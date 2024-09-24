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Новини Війна
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Західні союзники не бачать прориву щодо закінчення війни у "Плані перемоги" Зеленського, - Bloomberg

президент України Володимир Зеленський

Західні офіційні особи пропонують знизити очікування щодо плану припинення війни президента України Володимира Зеленського, заявивши, що не бачать у ньому прориву.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Одна особа, знайома з розмовами Зеленського з іноземними лідерами, яка побажала залишитися невідомою, сказала, що в так званому Плані перемоги Зеленського не було справжніх сюрпризів і він не змінює правила гри. Інший чиновник назвав це "списком бажань".

"Похмура оцінка плану підкреслює поглиблення почуття песимізму серед країн-союзників, оскільки війна тягнеться вже третій рік. Союзники також побоюються послаблення підтримки України, якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться на посаду", - ідеться у статті.

Принаймні один із союзників висловив припущення, що настав час для нового раунду контактів із президентом Володимиром Путіним, повідомили обидва джерела.

Один із співрозмовників Bloomberg сказав, що, хоча союзники хочуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, Зеленському потрібно пояснити, як може виглядати мир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна представить у Сполучених Штатах План перемоги всім лідерам країн-партнерів, - Зеленський

"План перемоги" України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна ще ніколи не була так близько до НАТО, як сьогодні, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) переговори з Росією (1097)


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Топ коментарі
+48
Може, Гундоса до тями приведуть, бо воно вже геть від реальності відірвалося. Хоча, навряд, воно божевільне.
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24.09.2024 18:22
+41
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24.09.2024 18:22
+41
Ці західні партнери бояться розвалу Засрашки більше, ніж програшу України!
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24.09.2024 18:22
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Тим, хто тут розпинається - запропонуйте свій по пунктах.
Скільки зброї потрібно. Або скільки територій можна віддати.
Врахуйте, що в пуйла хотєлка на Херсон та Запоріжжя. Загальні тези не пропонувати.
Уважно вас слухаю.
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24.09.2024 20:00 Відповісти
тобто, вірно, що замість президента пусте місце, а керує зе!шобло на чолі з єрмачиною.
що, ще запропонувати?
може, сраку підтерти, бо зе!гундос неспроможний?
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24.09.2024 20:18 Відповісти
Та Зєля просто ''план'' переплутав.
Він взяв з собою той, від якого ''штирить''
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24.09.2024 20:16 Відповісти
Звісно, не бачать! а як можна побачити те, чого немає? в психіатрії таке називається галюцінаціями, але ж там здорові притомні люди!
зєля багато бла-бла-бла, а те що Вугледар уже успішно захоплюють москалі і щодня продавлюють весь схід - то це дурнички! а от 30 км під курськом, де значно менше москальні з гранатами - ото цяця!
піжон!
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24.09.2024 20:24 Відповісти
Iноземни лідери, назвали так званий План перемоги Зеленського "списком бажань". А хіба вони не праві?

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24.09.2024 20:31 Відповісти
Звісно що вони не бачать, тому що торгують з орками уже 3 рік забезпечуючи їм військовий бюджет більший чим весь бюджет України. Спочатку пафосно вводять диряві санкції, а потім тихо відміняють як з ураном, титаном та платежами за енергоресурси.

