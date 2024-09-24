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Новости Война
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Западные союзники не видят прорыва относительно окончания войны в Плане победы Зеленского, - Bloomberg

президент України Володимир Зеленський

Западные официальные лица предлагают снизить ожидания относительно плана прекращения войны президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что не видят в нем прорыва.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Одно лицо, знакомое с разговорами Зеленского с иностранными лидерами, пожелавшее остаться неизвестным, сказало, что в так называемом Плане победы Зеленского не было настоящих сюрпризов и он не меняет правила игры. Другой чиновник назвал это "списком желаний".

"Мрачная оценка плана подчеркивает углубление чувства пессимизма среди стран-союзников, поскольку война тянется уже третий год. Союзники также опасаются ослабления поддержки Украины, если бывший президент Дональд Трамп вернется на должность", - говорится в статье.

По крайней мере один из союзников высказал предположение, что настало время для нового раунда контактов с президентом Владимиром Путиным, сообщили оба источника.

Один из собеседников Bloomberg сказал, что, хотя союзники хотят поддерживать Украину столько, сколько потребуется, Зеленскому нужно объяснить, как может выглядеть мир.

Читайте также: Зеленский рассказал о плане победы Украины членам Конгресса США

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

Читайте также: Украина еще никогда не была так близка к НАТО, как сегодня, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) переговоры с Россией (979)


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Топ комментарии
+48
Може, Гундоса до тями приведуть, бо воно вже геть від реальності відірвалося. Хоча, навряд, воно божевільне.
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24.09.2024 18:22
+41
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24.09.2024 18:22
+41
Ці західні партнери бояться розвалу Засрашки більше, ніж програшу України!
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24.09.2024 18:22
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Страница 3 из 3
Тим, хто тут розпинається - запропонуйте свій по пунктах.
Скільки зброї потрібно. Або скільки територій можна віддати.
Врахуйте, що в пуйла хотєлка на Херсон та Запоріжжя. Загальні тези не пропонувати.
Уважно вас слухаю.
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24.09.2024 20:00 Ответить
тобто, вірно, що замість президента пусте місце, а керує зе!шобло на чолі з єрмачиною.
що, ще запропонувати?
може, сраку підтерти, бо зе!гундос неспроможний?
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24.09.2024 20:18 Ответить
Та Зєля просто ''план'' переплутав.
Він взяв з собою той, від якого ''штирить''
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24.09.2024 20:16 Ответить
Звісно, не бачать! а як можна побачити те, чого немає? в психіатрії таке називається галюцінаціями, але ж там здорові притомні люди!
зєля багато бла-бла-бла, а те що Вугледар уже успішно захоплюють москалі і щодня продавлюють весь схід - то це дурнички! а от 30 км під курськом, де значно менше москальні з гранатами - ото цяця!
піжон!
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24.09.2024 20:24 Ответить
Iноземни лідери, назвали так званий План перемоги Зеленського "списком бажань". А хіба вони не праві?

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24.09.2024 20:31 Ответить
Звісно що вони не бачать, тому що торгують з орками уже 3 рік забезпечуючи їм військовий бюджет більший чим весь бюджет України. Спочатку пафосно вводять диряві санкції, а потім тихо відміняють як з ураном, титаном та платежами за енергоресурси.

