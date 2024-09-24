Перемога над Росією ціною знищення половини українського населення не є перемогою, - президент Чехії Павел

Президент Чехії Петр Павел відреагував на обурення Міністерства закордонних справ України після його слів, що після завершення війни Росія може зберегти тимчасовий контроль над деякими українськими територіями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Павел зауважив, що не говорив "нічого такого, чого не говорив уже давно", і нагадав, що ще на минулорічній Мюнхенській конференції "застерігав від нереалістичних очікувань".

На думку чеського президента, сподівання на те, що війна завершиться однозначним успіхом України за кілька тижнів чи місяців, може виявитися дуже небезпечним для всіх. Тому, додав він, це питання слід розглядати у світлі того, що є реально можливим.

"Я ніколи не ставив під сумнів, що ми повинні підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності, що це кінцева мета. Ми просто повинні бути реалістичними щодо часового горизонту і ціни досягнення цієї мети", – зазначив Павел.

"Перемога над Росією в Україні ціною знищення половини українського населення, напевно, не є перемогою", – додав президент Чехії.

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Нагадаємо, напередодні президент Чехії Петр Павел сказав, що Україна "повинна бути реалістичною" щодо своїх перспектив повернення окупованих територій і змиритися з тим, що деякі з них можуть залишитись під тимчасовим контролем РФ.

Міністерство закордонних справ України на це заявило, що "тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну".