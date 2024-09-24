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Новини Війна
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Перемога над Росією ціною знищення половини українського населення не є перемогою, - президент Чехії Павел

Петр Павел про окуповані території України

Президент Чехії Петр Павел відреагував на обурення Міністерства закордонних справ України після його слів, що після завершення війни Росія може зберегти тимчасовий контроль над деякими українськими територіями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Павел зауважив, що не говорив "нічого такого, чого не говорив уже давно", і нагадав, що ще на минулорічній Мюнхенській конференції "застерігав від нереалістичних очікувань".

На думку чеського президента, сподівання на те, що війна завершиться однозначним успіхом України за кілька тижнів чи місяців, може виявитися дуже небезпечним для всіх. Тому, додав він, це питання слід розглядати у світлі того, що є реально можливим.

"Я ніколи не ставив під сумнів, що ми повинні підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності, що це кінцева мета. Ми просто повинні бути реалістичними щодо часового горизонту і ціни досягнення цієї мети", – зазначив Павел.

"Перемога над Росією в Україні ціною знищення половини українського населення, напевно, не є перемогою", – додав президент Чехії.

Читайте також: Справедливий мир в Україні - радше ілюзія, реальність буде дещо іншою, - президент Чехії Павел

Нагадаємо, напередодні президент Чехії Петр Павел сказав, що Україна "повинна бути реалістичною" щодо своїх перспектив повернення окупованих територій і змиритися з тим, що деякі з них можуть залишитись під тимчасовим контролем РФ.

Міністерство закордонних справ України на це заявило, що "тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну".

Автор: 

Павел Петр (154)


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Топ коментарі
+31
тобто, капітуляція і закатована у концтаборах, половина українців, це прийнятно?
ще, 20 млн біженців в європі, це прийнятно?
суцільний геноцид українців, це прийнятно?

а, от постачання ******** зброї, в потрібній кількості, то не можливо, бо сцикотно?

цей петр павел зламався.
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24.09.2024 22:28
+25
Любителям шашлычков на майские и простых решений слова Президента Чехии не понять.
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24.09.2024 22:21
+25
Хіба він відмовляється від виконання своїх обіцянок?
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24.09.2024 22:22
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Ти що не ті таблетки прийняв. В Купянську наші війська стоять, там і ветерани, і хто завгодно, там Україна.
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24.09.2024 23:18 Відповісти
А в Севастополі, чи Мелітополі багато ветеранів ЗСУ залишилось?
У Куп'янську багато "ветеранів СВО" зараз по вулицях ходять?
В Купянську наші війська стоять, там і ветерани, і хто завгодно, там Україна.
Ветерани СВО?
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24.09.2024 23:23 Відповісти
Ветерани сво нехай твоїх дітей в школі навчають, тобі сподобається нова еліта кацапстану.
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25.09.2024 09:36 Відповісти
Це брехня, Мелітополь та Сімферополь не зруйнований.
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25.09.2024 08:00 Відповісти
А поразка - винищення всієї України як такої!!!
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24.09.2024 22:34 Відповісти
Ех... Україні б такого президента, а не хрипучу нанюхану мразоту, яка впевнено веде до Парагвайського сценарія, коли навіть "перемога", якої не буде, стане гірше ніж пірова.
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24.09.2024 22:36 Відповісти
Nu u ZE i Jermaka drugie dumki . Ani za cenoi nepostait , i dlia svaih reitingovih operacci palozhit mnoga zhizni ukraincev . Eta uzhe praishodit . A u Jermaka iesho asabisti interesi ....
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24.09.2024 22:38 Відповісти
Воля або смерть!
Це колишньому НАТО-генералу не зрозуміти.
І так, у 1938 році Чехословаччина, маючи армію, яку можна порівняти за потужністю з німецькою армією, здалася без бою.
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24.09.2024 22:39 Відповісти
Неправда, чехословаки не мали такої армії як у німців і звідки ти взагалі пишеш цей лозунг про волю та смерть? Але ж лозунгами легше жити.
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25.09.2024 08:01 Відповісти
Вчи історію, тоді дізнаєшся, що всю міць вермахт отримав, окупувавши Чехословацьку промисловість. До Чехословаччини в німців майже не було танків - у Францію вони в'їхали вже на чеських танках. Армія Чехословаччини була дуже потужною, але марною
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25.09.2024 11:33 Відповісти
"Всю міць" - то забагато. Чехословаччина мала (і досі має) відносно непоганий оборонно-промисловий комплекс але дуже нікудишню армію. До Вермахту чехам було як до неба рачки. Як, доречі, і полякам, бельгійцям, голландцям, норвегам, французам... Францію Вермахт розгромив силами меншими за всю французьку армію разом з британським експедиційним корпусом, і це у наступі! Міць Вермахта заснована і трималася на незрівнянно вищих амбіціях, досі недосяжних.
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25.09.2024 17:37 Відповісти
Це суто Ваші фантазії. Чехословацька армія не поступалася за чисельністю і була краще оснащена. Вчіть історію!!! І ніякого б бліц кригу у Франції у вермахту не вийшло б без арсеналів Чехії. А потім всю війну Чехословаччина клепала для гітлера мессершміти, гармати і стрілецьк...
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25.09.2024 19:37 Відповісти
"Павел зауважив, що не говорив "нічого такого, чого не говорив уже давно"