В той самий час в Україні шалена корупція, де всі корупцієнери тікаються через нібито закриті кордони в ЄС з грошима. Великі складнощі з військовим управлінням, де засилля совкових генералів, що часто питання вирішують особовим складом а не зміною тактики. Хоча б те скорочення навчання до 1.5 місяці що навіть не забезпечує базові вміння.
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24.09.2024 20:35 Відповісти
А тепер назвіть хоча б щось, що не провалив зеленський?
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24.09.2024 20:36 Відповісти
Я одне не розумію, за що вони так ******* путіна, хто може, спитайте будь ласка😡
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24.09.2024 20:48 Відповісти
Бо може варто позбутись тих 5-6 є-менеджерів...
І може ж тоді "Захід" піде на зустріч! і це не сарказм -- це сподівання
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24.09.2024 21:15 Відповісти
Верховного ж самі наголосували...
а ці сумнівні менеджери вже х-зна звідкіля узялись!...
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24.09.2024 21:18 Відповісти
Як до вас , ще не дійшло , що Самє Зеленський ВОРОГ? Причем тут менеджери? Вся ойго діяльність і до ПРІШЕСТВІЯ на трон ,і після доказує ,цей ФАКТ‼️ ***** не схочє кабель не вскоче ! Хто , як не він призначав всіх АГЕНТІВ ТЕРРОРИСТИЧНОІпаРаші , віддавав накази на розмінування під ЧАС ВІЙНИ !!ПРОДОВЖУЕ ЕРИШУВАТИ БАКАНОВА ТАТАРОВА ПОРТНОВА
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25.09.2024 09:04 Відповісти
чому, я розумію на чому мухи сидять...
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25.09.2024 11:14 Відповісти
Щоб побачить прорив у плані Зеленського, надо нюхать кокс.
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24.09.2024 21:20 Відповісти
ніхто не бачить
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24.09.2024 21:29 Відповісти
Нічого було й чекати від того "плану перемоги" чи як там наш блазень назвав свій черговий твір.
А головне що він і сам нічого позитивного від нього не чекав. Як вважають деякі люди, вся ця возня була потрібна лише для того щоб получити відлуп, а потім на весь світ кричати що захід нас злив. І це для зеленої влади найкращий спосіб щоб оправдати переговори з рашкою і підписання якогось там миру....
Ну а тоді і вибори.
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24.09.2024 21:35 Відповісти
Вийшло так, як я припускав - Захід відкинув, очікувано, плід хворої уяви гундосу про власну геніальність, з доказом у виглялі розробленого самотужки плану перемоги. Цей план, підготовлений погано освіченою шушерою з ОП, яку недалекий гундос вважає професіоналами-інтелектуалами, схожий на твір малоталановитого графомана, якому доручили написати про методи звитягі у війні.
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24.09.2024 21:48 Відповісти
Взагалі з 2019 року Україною управляє шаман в наркотичному угарі. Він буде пробувати будь-які маразматичні ідеї втілювати в життя допоки всі олені не передохнуть. В нього є план, але тільки для власного використання, бо "тонка душевна структура" шамана потребує постійного споживання плану для генерації безумних ідей.
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25.09.2024 07:24 Відповісти
"Список бажань". Хто б сумнівався, але не я - шобла дебілів здатна тільки брехати і красти, красти і знову брехати.
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24.09.2024 21:48 Відповісти
У западных союзников свои планы, нах им чужие.
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24.09.2024 21:50 Відповісти
Дела плохие,прочитала в главкоме, о дезертире, оказалось, что их у нашей армии полно . Половина убежали от призыва,ещё дезертиры и ещё такие страшные количество погибших военных и гражданских. Напрашиваются страшные выводы....
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24.09.2024 21:55 Відповісти
валька . это у тебя поганяло такое срачко . шо то я у еврейцев такое хвамилие такое не слушаль
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25.09.2024 07:17 Відповісти
В перекладі з дипломатичної час " стратегу" перестати вважати себе Кім Чен Ином сонцеясним .
Але це неможливо.
Відсутність розуму не звільняє від відповідальності.
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24.09.2024 22:03 Відповісти
План то пшиком виявився?Вчергове.Знову.Ну скільки можна ганьбити нас?!
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24.09.2024 22:04 Відповісти
так що ім не подобається? нехай контр пропозиціі виносять? а то щось на все відповідати - ми не бачимо стратегіі, в нас песимізм... хто *** вашу мать гегемон і сверх держава? хто самий потужний військовий блок? шо там вони собі думають?

На дурня випадають... таке собі. З такою стратегією будуть пісюни китайські нюхати в найближчому майбутньому...
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24.09.2024 22:48 Відповісти
Чтобы закончить войну необходимо в первую очередь заменить невменяемого Зеленского.
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24.09.2024 23:07 Відповісти
Нафіга їм потрібна якась Україна
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25.09.2024 02:09 Відповісти
Какой то очередной вброс, через эту газету, от кацапов. А что, они хотели увидеть какое-то сверх оружие возмездия от Зеленского или какой-то ************** план, от которого у кацапов закружится голова и они все попадают? Особенно вот это умиляет "настало время для нового раунда контактов с президентом Владимиром Путиным". Это явно ***** умоляет о переговорах.
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25.09.2024 06:10 Відповісти
+1
Удивляет, что через 3 года войны, в Украине есть люди которые все еще кидаются на такие дешевые разводы...
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25.09.2024 09:22 Відповісти
а коли гундосого боневтіка перевіряли на адекватність? Можливо в нього вже криша поїхала? Ну не може 30 млн країна залежати від тупого недалекого клоуна
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25.09.2024 07:54 Відповісти
А ви впевнені, що те недолуге щось вирішує.
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25.09.2024 07:56 Відповісти
З кремлівським Людоїдом не може бути миру, Захід може ошукати сам себе, але не українців.
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25.09.2024 07:54 Відповісти
Ви свої слова про неможливість миру з Людоїдом готові відстоювати зі зброєю під Пікровськом чи Угледаром
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25.09.2024 07:57 Відповісти
Потужний план найвеличнішого оказався "пшиком" .....
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25.09.2024 08:53 Відповісти
Не потужно...
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25.09.2024 09:16 Відповісти
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