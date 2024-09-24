Западные союзники не видят прорыва относительно окончания войны в Плане победы Зеленского, - Bloomberg
Западные официальные лица предлагают снизить ожидания относительно плана прекращения войны президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что не видят в нем прорыва.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.
Одно лицо, знакомое с разговорами Зеленского с иностранными лидерами, пожелавшее остаться неизвестным, сказало, что в так называемом Плане победы Зеленского не было настоящих сюрпризов и он не меняет правила игры. Другой чиновник назвал это "списком желаний".
"Мрачная оценка плана подчеркивает углубление чувства пессимизма среди стран-союзников, поскольку война тянется уже третий год. Союзники также опасаются ослабления поддержки Украины, если бывший президент Дональд Трамп вернется на должность", - говорится в статье.
По крайней мере один из союзников высказал предположение, что настало время для нового раунда контактов с президентом Владимиром Путиным, сообщили оба источника.
Один из собеседников Bloomberg сказал, что, хотя союзники хотят поддерживать Украину столько, сколько потребуется, Зеленскому нужно объяснить, как может выглядеть мир.
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
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Скільки зброї потрібно. Або скільки територій можна віддати.
Врахуйте, що в пуйла хотєлка на Херсон та Запоріжжя. Загальні тези не пропонувати.
Уважно вас слухаю.
що, ще запропонувати?
може, сраку підтерти, бо зе!гундос неспроможний?
Він взяв з собою той, від якого ''штирить''
зєля багато бла-бла-бла, а те що Вугледар уже успішно захоплюють москалі і щодня продавлюють весь схід - то це дурнички! а от 30 км під курськом, де значно менше москальні з гранатами - ото цяця!
піжон!
В той самий час в Україні шалена корупція, де всі корупцієнери тікаються через нібито закриті кордони в ЄС з грошима. Великі складнощі з військовим управлінням, де засилля совкових генералів, що часто питання вирішують особовим складом а не зміною тактики. Хоча б те скорочення навчання до 1.5 місяці що навіть не забезпечує базові вміння.
І може ж тоді "Захід" піде на зустріч! і це не сарказм -- це сподівання
а ці сумнівні менеджери вже х-зна звідкіля узялись!...
А головне що він і сам нічого позитивного від нього не чекав. Як вважають деякі люди, вся ця возня була потрібна лише для того щоб получити відлуп, а потім на весь світ кричати що захід нас злив. І це для зеленої влади найкращий спосіб щоб оправдати переговори з рашкою і підписання якогось там миру....
Ну а тоді і вибори.
Але це неможливо.
Відсутність розуму не звільняє від відповідальності.
На дурня випадають... таке собі. З такою стратегією будуть пісюни китайські нюхати в найближчому майбутньому...
Удивляет, что через 3 года войны, в Украине есть люди которые все еще кидаются на такие дешевые разводы...