А ось це вже з опери: мої слова билі вирвани із контекста.

Мда. Це не красиво.
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24.09.2024 22:40 Відповісти
За один-єдиний Голодомор 1932-1933 рр. кацапи вбили більше українців, ніж їх загинуло сукупно за 300 останніх років національно-визвольної боротьби!

В України єдиний вибір --- перемогти будь-якою ціною.
Інший варіант: прийдуть підари і методично вимордують всіх без винятку.

Тому
Слава Україні!
Героям Слава!
Слава Нації!
Смерть руzкім nigapaм!
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24.09.2024 22:40 Відповісти
А что еще делать. Украина в безвыходном положении. Придется биться до конца.
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24.09.2024 22:44 Відповісти
Кацапам і українці допомагали це робити.Скільки було тоді комуняк етнічних українців?

Будь-якою ціною? Ти що з дуба впав?
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24.09.2024 22:45 Відповісти
Всі вперед, до бою, з лопатами, с голими сраками, до останнього! А я позаду постою, повболіваю...
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24.09.2024 22:48 Відповісти
Надіюсь,поки будеш гнидо стояти-вболівати,зловиш путлеровського шахеда на тупу головешку.
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24.09.2024 23:20 Відповісти
Неправда. В Другій світовій Україна втратила загиблими близько 10 млн., а загалом населення зменшилось на 18 млн. 8 млн. опиились в таборах Сибіру та Далекого Сходу без права повернення в Україну, велика частина вивезених на роботи в Німеччину не повернулася, а також після війни в 1945 було масове дезертирство з окупаційних військ в Німеччині. Дезертири-переможці тікали на Захід...
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25.09.2024 01:22 Відповісти
Питання до євро-гуманістів та людолюбів…Чи мало НАТО технічні можливості закрити небо, бодай, над частиною України?
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24.09.2024 22:41 Відповісти
Как показывает практика - это НАТО просто пшик, и "небо закрывать" оно может разве что у бабуинов типа Югославии, Ирака, или Ливии.

А там где можно получить по голове - они крайне осторожны, не доводят до эскалации, и вообще ограничиваются декларациями.

Тем более как вы себе понимаете это "закрытие неба"?

Расставлять здесь ПВО никто не будет, они сами бедные как церковные мыши.
Летать на самолетах чтобы сбивать ракеты тоже никто не будет.
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24.09.2024 23:08 Відповісти
А НАТО повинне це робити? НАТО існує для захисту території НАТО. А не для втілення українських мрій про те як НАТО буде знищувати росію.
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25.09.2024 00:52 Відповісти
Да. Если НАТО існує для захисту території НАТО - значит пусть закрывает рот и надувает щеки на своей территории, а не не убеждает украинцев в том, что будет помогать в победе над противником.

Мы поверили в то что нам дадут оружия и поддержку, мобилизовали население, чтобы что? Оно ловило собой орковские снаряды?

