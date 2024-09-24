Западные союзники не видят прорыва относительно окончания войны в Плане победы Зеленского, - Bloomberg

Западные официальные лица предлагают снизить ожидания относительно плана прекращения войны президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что не видят в нем прорыва.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Одно лицо, знакомое с разговорами Зеленского с иностранными лидерами, пожелавшее остаться неизвестным, сказало, что в так называемом Плане победы Зеленского не было настоящих сюрпризов и он не меняет правила игры. Другой чиновник назвал это "списком желаний".

"Мрачная оценка плана подчеркивает углубление чувства пессимизма среди стран-союзников, поскольку война тянется уже третий год. Союзники также опасаются ослабления поддержки Украины, если бывший президент Дональд Трамп вернется на должность", - говорится в статье.

По крайней мере один из союзников высказал предположение, что настало время для нового раунда контактов с президентом Владимиром Путиным, сообщили оба источника.

Один из собеседников Bloomberg сказал, что, хотя союзники хотят поддерживать Украину столько, сколько потребуется, Зеленскому нужно объяснить, как может выглядеть мир.

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План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис.

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

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