, заявил спикер Путина Песков.
Пожалуйста, подождите...
невже українці настільки тупі, щоб їх тримали за повних кретинів ?
1. Літять літаки. Будуть всіх бамбіть.
2. Вискакує Татаров з-за мільарда дерев.
3. Сажаємо Порошенка.
4. Перемога!
Як завжди все зведеться до "поганих партнерів".
Та, й починався цей двіж лише для пошуку крайнього
Джерело:
Навіщо їм військове керівництво для договорняків з пуйлом?
Військового керівництва ж не було в Омані.
Фото класне, зразу видно хто головний пахан.
Минулого тижня Зеленський сказав, що особисто написав для Байдена 4 пункта "плану" й працює над п'ятим.
Ким вважає себе цей брехун, що ставить під сумнів брехливість найвеличнішого брехуна **********?!
чогось думаю 5 "секретний" пункт це гарантія не переслідування зеленої кліки за злочини.
🤦
Секретним може план військової операції, а на рахунок перемовин, обранці мають знати про що розмовляє і що в голові у їхнього делегованого громадянина.
Бо така "секретновсть" більше нагадує зраду.
Якось все в опі навпаки: про військові рішення відомо всім, а от про перемовини нікому!
то, може вже і вибори пройшли. і у нас новий, але старий презік у владі?
або, навіть, зміни в конституцію внесені, і зе!гундос, довічний почесний президент, а україною керує староста, єрмачина?
нахера, бидлу про це знати?
бидлу, підвищення податків і цін.
"Це було б логічно, якби військові, які знаються на тому, які у нас військові потреби, також взяли участь у цьому" Джерело:
При такій побудові відповіді напрошується висновок, що військові в цьому участі не приймали, хоча це й "було б логічно". Або цей депутан не знає цього і просто ухилився від відповіді.
І що ж це за така "секретність", що "План..." розповідають усім, крім Громадян країни, яких це стосується безпосередньо? 🤔
Чим більше в даній ситуації секретності ,
тим більше чуток .
Рояль в каком акте появится?
з хвуйлом узгоджено"