В общем и целом, адекватные люди (вы таких называете ватниками, сепаратистами, и прочими презрительными кличками) еще в самом начале прекрасно понимали что не будет никакой помощи, и никакой победы, потому что главная цель - выбить боевой потенциал потенциального СССР 2.0. Хотели бы победы Украины - дали бы 1000 томагавков за один раз, и ловили бы Путина где-нибудь с бородой в Аргентине. Но цель другая.
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25.09.2024 01:08 Відповісти
Вам дали и дают оружие и снаряды.
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25.09.2024 02:26 Відповісти
Сколько дали оружия по разрекламированному Ленд Лизу?
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25.09.2024 09:11 Відповісти
Все не раз пояснили що і до чого. І про закон і для чого прийняли. Зброю дають зі складів напряму.
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28.09.2024 23:13 Відповісти
мало і має
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24.09.2024 23:10 Відповісти
Розумний чоловік.
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24.09.2024 22:43 Відповісти
от і Павел заговорив як Тромб
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25.09.2024 04:30 Відповісти
Павел з самого початку все казав.Він виважена і досвідчена військова людина.Не розповідає бравурні казочки.
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25.09.2024 09:38 Відповісти
Та ладно, не выкручивайся..
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24.09.2024 22:47 Відповісти
думаю путін не зупиниться,доки не захопить частину території України, яку він вважає наваросією, ці карти ще з 2004 року ходять інтернетом. А це ще великий клаптик України, багато людських життів, багато зруйнованих міст. Якщо той 'сильний як ніколи' блок нато буде і надалі так мляво підтримувати українців і плазувати перед ******,то воювати ще українцям доведеться довго.
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24.09.2024 22:48 Відповісти
Президенту Чехии больше дела до граждан Украины чем властям оной. Дожили
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24.09.2024 22:50 Відповісти
Что то наш жеребёночек разоржался?! Позавчера одно молол, вчера совсем наоборот от предыдущего, сегодня вдруг резко в тему! Завтра таких слушать надоест. Чехам спасибо и за многое конечно. Но потенциал страны слаб конечно, как и прибалты, что сразу всё отдали нам совковое оружие. Надо помнить теперь. Но политически эти страны статисты конечно. Лучше бы дули в одну дудку не меняя нот. Тогда их и услышат решалы главные. Хотя я лично уже не верю этим решалам. Тогда осенью 22 г был шанс с оружием что просили кацапню выдавить чуть по югу особенно. Та и по ордло стоило накрыть невзирая на какую то мораль. Оружие если дают---то столько сколько надо. Или не дают совсем. Иногда это лучше. Но нам худший сценарий воткнули. На камень---но кидай левой рукой. Три штуки камня в день или в месяц. Вот скажи теперь что пуздро с С Кореи трепло и персы баламуты? Они союзники оказались отличные. А наши союзники---подгузники штопаные стираные, как по бедности делают.
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24.09.2024 22:53 Відповісти
Каждый день вижу эту войну-апокалипсис в телеграм-каналах. На Западе просто физически нет столько оружия.
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24.09.2024 23:34 Відповісти
Фотки резервных складов с десятками тысяч танков-бтэров-самолётов в Штатах поГугли...
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25.09.2024 09:14 Відповісти
Иногда на войне, особенно в начале её, не всегда важно качество и количество оружия и снабжения. Очень важно бывает получить всё в срок, быстро, под момент внезапности---тогда сработает смелость и удача! Смелость города берёт. Иногда срабатывает такое. А теперь все шансы упущены. И вина украинцев стоит на последнем месте, на первом месте стоит коллективный запад. С кацапами всё ясно---как черное и белое, они враги и напали. А засранцы наобещали и не дали и не в срок, и не то что просили, и не то количество ещё не ползоватся на всю катушку! За всю историю всех войн не было такого. Слишко грязно и дешёво вышло.
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26.09.2024 18:28 Відповісти
По-перше, перемога над кацапстаном, а не над росією, а по-друге в світі ******** технологій маючи новітню зброю Україні не потрібно втрачати половину населення щоб довести війну до логічного завершення та знищити кілька мільйонів кацапів!
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24.09.2024 23:17 Відповісти
Знищити кілька мільйонів кацапів ціною життів кількох мільйонів українців? І це всеодно не принесе перемоги, бо кацапів не кілька мільйонів, а понад 100 млн!!!
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25.09.2024 07:51 Відповісти
тобто Україна з технологіями а кацапня ні?) Скажіть що ви там курите у себе?
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25.09.2024 08:23 Відповісти
Ключ до перемоги не в Україні, усе що прилітає і вбиває - усе це завдяки інвестиціям які надходили і надходять в росію, захід інвестує в країни глобального півдня включно з росією, ті у свою чергу ще реінвестують у росію, тож якщо логічно щоби перемогти - треба знищити джерело проблеми, а джерелом є захід, НАТО та США. Тільки дурник цього не розуміє. У цій схемі Роль України - це роль ЛОХа, роль здобичі, шматка м'яса яке кинули хижаку, а зеля їде до тих хто усе це створив, їде клянчити у тих кого усе влаштовує, потрібно шукати шляхи виходу і чим раніше то краще, навіть ціною втрати території та частини суверенітету.
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24.09.2024 23:24 Відповісти
нема шляхів виходу, крім добивання всіх озброєних москалів
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24.09.2024 23:31 Відповісти
В війнах не буває переможців. Умовно "переможцем" називають або державу, яка зберегла суверенітет в рамках своїх кордонів після посягнення на них, або державу, яка вийшла з війни з найменшими втратами.
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24.09.2024 23:29 Відповісти
Таки вимутив мотивацію для 🤡...ох Павел ...ще той Павел!!!
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24.09.2024 23:38 Відповісти
Павел правий. Ну не має Україна ресурсу і організації які має Московія. То видно навіть за останні 2 роки війни.
Ну не може слабенька феодальна кланова країна перемогти кланову промислову. Якось то буде ще крутитись, а потім треба буде ставати на паузу. Так, можливо потім знову буде війна, але якщо Україна не буде гаяти часу як то було до 22ного року і відбувається зараз, то вона вистоїть, а якщо залишиться такою як зараз, то зменшиться до розмірів Львівської області ( в ліпшому випадку). Є реальність, а є бажання. 2019 рік сприймали за бажане і здається що 2024 сприймається так само .
На превеликий жаль.
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24.09.2024 23:44 Відповісти
Если бы Израиль "воспринимал реальность" его бы не существовало.
Остальным надо понять (и принять) простую мысль:
"Россия исчезнет".
Вопрос в том, присоединится ли к ней Чехия Павела?
А ось Україна розквітне.
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25.09.2024 00:22 Відповісти
Ізраіль дуже добре сприймав реальність.
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25.09.2024 00:43 Відповісти
Реальность Израиль действительно воспринимал, а проповеди "воспринимать реальность" всякого сброда типа ООН - нет.
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25.09.2024 00:51 Відповісти
Ще й як сприймав. І від оон і від США.
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25.09.2024 00:53 Відповісти
Следующий пункт из учебника высшей школы кгб ссср:
"Если надо перебить и\или извратить мысли собеседника нужно сосредоточиться на отрицании простых истин, которые упоминаются в диалоге; тем самым у сторонних слушателей создается впечатление, что все, что говорит собеседник - ложь, тем самым нивелируя его мысли и суждения".
Все как по учебнику, не так ли Елена Печерова?
p.s. Кураторы! Не забывайте - я написал ваши учебники!
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25.09.2024 01:08 Відповісти
А якщо не ісчєзне?
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25.09.2024 07:53 Відповісти
Еще никогда Штирлиц не был так близко к провалу:
"А якщо не зникне?"
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25.09.2024 12:11 Відповісти
Не вистачало в тебе питати як бути Україні з ії ворогом
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25.09.2024 02:21 Відповісти
І цей півник чешський туди ж.
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25.09.2024 02:20 Відповісти
Писати навчись. Він більше переймається майбутнім України ніж ти, воїн диванний.
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25.09.2024 11:12 Відповісти
Як скажеш гомік єрмаківський.
У вас кремледуп біле це чорне, поразка це перемога.
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25.09.2024 12:30 Відповісти
Наче не дурний,наче генерал...а почав нести таку херню....
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25.09.2024 03:25 Відповісти
Коротше, допоки цих всіх так званих партнерів війна безпосередньо не стосується-плювати їм на Україну. Тільки бомбардування Європи приведе їх до тями. І то,навряд чи.
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25.09.2024 06:48 Відповісти
От всі слова ніби правильні тільки до реальності відношення не мають. Ну не буде ху-ло лізти на захід. Він прийшов по свій електорат "какая разница" в ту країну, яка продемонструвала його наявність.
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25.09.2024 07:09 Відповісти
Оце я розумію слова істинного "українця"....
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25.09.2024 08:22 Відповісти
Багато українців просто не товаришують з реальністю .

А Реальність така:

Україна воює ЧУЖИМ КОШТОМ.

Якщо минулі роки Захід покривав соціалку і давав зброю , а ми власними податками оплачували ЗСУ - ТО В НАСТУПНОМУ РОЦІ КОШТІВ НА ВИПЛАТИ ЗСУ ВЖЕ НЕ ВИСТАЧАЄ...

Що се таке стало ?

А виявляється ,що Поліцаї та Чиновники,тцк і митники -не вони створюють ВВП.

А створює базу для оподаткування КЛЯТИЙ УХИЛЯНТ.

І от поліцай та чиновник - хапаючи роботяг і руйнуючи бізнеси - раптом виявляється ,що руьають гілку на якій сидять .

ГРОШЕЙ НЕМА. НА ЗСУ ТА СОЦІАЛКУ.
НА чиновника і прокурора є.

Але космонавти всі типів відірвані від Реальності збираються воєвать до Пабєди ( більшість в тилу), хоч Захід неодноразово натякав ,шо пабєда йому нахіба не треба.

Чим все закінчиться - коли закінчиться фінансування заходу ? Своїй економіці вже пісєц Голі ,голодні,без снарядів ? Не капітуляцією? Ні ? Здачею територій до Дніпра?

Все прекрасно буде для слуг ,які втечуть з награбованим за кордон...

Стадо зелених дебілів "патріотів", завжди хоче простих рішень.

Але якби країною керуаали не божевільні блазні ,їх прихвостні - то б слухали б видатного Сунь цзи
" Переиоже той,хто знає ,коли потрібно воювати ,а коли ні".

А поки Зе і його шобла впевнено тягне країну в Парагвайський сценарій
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25.09.2024 07:11 Відповісти
А ви замітили, що у той час як піськограй тягне державу у парагвайську дупу (в них теж був свій незламний ..ідор), наші браві ура-поЦреоти упорно не хочуть приходити до тями.....
Просто всі казочки про "вільний народ" і різницю між кацапами і українцями, так і виявились казочками!!(( Бачиться, що століття асиміляції з кацапнею свою справу зробило, і від українського духу залишилась дише згадка
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25.09.2024 08:20 Відповісти
Згоден з вами.

Це від невігластава . Коли патріотизм поєднується з невглаством - це кінець державі .

Ваюємо да Пабєди . Зеленський
Хто знає ,коли потрібно воювати ,а коли ні - той переможе . Сунь цзи .

Але голос здорового глузду Сунь Цзи - не чути за криками юрби Зеленських ( в основному тилових )
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25.09.2024 09:03 Відповісти
Так це чи не так але у любому випадку майбутнє вимальовується не дуже, тому коли Зе влада буде демонтована (не знаю яким дивом) воювати дійсно будуть всі в Україні - і тили і фронти і як в Ізраїлі без служби в ЗСУ не отримаєш державної роботи і ліцензії на спеціальність. Бо яка альтернатива - 26 % буде жити під кацапами, ці регіони зкацапіють і з часом будуть заражати всю Україну сепаратизмом. Вибір тут невеликий.
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25.09.2024 12:36 Відповісти
Воювати мають всі, хто на державній службі , а бо отримував кошти та забезпечння від держави. Інші за бажанням.

А не так як в нашій країні - держслужбовці ловлять платників податків ,які їх утримують - і платники податків за них мають воювати ...
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25.09.2024 12:55 Відповісти
В цьому Павел прав на всі 100%. Війска вже виграли час, для того щоб політики робили свою справу!
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25.09.2024 07:30 Відповісти
Смішно читати ці відгуки. Президент дружньої до нас країни висловив свою думку, своє бачення подій, а на нього накинулися, ніби це він поставив тарана міністром оборони, зупинив усі ракетні програми, зменшив кількість армії, розмінував Чонгар... І усе це, нагадаю, під час війни.
А питати треба з українців, які так легко повірили телевізору (телемарафон з нами тепер назавжди) і обрали до керівництва людей, далеких від українства та нашої історії, нашої культури, яким московія завжди була ближча.
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25.09.2024 07:35 Відповісти
https://censor.net/news/3505560/******************************************
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25.09.2024 07:49 Відповісти
Ну, добре, про Україну висловились. А чи не думає Захід (і Демократичний світ в цілому), що вони будуть робити з росією , з ******, з міжнародним правом, знищеними де-факто ООН, ОБСЄ, МКЧХ і ін., порушенням неодноразово усіх торгових і договірних зобовʼязань, врешті решт шантажуванням базовою безпекою: влаштовують терракти по всій Європі, ще й анонсують їх безкарно з погрозами, розвʼязання прямих війн (як в Україні, Грузії), брутальне втручання в громадянський конфлікт ще й на боці диктатури (Сирія), розвʼязання війни на Близькому Сході проти Ізраїлю, погрози Європі війною, спонсорування тероризму та розповсюдження збройних технологій, в т.ч. ядерних, диктаторським режимам. І це тільки вершина списку. Що з цим Захід буде робити? Чи то від рейтингу виборців залежить?
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25.09.2024 08:43 Відповісти
Ні не думає, всі перебувають в якомусь зміненому стані, робіть що хочете, тільки нас не чіпайте. А помʼятаєте як чехію розділили між німцями і поляками колись, іх і не спитали, і що далі було. Павел мабуть теж забув…
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25.09.2024 10:07 Відповісти
А вам то что, грубо говоря? Думает, не думает, это проблемы Запада.
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25.09.2024 15:30 Відповісти
А є в українців альтернатива? Так, воювати з розумом, мати розумний уряд. Для останнього треба війну виграти. ВИГРАТИ! Для цього зброю мають взяти всі спроможні її тримати
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25.09.2024 22:22 Відповісти
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