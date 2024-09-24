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Новости Война
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Офис Президента (1775) Мережко (46)

План победы разрабатывали в ОП в "режиме секретности", - "слуга народа" Мережко

План перемоги розробляли в Офісі Президента

План победы разрабатывали в Офисе Президента, нардепы "Слуги народа" и депутаты из профильных комитетов не участвовали в его разработке.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, "слуга народа" Александр Мережко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, документ разрабатывался в "режиме секретности", это документ военно-технического характера.

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"Этот план разрабатывался под эгидой президента, и это по сути является планом президента. То есть вполне нормально, что в разработке этого плана участвует его офис. Так и должно быть... Дело в том, что это же не законопроект. То есть это какой-то конкретный план военно-технического характера. Насколько я понимаю, если бы речь шла о законопроекте, то действительно здесь законодательный орган власти должен быть привлечен. А это не закон, и здесь абсолютно правильно, что это происходит в режиме секретности, закрытости, потому что там могут быть положения, которые имеют секретный характер", - отметил парламентарий.

Мережко не ответил, было ли привлечено к разработке Плана победы военное руководство страны.

"Это было бы логично, если бы военные, которые разбираются в том, какие у нас военные потребности, также приняли участие в этом", - добавил нардеп.

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План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой План победы в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" План победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали Плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что План победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что План победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.

Российская Федерация изучит План победы президента Украины Владимира Зеленского после того, как его опубликуют в официальных источниках информации, заявил спикер Путина Песков.

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Топ комментарии
+30
В сенсі "таємно"? Тобто народ України навіть і знати не буде що вже переміг?! упороті вазелинові.....
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24.09.2024 12:07
+27
слуга "Мережко не відповів, чи було долучено до розробки "плану перемоги" військове керівництво країни."

Джерело:

Навіщо їм військове керівництво для договорняків з пуйлом?
Військового керівництва ж не було в Омані.

Фото класне, зразу видно хто головний пахан.

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24.09.2024 12:10
+25
Теж мені секрет...
1. Літять літаки. Будуть всіх бамбіть.
2. Вискакує Татаров з-за мільарда дерев.
3. Сажаємо Порошенка.
4. Перемога!

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24.09.2024 12:09
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kto bi somņevalsa
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24.09.2024 12:05 Ответить
Як і курську операцію. Без консультацій з кгб не обійшлося
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24.09.2024 12:14 Ответить
В мене одне питання, ця шобла буде висіти, чи просто посадять?
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24.09.2024 13:03 Ответить
Ні перше,ні друге.Після закінчення війни зелена шобла раствориться на Заході.
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24.09.2024 19:48 Ответить
Дешеві ЗЄ відосні понти !

невже українці настільки тупі, щоб їх тримали за повних кретинів ?
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24.09.2024 13:35 Ответить
"українці настільки тупі" voovse ņi - ce evo probļema jakšo vin tak dumae , skoro požeļejet
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24.09.2024 13:39 Ответить
В сенсі "таємно"? Тобто народ України навіть і знати не буде що вже переміг?! упороті вазелинові.....
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24.09.2024 12:07 Ответить
А ви шо не в курсі? Україна вже перемогла. Півтора роки тому.
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24.09.2024 12:10 Ответить
Ще раніше. В 2019.
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24.09.2024 12:48 Ответить
Ні, ще в Омані !
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24.09.2024 13:36 Ответить
...приблизно як "стамбульські"
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24.09.2024 12:15 Ответить
Как и с Курском? Что он стал известен оркам почти сразу и только знаменитый рашенский по@уизм-долбое@иззм помог нашим войскам.
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24.09.2024 12:09 Ответить
Теж мені секрет...
1. Літять літаки. Будуть всіх бамбіть.
2. Вискакує Татаров з-за мільарда дерев.
3. Сажаємо Порошенка.
4. Перемога!

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24.09.2024 12:09 Ответить
трошки не так, ост справжній план зе-влади:
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24.09.2024 12:38 Ответить
а з урахуванням виборів у США "швидкі рішення з жовтня по грудень" - заздалегідь нерельний пункт.
Як завжди все зведеться до "поганих партнерів".
Та, й починався цей двіж лише для пошуку крайнього
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24.09.2024 13:08 Ответить
ну так !!! до виборів у США, в листопаді 2024 року, ніяких серйозних змін не буде ... нажаль ...
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24.09.2024 13:29 Ответить
слуга "Мережко не відповів, чи було долучено до розробки "плану перемоги" військове керівництво країни."

Джерело:

Навіщо їм військове керівництво для договорняків з пуйлом?
Військового керівництва ж не було в Омані.

Фото класне, зразу видно хто головний пахан.

