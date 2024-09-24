Перемога над Росією ціною знищення половини українського населення не є перемогою, - президент Чехії Павел
Президент Чехії Петр Павел відреагував на обурення Міністерства закордонних справ України після його слів, що після завершення війни Росія може зберегти тимчасовий контроль над деякими українськими територіями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Павел зауважив, що не говорив "нічого такого, чого не говорив уже давно", і нагадав, що ще на минулорічній Мюнхенській конференції "застерігав від нереалістичних очікувань".
На думку чеського президента, сподівання на те, що війна завершиться однозначним успіхом України за кілька тижнів чи місяців, може виявитися дуже небезпечним для всіх. Тому, додав він, це питання слід розглядати у світлі того, що є реально можливим.
"Я ніколи не ставив під сумнів, що ми повинні підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності, що це кінцева мета. Ми просто повинні бути реалістичними щодо часового горизонту і ціни досягнення цієї мети", – зазначив Павел.
"Перемога над Росією в Україні ціною знищення половини українського населення, напевно, не є перемогою", – додав президент Чехії.
Нагадаємо, напередодні президент Чехії Петр Павел сказав, що Україна "повинна бути реалістичною" щодо своїх перспектив повернення окупованих територій і змиритися з тим, що деякі з них можуть залишитись під тимчасовим контролем РФ.
Міністерство закордонних справ України на це заявило, що "тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну".
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У Куп'янську багато "ветеранів СВО" зараз по вулицях ходять?
В Купянську наші війська стоять, там і ветерани, і хто завгодно, там Україна.
Ветерани СВО?
Це колишньому НАТО-генералу не зрозуміти.
І так, у 1938 році Чехословаччина, маючи армію, яку можна порівняти за потужністю з німецькою армією, здалася без бою.
А ось це вже з опери: мої слова билі вирвани із контекста.
Мда. Це не красиво.
В України єдиний вибір --- перемогти будь-якою ціною.
Інший варіант: прийдуть підари і методично вимордують всіх без винятку.
Тому
Слава Україні!
Героям Слава!
Слава Нації!
Смерть руzкім nigapaм!
Будь-якою ціною? Ти що з дуба впав?
А там где можно получить по голове - они крайне осторожны, не доводят до эскалации, и вообще ограничиваются декларациями.
Тем более как вы себе понимаете это "закрытие неба"?
Расставлять здесь ПВО никто не будет, они сами бедные как церковные мыши.
Летать на самолетах чтобы сбивать ракеты тоже никто не будет.
Мы поверили в то что нам дадут оружия и поддержку, мобилизовали население, чтобы что? Оно ловило собой орковские снаряды?
В общем и целом, адекватные люди (вы таких называете ватниками, сепаратистами, и прочими презрительными кличками) еще в самом начале прекрасно понимали что не будет никакой помощи, и никакой победы, потому что главная цель - выбить боевой потенциал потенциального СССР 2.0. Хотели бы победы Украины - дали бы 1000 томагавков за один раз, и ловили бы Путина где-нибудь с бородой в Аргентине. Но цель другая.
Ну не може слабенька феодальна кланова країна перемогти кланову промислову. Якось то буде ще крутитись, а потім треба буде ставати на паузу. Так, можливо потім знову буде війна, але якщо Україна не буде гаяти часу як то було до 22ного року і відбувається зараз, то вона вистоїть, а якщо залишиться такою як зараз, то зменшиться до розмірів Львівської області ( в ліпшому випадку). Є реальність, а є бажання. 2019 рік сприймали за бажане і здається що 2024 сприймається так само .
На превеликий жаль.
Остальным надо понять (и принять) простую мысль:
"Россия исчезнет".
Вопрос в том, присоединится ли к ней Чехия Павела?
А ось Україна розквітне.
"Если надо перебить и\или извратить мысли собеседника нужно сосредоточиться на отрицании простых истин, которые упоминаются в диалоге; тем самым у сторонних слушателей создается впечатление, что все, что говорит собеседник - ложь, тем самым нивелируя его мысли и суждения".
Все как по учебнику, не так ли Елена Печерова?
p.s. Кураторы! Не забывайте - я написал ваши учебники!
"А якщо не зникне?"
У вас кремледуп біле це чорне, поразка це перемога.
А Реальність така:
Україна воює ЧУЖИМ КОШТОМ.
Якщо минулі роки Захід покривав соціалку і давав зброю , а ми власними податками оплачували ЗСУ - ТО В НАСТУПНОМУ РОЦІ КОШТІВ НА ВИПЛАТИ ЗСУ ВЖЕ НЕ ВИСТАЧАЄ...
Що се таке стало ?
А виявляється ,що Поліцаї та Чиновники,тцк і митники -не вони створюють ВВП.
А створює базу для оподаткування КЛЯТИЙ УХИЛЯНТ.
І от поліцай та чиновник - хапаючи роботяг і руйнуючи бізнеси - раптом виявляється ,що руьають гілку на якій сидять .
ГРОШЕЙ НЕМА. НА ЗСУ ТА СОЦІАЛКУ.
НА чиновника і прокурора є.
Але космонавти всі типів відірвані від Реальності збираються воєвать до Пабєди ( більшість в тилу), хоч Захід неодноразово натякав ,шо пабєда йому нахіба не треба.
Чим все закінчиться - коли закінчиться фінансування заходу ? Своїй економіці вже пісєц Голі ,голодні,без снарядів ? Не капітуляцією? Ні ? Здачею територій до Дніпра?
Все прекрасно буде для слуг ,які втечуть з награбованим за кордон...
Стадо зелених дебілів "патріотів", завжди хоче простих рішень.
Але якби країною керуаали не божевільні блазні ,їх прихвостні - то б слухали б видатного Сунь цзи
" Переиоже той,хто знає ,коли потрібно воювати ,а коли ні".
А поки Зе і його шобла впевнено тягне країну в Парагвайський сценарій
Просто всі казочки про "вільний народ" і різницю між кацапами і українцями, так і виявились казочками!!(( Бачиться, що століття асиміляції з кацапнею свою справу зробило, і від українського духу залишилась дише згадка
Це від невігластава . Коли патріотизм поєднується з невглаством - це кінець державі .
Ваюємо да Пабєди . Зеленський
Хто знає ,коли потрібно воювати ,а коли ні - той переможе . Сунь цзи .
Але голос здорового глузду Сунь Цзи - не чути за криками юрби Зеленських ( в основному тилових )
А не так як в нашій країні - держслужбовці ловлять платників податків ,які їх утримують - і платники податків за них мають воювати ...
А питати треба з українців, які так легко повірили телевізору (телемарафон з нами тепер назавжди) і обрали до керівництва людей, далеких від українства та нашої історії, нашої культури, яким московія завжди була ближча.