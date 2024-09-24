Західні союзники не бачать прориву щодо закінчення війни у "Плані перемоги" Зеленського, - Bloomberg

Західні офіційні особи пропонують знизити очікування щодо плану припинення війни президента України Володимира Зеленського, заявивши, що не бачать у ньому прориву.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Одна особа, знайома з розмовами Зеленського з іноземними лідерами, яка побажала залишитися невідомою, сказала, що в так званому Плані перемоги Зеленського не було справжніх сюрпризів і він не змінює правила гри. Інший чиновник назвав це "списком бажань".

"Похмура оцінка плану підкреслює поглиблення почуття песимізму серед країн-союзників, оскільки війна тягнеться вже третій рік. Союзники також побоюються послаблення підтримки України, якщо колишній президент Дональд Трамп повернеться на посаду", - ідеться у статті.

Принаймні один із союзників висловив припущення, що настав час для нового раунду контактів із президентом Володимиром Путіним, повідомили обидва джерела.

Один із співрозмовників Bloomberg сказав, що, хоча союзники хочуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, Зеленському потрібно пояснити, як може виглядати мир.

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"План перемоги" України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

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