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24.09.2024 12:10 Ответить
Коротше-єрмак з замами.Плять.....
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24.09.2024 12:16 Ответить
Були тільки свої. Вся робоча група кварталістів, сценаристів, та автори спічів. І це купа людей, які завжди ходять на Ставки, засідання РНБО, секретні наради. Їх всі знають, і пропускають не питаючи дозволу, та не проводячи перевірки.
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24.09.2024 12:20 Ответить
На кол собаку!
Минулого тижня Зеленський сказав, що особисто написав для Байдена 4 пункта "плану" й працює над п'ятим.
Ким вважає себе цей брехун, що ставить під сумнів брехливість найвеличнішого брехуна **********?!
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24.09.2024 12:21 Ответить
боже які ж довбойоби, гідні обранці 73% дурачків, нахріна та секретність якщо і так той план будуть всім показувати.
чогось думаю 5 "секретний" пункт це гарантія не переслідування зеленої кліки за злочини.
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24.09.2024 12:22 Ответить
тобто, америкоси, гарантують, що українці не розірвуть зе!шоблу, за те що ті накоїли в україні?
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24.09.2024 12:48 Ответить
"План перемоги", тільки не вказано чиєї.
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24.09.2024 12:31 Ответить
Судячи по транзиту нафти та газу- точно не Української...
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24.09.2024 12:36 Ответить
Так розумні за це лайно ніколи не голосували.
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24.09.2024 12:36 Ответить
Виявилось,що нас меньше в три рази...
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24.09.2024 12:40 Ответить
80% какаяразніца і 20% активних - це звичайний розклад для кожної країни, шкода тільки, що в нас 73% виявилися абсолютними ідіотами, які привели до влади Галабаротька. Це вже психіатричний діагноз нації.
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24.09.2024 12:48 Ответить
прокацапські олігархи на кшталт бені к., ахметки, пінчука і кацапське фсб зібрали з біонепотребу по всій Україні та впарила 73% українців під гаслами "хуже не будет", "новиє ліца", "Парашенко барига" це зелене лайно під назвою "слуга народа" !!! доречі назву партії зебіли також скомуніздили у червоножопих комуно-нацистів періоду правління йоськи сталіна (джугашвілі) !!!



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24.09.2024 12:53 Ответить
Але ж, щоб на таке купитися, треба геть не мати мізків!
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24.09.2024 12:56 Ответить
Гарного завжди трохи.
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24.09.2024 12:50 Ответить
так є у усьому світі, розумна частина суспільства 20-25% !!! наприклад у США долю будь яких виборів вмрішує 20-25% розумного суспільства, решта 75-80% менш розумних поділена між двома партіями практично порівну !!!
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24.09.2024 12:52 Ответить
Секретний план і ОПа- речі несумісні...апріорі...😁
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24.09.2024 12:35 Ответить
В режимі секретності від кого?
🤦
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24.09.2024 12:36 Ответить
від Громадян України, ІМХО
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24.09.2024 12:50 Ответить
Секретності ??? Такій самій як в Стамбульських угодах?
Секретним може план військової операції, а на рахунок перемовин, обранці мають знати про що розмовляє і що в голові у їхнього делегованого громадянина.
Бо така "секретновсть" більше нагадує зраду.
Якось все в опі навпаки: про військові рішення відомо всім, а от про перемовини нікому!
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24.09.2024 12:39 Ответить
хмм...
то, може вже і вибори пройшли. і у нас новий, але старий презік у владі?
або, навіть, зміни в конституцію внесені, і зе!гундос, довічний почесний президент, а україною керує староста, єрмачина?
нахера, бидлу про це знати?
бидлу, підвищення податків і цін.
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24.09.2024 12:41 Ответить
"Дайте зброю", "дайте НАТО", "дайте ЄС", "дайте ще потім жменю грошей" - ой що б було, якби ці надсекретні конкретні потужні пункти, які розроблялися ОПівським мозковим центром злили, ви собі уявити не можете! Армагедон, щонайменше.
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24.09.2024 12:42 Ответить
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24.09.2024 12:44 Ответить
Тобто, це "план" Дєрьмака? Тоді все зрозуміло.
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24.09.2024 12:46 Ответить
"...чи було долучено до розробки "плану перемоги" військове керівництво країни.

"Це було б логічно, якби військові, які знаються на тому, які у нас військові потреби, також взяли участь у цьому" Джерело:

При такій побудові відповіді напрошується висновок, що військові в цьому участі не приймали, хоча це й "було б логічно". Або цей депутан не знає цього і просто ухилився від відповіді.

І що ж це за така "секретність", що "План..." розповідають усім, крім Громадян країни, яких це стосується безпосередньо? 🤔
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24.09.2024 12:47 Ответить
З такими "слугами" і ворогів не треба.

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24.09.2024 12:48 Ответить
В секретності від кого ?
Чим більше в даній ситуації секретності ,
тим більше чуток .
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24.09.2024 12:51 Ответить
В секреті від Байдена.
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24.09.2024 13:32 Ответить
"Цей план розроблявся під егідою президента, і це по суті є планом президента" (с)

Рояль в каком акте появится?
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24.09.2024 12:56 Ответить
Дурнуватий анекдот - "План перемоги" розробляли в ОП у "режимі секретності"
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24.09.2024 12:58 Ответить
Шапіто...
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24.09.2024 13:05 Ответить
Обосцаца можн...
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24.09.2024 13:08 Ответить
"План перемоги" розробляли в ОП у "режимі секретності від українського народу
з хвуйлом узгоджено"
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24.09.2024 13:23 Ответить
У Зеленського чорне це біле - поразка це перемога.
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24.09.2024 14:39 Ответить
Досвідчений кіоскик і шоумен розробляють потужні плани, не цураючись кришувати та обслуговувати регіаналів
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24.09.2024 14:52 Ответить
Так таємно, що всі дані вже у ФСБ які і наступ в Курську. Агент "козир" на зв'язку?
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24.09.2024 14:54 Ответить
 
 