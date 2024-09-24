Победа над Россией ценой уничтожения половины украинского населения не является победой, - президент Чехии Павел

Президент Чехии Петр Павел отреагировал на возмущение Министерства иностранных дел Украины после его слов, что после завершения войны Россия может сохранить временный контроль над некоторыми украинскими территориями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Павел отметил, что не говорил "ничего такого, чего не говорил уже давно", и напомнил, что еще на прошлогодней Мюнхенской конференции "предостерегал от нереалистичных ожиданий".

По мнению чешского президента, надежда на то, что война завершится однозначным успехом Украины через несколько недель или месяцев, может оказаться очень опасной для всех. Поэтому, добавил он, этот вопрос следует рассматривать в свете того, что реально возможно.

"Я никогда не ставил под сомнение, что мы должны поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности, что это конечная цель. Мы просто должны быть реалистичными относительно временного горизонта и цены достижения этой цели", - отметил Павел.

"Победа над Россией в Украине ценой уничтожения половины украинского населения, наверное, не является победой", - добавил президент Чехии.

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Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина "должна быть реалистичной" относительно своих перспектив возвращения оккупированных территорий и смириться с тем, что некоторые из них могут остаться под временным контролем РФ.

Министерство иностранных дел Украины на это заявило, что "временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочат войну".