В той самий час в Україні шалена корупція, де всі корупцієнери тікаються через нібито закриті кордони в ЄС з грошима. Великі складнощі з військовим управлінням, де засилля совкових генералів, що часто питання вирішують особовим складом а не зміною тактики. Хоча б те скорочення навчання до 1.5 місяці що навіть не забезпечує базові вміння.
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24.09.2024 20:35 Ответить
А тепер назвіть хоча б щось, що не провалив зеленський?
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24.09.2024 20:36 Ответить
Я одне не розумію, за що вони так ******* путіна, хто може, спитайте будь ласка😡
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24.09.2024 20:48 Ответить
Бо може варто позбутись тих 5-6 є-менеджерів...
І може ж тоді "Захід" піде на зустріч! і це не сарказм -- це сподівання
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24.09.2024 21:15 Ответить
Верховного ж самі наголосували...
а ці сумнівні менеджери вже х-зна звідкіля узялись!...
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24.09.2024 21:18 Ответить
Як до вас , ще не дійшло , що Самє Зеленський ВОРОГ? Причем тут менеджери? Вся ойго діяльність і до ПРІШЕСТВІЯ на трон ,і після доказує ,цей ФАКТ‼️ ***** не схочє кабель не вскоче ! Хто , як не він призначав всіх АГЕНТІВ ТЕРРОРИСТИЧНОІпаРаші , віддавав накази на розмінування під ЧАС ВІЙНИ !!ПРОДОВЖУЕ ЕРИШУВАТИ БАКАНОВА ТАТАРОВА ПОРТНОВА
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25.09.2024 09:04 Ответить
чому, я розумію на чому мухи сидять...
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25.09.2024 11:14 Ответить
Щоб побачить прорив у плані Зеленського, надо нюхать кокс.
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24.09.2024 21:20 Ответить
ніхто не бачить
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24.09.2024 21:29 Ответить
Нічого було й чекати від того "плану перемоги" чи як там наш блазень назвав свій черговий твір.
А головне що він і сам нічого позитивного від нього не чекав. Як вважають деякі люди, вся ця возня була потрібна лише для того щоб получити відлуп, а потім на весь світ кричати що захід нас злив. І це для зеленої влади найкращий спосіб щоб оправдати переговори з рашкою і підписання якогось там миру....
Ну а тоді і вибори.
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24.09.2024 21:35 Ответить
Вийшло так, як я припускав - Захід відкинув, очікувано, плід хворої уяви гундосу про власну геніальність, з доказом у виглялі розробленого самотужки плану перемоги. Цей план, підготовлений погано освіченою шушерою з ОП, яку недалекий гундос вважає професіоналами-інтелектуалами, схожий на твір малоталановитого графомана, якому доручили написати про методи звитягі у війні.
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24.09.2024 21:48 Ответить
Взагалі з 2019 року Україною управляє шаман в наркотичному угарі. Він буде пробувати будь-які маразматичні ідеї втілювати в життя допоки всі олені не передохнуть. В нього є план, але тільки для власного використання, бо "тонка душевна структура" шамана потребує постійного споживання плану для генерації безумних ідей.
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25.09.2024 07:24 Ответить
"Список бажань". Хто б сумнівався, але не я - шобла дебілів здатна тільки брехати і красти, красти і знову брехати.
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24.09.2024 21:48 Ответить
У западных союзников свои планы, нах им чужие.
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24.09.2024 21:50 Ответить
Дела плохие,прочитала в главкоме, о дезертире, оказалось, что их у нашей армии полно . Половина убежали от призыва,ещё дезертиры и ещё такие страшные количество погибших военных и гражданских. Напрашиваются страшные выводы....
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24.09.2024 21:55 Ответить
валька . это у тебя поганяло такое срачко . шо то я у еврейцев такое хвамилие такое не слушаль
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25.09.2024 07:17 Ответить
В перекладі з дипломатичної час " стратегу" перестати вважати себе Кім Чен Ином сонцеясним .
Але це неможливо.
Відсутність розуму не звільняє від відповідальності.
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24.09.2024 22:03 Ответить
План то пшиком виявився?Вчергове.Знову.Ну скільки можна ганьбити нас?!
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24.09.2024 22:04 Ответить
так що ім не подобається? нехай контр пропозиціі виносять? а то щось на все відповідати - ми не бачимо стратегіі, в нас песимізм... хто *** вашу мать гегемон і сверх держава? хто самий потужний військовий блок? шо там вони собі думають?

На дурня випадають... таке собі. З такою стратегією будуть пісюни китайські нюхати в найближчому майбутньому...
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24.09.2024 22:48 Ответить
Чтобы закончить войну необходимо в первую очередь заменить невменяемого Зеленского.
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24.09.2024 23:07 Ответить
Нафіга їм потрібна якась Україна
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25.09.2024 02:09 Ответить
Какой то очередной вброс, через эту газету, от кацапов. А что, они хотели увидеть какое-то сверх оружие возмездия от Зеленского или какой-то ************** план, от которого у кацапов закружится голова и они все попадают? Особенно вот это умиляет "настало время для нового раунда контактов с президентом Владимиром Путиным". Это явно ***** умоляет о переговорах.
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25.09.2024 06:10 Ответить
+1
Удивляет, что через 3 года войны, в Украине есть люди которые все еще кидаются на такие дешевые разводы...
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25.09.2024 09:22 Ответить
а коли гундосого боневтіка перевіряли на адекватність? Можливо в нього вже криша поїхала? Ну не може 30 млн країна залежати від тупого недалекого клоуна
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25.09.2024 07:54 Ответить
А ви впевнені, що те недолуге щось вирішує.
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25.09.2024 07:56 Ответить
З кремлівським Людоїдом не може бути миру, Захід може ошукати сам себе, але не українців.
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25.09.2024 07:54 Ответить
Ви свої слова про неможливість миру з Людоїдом готові відстоювати зі зброєю під Пікровськом чи Угледаром
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25.09.2024 07:57 Ответить
Потужний план найвеличнішого оказався "пшиком" .....
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25.09.2024 08:53 Ответить
Не потужно...
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25.09.2024 09:16 Ответить
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