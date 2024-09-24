Західні союзники не бачать прориву щодо закінчення війни у "Плані перемоги" Зеленського, - Bloomberg
Західні офіційні особи пропонують знизити очікування щодо плану припинення війни президента України Володимира Зеленського, заявивши, що не бачать у ньому прориву.
Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Одна особа, знайома з розмовами Зеленського з іноземними лідерами, яка побажала залишитися невідомою, сказала, що в так званому Плані перемоги Зеленського не було справжніх сюрпризів і він не змінює правила гри. Інший чиновник назвав це "списком бажань".
"Похмура оцінка плану підкреслює поглиблення почуття песимізму серед країн-союзників, оскільки війна тягнеться вже третій рік. Союзники також побоюються послаблення підтримки України, якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться на посаду", - ідеться у статті.
Принаймні один із союзників висловив припущення, що настав час для нового раунду контактів із президентом Володимиром Путіним, повідомили обидва джерела.
Один із співрозмовників Bloomberg сказав, що, хоча союзники хочуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, Зеленському потрібно пояснити, як може виглядати мир.
"План перемоги" України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.
Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
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Скільки зброї потрібно. Або скільки територій можна віддати.
Врахуйте, що в пуйла хотєлка на Херсон та Запоріжжя. Загальні тези не пропонувати.
Уважно вас слухаю.
що, ще запропонувати?
може, сраку підтерти, бо зе!гундос неспроможний?
Він взяв з собою той, від якого ''штирить''
зєля багато бла-бла-бла, а те що Вугледар уже успішно захоплюють москалі і щодня продавлюють весь схід - то це дурнички! а от 30 км під курськом, де значно менше москальні з гранатами - ото цяця!
піжон!
В той самий час в Україні шалена корупція, де всі корупцієнери тікаються через нібито закриті кордони в ЄС з грошима. Великі складнощі з військовим управлінням, де засилля совкових генералів, що часто питання вирішують особовим складом а не зміною тактики. Хоча б те скорочення навчання до 1.5 місяці що навіть не забезпечує базові вміння.
І може ж тоді "Захід" піде на зустріч! і це не сарказм -- це сподівання
а ці сумнівні менеджери вже х-зна звідкіля узялись!...
А головне що він і сам нічого позитивного від нього не чекав. Як вважають деякі люди, вся ця возня була потрібна лише для того щоб получити відлуп, а потім на весь світ кричати що захід нас злив. І це для зеленої влади найкращий спосіб щоб оправдати переговори з рашкою і підписання якогось там миру....
Ну а тоді і вибори.
Але це неможливо.
Відсутність розуму не звільняє від відповідальності.
На дурня випадають... таке собі. З такою стратегією будуть пісюни китайські нюхати в найближчому майбутньому...
Удивляет, что через 3 года войны, в Украине есть люди которые все еще кидаются на такие дешевые разводы...